इस शादी सीजन आउटफिट्स के साथ स्टाइल करें लाइटवेट और एलिगेंट नेकलेस सेट्स
संक्षेप: आमतौर पर मार्केट में अच्छी क्वालिटी के नेकलेस काफी महंगे आते हैं, पर यहां आपको बेस्ट प्राइस में नेकलेस की वैरायटी मिल जाएगी। इन्हें आप अपने अनुसार लहंगा, साड़ी या फैंसी सलवार सूट के साथ आराम से स्टाइल कर सकती हैं।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
लहंगे, साड़ी और फैंसी सलवार सूट के साथ पेयर करने के लिए नेकलेस ढूंढ रही हैं, तो एक बार ये ऑप्शंस जरूर एक्सप्लोर करें। ये लाइटवेट नेकलेस आउटफिट का लुक कंप्लीट कर, आपको सिंपल और एलिगेंट लुक देंगे। आमतौर पर मार्केट में अच्छी क्वालिटी के नेकलेस काफी महंगे आते हैं, पर यहां आपको बेस्ट प्राइस में नेकलेस की वैरायटी मिल जाएगी। इन्हें आप अपने अनुसार लहंगा, साड़ी या फैंसी सलवार सूट के साथ आराम से स्टाइल कर सकती हैं। अगर आपको भी शादियां अटेंड करनी है, टी नेकलेस सेट्स के इन विकल्प को आज ही ऑर्डर करें।
सिंपल और एलिगेंट लुक चाहिए तो ये डायमंड नेकलेस सेट ट्राई कर सकती हैं। AD व्हाइट स्टोन से तैयार ये सिल्वर नेकलेस सेट साड़ी, लहंगा या किसी भी अन्य इंडियन आउटफिट के साथ अच्छी लगेगी। आप इसे गाउन के साथ अपने खुद के इंगेजमेंट पर भी कैरी कर सकते हैं। वहीं बर्थडे और एनिवर्सरी पर गिफ्ट करने के लिए भी ये एक अच्छा ऑप्शन है। इसपर 77% का ऑफ मिल जाएगा, तो क्यों न इन्हें आज ही ऑर्डर करें।
ZAVERI PEARLS का ये ग्रीन स्टोन वाला ऑस्टिन डायमंड नेकलेस 3 लेयर में आयेगा। इसके साथ ही आपको इयररिंग्स भी मिल जाएंगे। बजट फ्रेंडली होने के साथ ही ये लाइट वेट भी है, ये आपको बेहद पसंद आयेगा। वेडिंग फंक्शंस पर इन्हें लहंगा या साड़ी के साथ पेयर करें, साथ ही ये गिफ्टिंग के लिए भी परफेक्ट रहेंगे। तो ज्यादा न सोचें मोबाइल उठाएं और इन्हें आज ही ऑर्डर करें।
KARATCART करिए सिल्वर प्लेटेड अमेरिकन डायमंड नेकलेस सेट की प्रीमियम क्वालिटी कमाल की है। इसका मटेरियल ड्यूरेबल है, जो लंबे समय तक इस्तेमाल के बाद भी खराब नहीं होगा। वहीं इनकी डायमंड डिटेलिंग काफी अट्रैक्टिव है। अगर आप भी लंबे समय से ऐसा कुछ खरीदने का सोच रही हैं, तो इसे 77% के ऑफ के साथ आज ही ऑर्डर करें।
ZENEME सिल्वर टोंड अमेरिकन डायमंड नेकलेस ज्वेलरी सेट सिंपल एलिगेंट लुक क्रिएट करने में आपकी मदद करेंगे। अगर आप लाइटवेट ज्वेलरी पसंद करती हैं, तो ये ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट रहेगी। खासकर गाउन और सलवार सूट के साथ में पेयर करने के लिए यह परफेक्ट ऑप्शन है। वहीं इस पर 81% का ऑफ भी उपलब्ध है, यानी आप इसे बेहद सस्ते में ऑर्डर कर सकती हैं। इसके ब्रास मेटल और कोटिंग की क्वालिटी काफी अच्छी है, जो लंबे इस्तेमाल के बाद भी खराब नहीं होगी।
इस शादी सीजन डिफरेंट डिफरेंट ज्वेलरी ट्राई करनी है, वो भी सही बजट में, तो यह ऑप्शन मिस न करें। कंटेंपरेरी लुक के लिए यह मोतियों से तैयार चोकर ज्वैलरी सेट एक सिंपल और एलिगेंट लुक क्रिएट करने में आपकी मदद करेगी। महिलाओं के साथ-साथ लड़कियां भी इसे आराम से स्टाइल कर सकती हैं। साथ ही साथ यह 82% के ऑफ पर 304 रुपए में उपलब्ध मिल जाएगा, ऐसा मौका बार-बार नहीं आएगा इसे हाथ से न जाने दें।
ZENEME की अमेरिकन डायमंड ज्वेलरी सेट दो लेयर नेकलेस के साथ आएगी। साथ ही साथ इसमें खूबसूरत से इयररिंग्स मिल जाएंगे। लाइटवेट ज्वेलरी पसंद है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। लहंगा, सलवार सूट, साड़ी आप इसे किसी भी आउटफिट के साथ पेयर कर सकती हैं। इसमें अलग-अलग कलर ऑप्शंस भी उपलब्ध मिल जाएंगे, अपने आउटफिट के अनुसार सही विकल्प को डिस्काउंटेड प्राइस पर आज ही ऑर्डर करें।
ZAVERI PEARLS के इस रोज गोल्ड नेकलेस और इयररिंग सेट पर 81% का ऑफ मिल जाएगा। यह पार्टी वियर नेकलेस सेट महिलाओं के लिए एक बेस्ट ऑप्शन है। खासकर जिन्हें सिंपल और एलिगेंट लुक चाहिए उन्हें इसे जरूर ट्राई करना चाहिए। साड़ी सूट या पार्टी वियर कुर्ता सेट्स के साथ आप इन्हें आराम से स्टाइल कर सकती हैं। ये आपके लुक में चार चांद लगा देंगे।
ब्रास मेटल पर लगे ज़िरकोनिया डायमंड नेकलेस की खूबसूरती बढ़ा रहे हैं। इस नेकलेस का चार्म और उसका एलिगेंस कमाल का है। इसका मटेरियल स्किन फ्रेंडली है, जो आपकी त्वचा को इरिटेट नहीं करता। आप इन्हें बेफिक्र होकर लंबे समय तक पहन सकती हैं। एक स्टाइलिश और सिंपल लुक के लिए इसे जरूर ऑर्डर करें। वहीं महिलाओं के अलावा लड़कियां भी इसे करी कर सकती हैं।
लेखक के बारे मेंAnjali Kumari
