Hindi Newsलाइफस्टाइल न्यूज़This wedding season flaunt your style in fancy chiffon sarees

शादी सीजन शिफॉन की फैंसी साड़ियों में फ्लॉन्ट करें अपना स्टाइल, यहां हैं इनके बेस्ट विकल्प

संक्षेप: अगर आपको भी शिफॉन फैब्रिक पसंद है, पर इनपर ज्यादा खर्च नहीं करना चाहती, तो Amazon के ऑप्शंस ट्राई करें। यहां आपको शिफॉन की हल्की पार्टी वियर साड़ियों की वैरायटी उपलब्ध मिल जाएगी।

Tue, 18 Nov 2025 01:19 PMAnjali Kumari लाइव हिन्दुस्तान
शिफॉन फैब्रिक कॉफी ट्रेडिंग है, इसे इसकी मुलायम और नाजुक फैब्रिक के लिए जाना जाता है। हालांकि, आमतौर पर यह थोड़ी महंगी आती है। परंतु अमेजॉन पर आपको इन पर 80% तक का ऑफ मिल जाएगा, यानी आप इन्हें बेहद सस्ते में घर बैठे ऑर्डर कर सकती हैं। शिफॉन की लाइटवेट फैब्रिक से तैयार फैंसी साड़ियों को पार्टी और वेडिंग फंक्शंस में कैरी करना बेहद आसान है। आप इन्हें पहन कर किसी भी फंक्शन को आराम से एंजॉय कर सकती हैं। तो ज्यादा न सोचें मोबाइल उठाएं और इन्हें आज ही ऑर्डर करें।

अगर शादी में आपको सिंपल और एलिगेंट लुक चाहिए तो ये ऑप्शन ट्राई करें। लेस बॉर्डर स्टाइल की शिमर शिफॉन साड़ी का लुक सिंपल और अट्रैक्टिव है, जिसे आप अपने अनुसार स्टाइल कर सकती हैं। Siril की ये हल्की और मुलायम साड़ी बजट फ्रेंडली है। इसे संगीत, मेहंदी या किसी भी अन्य वेडिंग फंक्शंस में आराम से कैरी कर सकती हैं। इसमें अलग-अलग कलर ऑप्शन उपलब्ध मिल जाएंगे।

शिमर शिफॉन फैब्रिक से तैयार यह सीक्वेंस एंब्रॉयडरी बॉर्डर साड़ी का लुक कमाल का है। खासकर वेडिंग फंक्शंस या किसी अन्य एनिवर्सरी बर्थडे पार्टी पर भी आप इसे आराम से कैरी कर सकती हैं। इसकी लाइटवेट फैब्रिक शरीर को लंबे समय तक कंफर्टेबल रखती है। 73% के ऑफ के साथ आप इसे बेहद सस्ते में ऑर्डर कर सकती हैं। इस प्राइस रेंज में इस तरह की साड़ी मिलना थोड़ा मुश्किल है।

AKHILAM की शिफॉन साड़ी एक परफेक्ट पार्टी वियर आउटफिट है। इस साड़ी को वेडिंग फंक्शन खासकर संगीत नाइट पर करी करें, ये आपके लुक में चार चांद लगा देंगी। इसकी प्योर शिफॉन फैब्रिक बेहद मुलायम और हल्की है, जिसे लंबे समय तक कैरी करने के बाद भी यह बॉडी पर कंफर्टेबल महसूस होती है। साथ ही साथ ये स्टाइलिश लुक क्रिएट करने में भी आपकी मदद करेगी। तो ज्यादा न सोचे मोबाइल उठाएं और 74% के ऑफ के साथ इसे आज ही ऑर्डर करें।

LOROFY की ये दो टोन फेंडी शिफॉन साड़ी देखने में जितनी अट्रैक्टिव है, इसकी फैब्रिक उतनी ही हल्की और मुलायम है। इस गर्लिश साड़ी को महिलाओं के साथ-साथ लड़कियां भी स्टाइल कर सकती हैं। वेडिंग फंक्शंस के अलावा लड़कियां इसे फेयरवेल में भी कैरी कर सकती हैं। इस खूबसूरत साड़ी में कई अलग-अलग कलर ऑप्शंस उपलब्ध हैं, अपने पसंद अनुसार किसी भी विकल्प को डिस्काउंटेड प्राइस पर आर्डर करें।

शिफॉन फैब्रिक से तैयार इस साड़ी पर सीक्वेंस एंब्रॉयडरी की गई है और बॉर्डर डिजाइन भी दिया गया है, जो देखने में काफी आकर्षक लग रहा है। इसकी फैब्रिक हल्की और आरामदायक है, जिसे लंबे समय तक कैरी करने के बाद भी ये पूरी तरह कंफर्टेबल महसूस होती है। त्यौहार हो या वेडिंग फंक्शन आप इसे किसी भी खास मौके पर कैरी कर सकती हैं। इसके साथ कंट्रास्ट में पर्पल रंग का ब्लाउज पीस मिल जाएगा।

SATRANI की शिमर शिफॉन सीक्वेंस एंब्रायडरी साड़ी का लुक सिंपल और है। इसकी फैब्रिक हल्की और आरामदायक है, जो आपके शरीर पर आरामदायक महसूस होगी। इसपर 66% का ऑफ मिल रहा, केवल 1439 रुपए में इसे ऑर्डर कर सकती हैं। तो ज्यादा न सोचें इसे आज ही ऑर्डर करें।

AKHILAM की ये फैंसी शिफॉन साड़ी सिंपल और एलिगेंट लुक क्रिएट करने में आपकी मदद करेगी। इस पर की गई एंब्रॉयडरी इसके आकर्षण में चार चांद लगा रही है। वहीं इसकी फैब्रिक स्किन फ्रेंडली है, जो बॉडी पर बेहद आरामदायक महसूस होती है। वेडिंग फंक्शंस में संगीत नाइट पर इसे कैरी करें, इन्हें मैनेज करना आसान है और इनमें पार्टी को खुलकर इंजॉय किया जा सकता है।

SIRIL की शिमर शिफॉन साड़ी का लुक कमाल का है। इस साड़ी पर की गई सीक्वेंस एंब्रॉयडरी इसके आकर्षण में चार चांद लग रही है। ये गर्लिश साड़ी है, जिसे महिलाओं के अलावा लड़कियां भी स्टाइल कर सकती हैं। वहीं वेडिंग फंक्शंस के साथ-साथ फेयरवेल पर कैरी करने के लिए भी ये एक अच्छा ऑप्शन है। हालांकि, इसमें कई अलग-अलग कलर ऑप्शंस भी उपलब्ध हैं, तो अपने पसंद अनुसार किसी भी विकल्प को आकर्षक डिस्काउंटेड प्राइस पर आर्डर कर सकती हैं।

Anjali Kumari

लेखक के बारे में

Anjali Kumari
इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज़्म ग्रेजुएट अंजलि कुमारी हेल्थ, डाइट, लाइफस्टाइल, पर्सनल केयर और महिलाओं से संबंधित विषयों पर लगातार लिख रही हैं। लाइव हिंदुस्तान के साथ वे आपके लिए ऐसे प्रोडक्ट चुनने में मदद कर रही हैं, जो आपके दैनिक जीवन को और ज्यादा सहज और सेहतमंद बना सकते हैं। और पढ़ें
