ये शादी सीजन होगा और भी खास, यहां खरीदें बनारसी कुर्ता सेट्स वो भी आधे दाम पर
इस शादी सीजन क्या आप भी शॉपिंग कुर्ता सेट खरीदने का सोच रही हैं? तो Amazon के बनारसी सिल्क कुर्ता सेट्स के ये विकल्प जरूर एक्सप्लोर करें।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
बनारसी फैब्रिक सालों से महिलाओं की पसंदीदा रही है। जहां ट्रेडिशनल वियर की बात आती है, वहां बनारसी फैब्रिक को नजरअंदाज नहीं कर सकते। बनारसी कुर्ता हो या साड़ी इसकी आरामदायक, शाइनी फैब्रिक देखने में आकर्षक होने के साथ ही साथ बॉडी पर भी कंफर्टेबल महसूस होती है। पहले बनारसी सिल्क साड़ियों का क्रेज था और अब बनारसी के सलवार सूट (Banarasi Kurta sets) और कुर्ता सेट्स भी लोगों को काफी पसंद आ रहे हैं। तो क्यों न इस शादी सीजन आप भी इन्हें ट्राई करें। इस समय इन पर आकर्षक डिस्काउंट ऑफर भी उपलब्ध मिल जाएगा, तो बिना इंतजार किए इन्हें आज ही ऑर्डर करें।
कॉटन सिल्क बनारसी फैब्रिक से तैयार कुर्ता, पैंट और दुपट्टा सेट का लुक कमाल का है। ये ट्रेडिशनल वियर शादी सीजन आपके लुक में चार चांद लगा देगा। इस कुर्ता सेट को आप हल्दी, संगीत और अन्य वेडिंग फंक्शंस में भी कैरी कर सकती हैं। इसके साथ ही फेस्टिवल्स पर पहनने के लिए भी ये एक अच्छा विकल्प है। यह लाइट वेट और कंफर्टेबल है, इसे लंबे समय तक पहनने के बाद भी बॉडी पूरी तह रिलैक्स्ड रहेगी। वहीं इसपर 74% का ऑफ भी उपलब्ध मिल जाएगा, तो डील्स एवं डिस्काउंट का फायदा उठाएं और इन्हें आज ही ऑर्डर करें।
हरे रंग का ये खूबसूरत कुर्ता सेट आपके वेडिंग लुक में चार चांद लगा देगा। अगर आप बजट फ्रेंडली आउटफिट की तलाश में हैं, तो ये ऑप्शन जरूर एक्सप्लोर करें। इसकी फैब्रिक हल्की और मुलायम है, जो शरीर पर रिलैक्स महसूस होगी। अगर आपको भी लाइट वेट कुर्ता सेट्स की तलाश है, तो इसे 80% के ऑफ पर आज ही ऑर्डर करें।
EthnicJunction का सिल्क ब्लेंड बनारसी फैब्रिक से तैयार कुर्ता, पैंट और दुपट्टा सेट एक कंप्लीट पार्टी वियर आउटफिट है। स्ट्रेट कुर्ती के साथ अफगानी पजामा और कंट्रास्ट में दुपट्टा आएगा। इसमें कई अन्य कलर कॉन्बिनेशन भी उपलब्ध हैं, जिन सभी पर 81% का ऑफ मिल रहा है। ये वेडिंग वियर कुर्ता सेट जरूर ट्राई करें। खासकर वेडिंग फंक्शन जैसे हल्दी और संगीत में ये आपके लुक में चार चांद लगा देगी।
कॉटन सिल्क फैब्रिक से तैयार ये स्ट्रेट कुर्ता, पैंट और दुपट्टा सेट परफेक्ट वेडिंग वियर सलवार सूट है। इसमें बनारसी का दुपट्टा आएगा, जो इसके लुक में चार चांद लगा रहा है। इसे किसी भी ट्रेडिशनल इवेंट पर कैरी किया जा सकता है। इसमें कई अलग-अलग कलर ऑप्शंस उपलब्ध हैं, और सभी पर 77% का ऑफ भी उपलब्ध मिल जाएगा। तो बिना इंतजार किए मोबाइल उठाएं और इन्हें आज ही ऑर्डर करें।
कॉटन सिल्क फैब्रिक से तैयार ये खूबसूरत कुर्ता और पैंट सेट के साथ बनारसी दुपट्टा मिल जाएगा, जो आपके लुक में एक अलग आकर्षण जोड़ेगा। ये देखने में बेहद आकर्षक है, साथ ही इसकी फैब्रिक भी हल्की और मुलायम है। इस कुर्ता सेट के कई अन्य कलर ऑप्शंस भी उपलब्ध हैं, जिनपर 86% का ऑफ मिल रहा है। ये खूबसूरत कुर्ता सेट आज ही एक्सप्लोर करें।
EthnicJunction का बनारसी सिल्क फैब्रिक से तैयार कुर्ता सेट देखने में काफी खूबसूरत है। इस स्लीवलेस लॉन्ग कुर्ते के साथ अफगानी सलवार आएगा, जो इसके आकर्षण में चार चांद लगा रहा है। इसका रंग और डिजाइन दोनों ही बेहद आकर्षक है। साथ ही इसकी फैब्रिक भी हल्की और मुलायम है। वेडिंग और फेस्टिव सीजन में कैरी करने के लिए ये एक बेहतरीन विकल्प है। साथ ही आप चाहे तो इसे ऑफिस के ट्रेडिशनल इवेंट्स पर भी कैरी कर सकती हैं।
सिल्क ब्लेंड फैब्रिक से तैयार इस खूबसूरत स्ट्रेट कुर्ता, पैंट सेट में बनारसी का दुपट्टा मिल जाएगा। अगर आपको इस वेडिंग सीजन शादियां अटेंड करनी है, तो ये ऑप्शन आपके लिए परफेक्ट रहेगा। इसका कंट्रास्ट कलर कांबिनेशन भी कमाल का है। शादी हो या त्यौहार आप इन्हें किसी भी मौके पर कैरी कर सकती हैं। इस समय ये 73% के आकर्षक डिस्काउंटेड प्राइस पर उपलब्ध है, ये मौका हाथ से न जानें दें।
कॉटन सिल्क फैब्रिक से तैयार कुर्ता सेट महिलाओं को काफी पसंद आएगा। इसके साथ बनारसी सिल्क फैब्रिक का दुपट्टा आएगा, जो इसके आकर्षण में चार चांद लगा रहा है। अगर आप लंबे समय से पार्टी वियर कुर्ता सेट की तलाश में हैं, तो ये ट्रेडीशनल वियर आउटफिट आप सभी को बेहद पसंद आएगी। इसे शादी, पार्टी, एनिवर्सरी यहां तक कि ऑफिस के ट्रेडिशनल इवेंट्स पर भी कैरी किया जा सकता है। ये एक परफेक्ट एथनिक वियर वाइब देगी।
लेखक के बारे मेंAnjali Kumari
