Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsलाइफस्टाइल न्यूज़This wedding season buy these 8 budget friendly silk sarees on attractive discounts

इस वेडिंग सीजन आधे से कम दाम में करें सिल्क साड़ियों की शॉपिंग, यहां हैं कुछ खास विकल्प

संक्षेप:

शादी सीजन साड़ियों की डिमांड बढ़ जाती है, अगर आपको भी अपने लिए साड़ी खरीदनी है, तो एक बार ये ऑप्शंस जरूर एक्सप्लोर करें।

Feb 07, 2026 04:17 pm ISTAnjali Kumari लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

प्रोडक्ट्स के सुझाव

Loading Suggestions...
Loading Suggestions...
Loading Suggestions...
Loading Suggestions...

शादी सीजन सिल्क साड़ियों का डिमांड बढ़ जाता है। इन साड़ियों का ट्रेंड कभी पुराना नहीं होता, ट्रेडिशनल लुक के लिए इनसे बेहतर और कुछ भी नहीं। अगर इस शादी सीजन आपको भी कई शादियां अटेंड करनी है, तो ज्यादा महंगी साड़ी लेने से बेहतर है कि आप बजट फ्रेंडली साड़ियों की शॉपिंग करें (budget friendly silk sarees)। Amazon पर सिल्क साड़ियों पर कई आकर्षक डिस्काउंट ऑफर चल रहा है, जहां आपको साड़ियों पर 80% का ऑफ मिल जाएगा। तो इंतजार कैसा मोबाइल उठाएं और इन्हें आज ही ऑर्डर करें।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें
इस वेडिंग सीजन आधे से कम दाम में करें सिल्क साड़ियों की शॉपिंग, यहां हैं कुछ खास विकल्प
Loading Suggestions...
Loading Suggestions...

Mehrang की प्योर कांजीवरम बनारसी सिल्क फैब्रिक से तैयार ये खूबसूरत साड़ी आप सभी को बेहद पसंद आएगी। ये एक बजट फ्रेंडली विकल्प है, इसपर 70% का ऑफ मिल जाएगा। इसकी हल्की और मुलायम फैब्रिक शरीर पर आरामदायक महसूस होगी। वहीं इसमें बॉर्डर वर्क मिल जाएगा, जो इसके आकर्षण में चार चांद लग रहा है। इस साड़ी में अलग-अलग कलर ऑप्शंस भी उपलब्ध मिल जाएंगे, अपने पसंद अनुसार इन्हीं विकल्प को ऑर्डर करें।

Loading Suggestions...

Satrani ब्रांड की बनारसी सिल्क फैब्रिक से तैयार ये साड़ी देखने में बेहद खूबसूरत विकल्प है। इसपर बने फ्लोरल डिजाइन इसके आकर्षण में चार चांद लगा देंगे। इस शादी सीजन सिंपल और एलिगेंट लुक चाहिए, वो भी अंडर बजट तो ये विकल्प ट्राई कर सकती हैं। इसमें कई अलग-अलग रंगों के विकल्प उपलब्ध मिल जाएंगे, अपने पसंद अनुसार किसी भी विकल्प को घर बैठे ऑर्डर कर सकती हैं।

Loading Suggestions...

SWORNOF की ये कांजीवरम सॉफ्ट सिल्क साड़ी, एक बेहद खूबसूरत ऑप्शन है। इसका कलर बेहद यूनीक है, ये आपके ऊपर खूब जचेगी। स्टाइल और डिजाइन सामान्य साड़ियों से थोड़ा अलग है। ट्रेडीशनल लुक में एस्थेटिक जोड़ना है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। इसे बड़े झुमके के साथ स्टाइल करें, साथ में बैंगल्स पहनें। इस समय ये साड़ी 80% के ऑफ पर उपलब्ध मिल जाएगी, इसे आज ही ऑर्डर करें।

Loading Suggestions...

AKHILAM ब्रांड की इस सिल्क ब्लेंड फैब्रिक से तैयार साड़ी का स्टाइल यूनीक और अट्रैक्टिव है। इसपर बॉर्डर वर्क स्टाइल मिल जाएगा, जो इसकी खूबसूरती में चार चांद लगा रहा है। इस ट्रेडिशनल साड़ी का लुक महिलाओं को बेहद पसंद आएगा, साथ में कंट्रास्ट ब्लाउज पीस मिल जाएगा जिसे अपने अनुसार स्टिच करवा सकती हैं। वहीं सभी कस्टमर्स ने भी इसे काफी पॉजिटिव रिव्यू दिए हैं।

Loading Suggestions...

SWORNOF की पटोला सिल्क साड़ी मेरी पर्सनल फेवरेट है। हल्के हरे रंग की इस साड़ी का लुक कमाल का है, बॉर्डर डिजाइन इसका आकर्षण बढ़ा रहा है। इस शादी सीजन मेहंदी फंक्शन के लिए ये साड़ी पूरी तरह से परफेक रहेगी। साथ ही इसकी फैब्रिक बेहद लाइटवेट है, जिसे मैनेज करना आसान है। तो ज्यादा न सोचें, इस ऑफर का फायदा उठाएं और इन्हें आज ही ऑर्डर करें।

Loading Suggestions...

SGF 11 कांजीवरम पटोला सॉफ्ट सिल्क साड़ी का डिजाइन और कलर दोनों ही बेहद यूनिक है। खासकर वेडिंग फंक्शंस में यदि सिंपल और एलिगेंट लुक चाहिए तो इसे ट्राई कर सकती हैं। प्रीमियम क्वालिटी की ये साड़ी इस प्राइस रेंज पर आपको कहीं और नहीं मिलेगी। साथ ही इसकी फैब्रिक भी हल्की और मुलायम है, जिसे आप आराम से मैनेज कर सकती हैं।

Loading Suggestions...

क्या इस शादी सीजन आप भी सिल्क साड़ी की तलाश में हैं, तो ये विकल्प जरूर ट्राई करें। वेडिंग फंक्शंस हो या फेस्टिवल आप इन्हें आराम से कैरी कर सकती हैं। इसपर बने डिजाइन और पैटर्न इसका आकर्षण बढ़ा रहे हैं। ये देखने में जितनी आकर्षक है, बॉडी पर उतनी ही लाइटवेट महसूस होगी। तो मोबाइल उठाएं और आकर्षक डिस्काउंट्स के साथ इसे ऑर्डर करें।

Loading Suggestions...

इस साड़ी का यूनीक रंग मुझे बेहद पसंद है। अगर आपको भी कुछ अलग रंग ट्राई करना है, तो ये विकल्प एक बार जरूर एक्सप्लोर करें। हालांकि, इसमें अन्य कलर ऑप्शंस भी मिल जाएंगे। इसकी फैब्रिक भी बेहद हल्की और मुलायम है, जिन्हें मैनेज करना बिल्कुल आसान है और आप इन्हें लंबे समय तक बेफिक्र होकर कैरी कर सकती हैं। तो ज्यादा न सोचें, मोबाइल उठाएं और इन्हें आज ही ऑर्डर करें।

Anjali Kumari

लेखक के बारे में

Anjali Kumari
इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज़्म ग्रेजुएट अंजलि कुमारी हेल्थ, डाइट, लाइफस्टाइल, पर्सनल केयर और महिलाओं से संबंधित विषयों पर लगातार लिख रही हैं। लाइव हिंदुस्तान के साथ वे आपके लिए ऐसे प्रोडक्ट चुनने में मदद कर रही हैं, जो आपके दैनिक जीवन को और ज्यादा सहज और सेहतमंद बना सकते हैं। और पढ़ें
Fashion Tips

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।