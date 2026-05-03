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गर्मी में खाने को हेल्दी और फ्रेश रखना है, तो ऑर्डर करें स्टेनलेस स्टील कंटेनर्स

May 03, 2026 04:12 pm ISTAnjali Kumari लाइव हिन्दुस्तान
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बढ़ती गर्मी में अगर आप खाना स्टोर करने के लिए प्लास्टिक के बॉक्स इस्तेमाल करते हैं, तो ये सेहत को नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए ऑर्डर करें स्टेनलेस स्टील कंटेनर्स।

प्रोडक्ट्स के सुझाव

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गर्म खाना सर्व करना हो या बची हुई सब्जी फ्रिज में रखनी हो, स्टेनलेस स्टील कंटेनर्स से बेहतर और कुछ भी नहीं! खासकर गर्मी के मौसम में प्लास्टिक के डब्बे इस्तेमाल करना खतरे से खाली नहीं है। इनमें टॉक्सिंस होते हैं, जिनके पार्टिकल्स खाने में आ सकते हैं। इस तरह सेहत को नुकसान होता है और बड़ी बीमारियां भी हो सकती हैं। गर्म मौसम में ऐसे भी खाने पीने की चीज जल्दी खराब हो जाती है और अगर इन्हें प्लास्टिक बॉक्स में रखा जाए तो वो और भी हानिकारक हो जाता है। ऐसे में स्टेनलेस स्टील कंटेनर्स (stainless steel kitchen containers) एक सुरक्षित विकल्प हैं, इन्हें आज ही ऑर्डर करें।

गर्मी में खाने को हेल्दी और फ्रेश रखना है, तो ऑर्डर करें स्टेनलेस स्टील कंटेनर्स
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अकेले रहते हैं या फैमिली के साथ अक्सर खाने पीने की चीज थोड़ी बहुत बच जाती है। अब इन्हें फ्रिज में रखने के लिए हम सभी प्लास्टिक कंटेनर्स इस्तेमाल करते हैं, जो बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है! यहां फ्रिज स्टोरेज के लिए स्टेनलेस स्टील के 1000ml के डब्बे उपलब्ध हैं, जो पूरी तरह सुरक्षित हैं। इनमें लंबे इस्तेमाल के बाद भी किसी तरह की परेशानी नहीं आएगी। आप इन्हें माइक्रोवेव में खाना गरम करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं।

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स्टेनलेस स्टील मटेरियल से तैयार ये घी पॉट/जार चम्मच के साथ आएगा। गर्मी हो या सर्दी घी रखने के लिए कभी भी प्लास्टिक का डब्बा इस्तेमाल न करें। अगर आप सालों से करते आए हैं, तो इन्हें फौरन बदलने पर विचार करें। ये 300ml का स्टेनलेस स्टील पॉट इस समय 60% के ऑफर केवल 199 रुपए में उपलब्ध मिल रहा है।

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Sumeet के स्टेनलेस स्टील कंटेनर्स किचन के नियमित इस्तेमाल में आपकी बहुत काम आएंगे। इन कंटेनर्स में पूरी, रोटी और सब्जी जैसी चीजें आराम से सर्व कर सकती हैं। इन डब्बों में एयर टाइट ढक्कन आयेगा, जो खाने को इधर-उधर निकलने से रोकता है। ये लिक्विड फूड स्टोर करने के लिए भी एक अच्छा ऑप्शन है।

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स्टेनलेस स्टील मटेरियल से तैयार वर्टिकल कंटेनर्स ग्रॉसरी स्टोरेज के लिए बिल्कुल परफेक्ट रहेंगे। अलग-अलग कैपेसिटी के इन डब्बों में रोजाना इस्तेमाल में आने वाले दाल, चावल और अन्य ग्रेंस रख सकते हैं। इनका मेटेरियल पूरी तरह सुरक्षित है, जो खाने में किसी तरह का टॉक्सिन रिलीज नहीं करता। इनमें अलग-अलग कैपेसिटी के बड़े से लेकर छोटे डब्बे आएंगे, जिन्हें अपने आवश्यकता अनुसार इस्तेमाल कर सकती हैं।

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Sumeet का ये कंटेनर आपके किचन की शोभा बढ़ा देगा। इसका स्टेनलेस स्टील मेटेरियल पूरी तरह सुरक्षित है, जो खाने में किसी तरह का टॉक्सिन रिलीज नहीं करता। इसमें अलग-अलग कैपेसिटी के चार डब्बे आएंगे, जिन्हें आप अपने अनुसार स्टोरेज के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ ही इसमें ढक्कन भी आएगा, इस तरह खाने पीने की लिक्विड चीजें बाहर नहीं आती।

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स्टेनलेस स्टील मेटेरियल से तैयार इन डब्बों को कई रूपों में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें अलग-अलग साइज के 4 डब्बे आएंगे, जो स्टोरेज के लिए एक सुरक्षित विकल्प है। हाई क्वालिटी फूड ग्रेड मटेरियल से तैयार ये डब्बे पूरी तरह सुरक्षित हैं। खाने में किसी तरह का टॉक्सिन रिलीज नहीं करते। ये गर्म खाना सर्वे करने के लिए भी एक अच्छा ऑप्शन है।

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Anjali Kumari

लेखक के बारे में

Anjali Kumari

अंजली कुमारी:4 साल के डिजिटल पत्रकारिता के अनुभव के साथ अंजली कुमारी लाइव हिंदुस्तान में एफिलिएट लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए बतौर लेखक काम कर रही हैं। अपने लेख के माध्यम से फैशन, लाइफस्टाइल, हेल्थ स्किन केयर, ब्यूटी, ट्रैवल, फिटनेस प्रोडक्ट से जुड़ी जानकारी इक्कठा कर, विश्वसनीय और प्रामाणिक प्रोडक्ट्स लेकर आती हैं। इससे पहले 3 वर्षों तक हेल्थ शॉट्स पर खानपान, सौंदर्य, मानसिक स्वास्थ्य और यौन शिक्षा से जुड़े विषय पर रिसर्च लेखन करती थीं।


करियर का सफर: अंजली ने 2022 में हेल्थशॉट्स के साथ डिजिटल मीडिया में अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत की। करियर की शुरुआत हेल्थ शॉट्स में लाइफस्टाइल लेखक के तौर पर हुई, जहां अपने लेख, रिसर्च और साक्षात्कार के माध्यम से महिलाओं में सेहत संबंधी जागरूकता बढ़ाने के लिए काम कर रही थीं।


एजुकेशन: गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म में BA की डिग्री हासिल करने के बाद 4 साल से पत्रकारिता में सक्रिय रही हैं। पत्रकारिता केवल एक पेशा नहीं है, बल्कि समाज से जुड़े रहने, अपने आसपास और देश के लोगों को बेहतर ढंग से समझने का माध्यम भी है।


विशेषज्ञता: अंजली कुमारी अपने लेख के माध्यम से ऑनलाइन शॉपिंग के बढ़ते ट्रेंड के बीच रिव्यू, रेटिंग और उपभोक्ताओं के अनुभव के आधार पर आप तक विश्वसनीय प्रोडक्ट्स पहुंचाने की कोशिश करती हैं। फैशन, ब्यूटी, स्किन केयर, हेल्थ, फिटनेस और वेलनेस से जुड़े प्रोडक्ट्स पर अच्छी पकड़ रखती हैं। अंजली अपने लेख में जटिल विषयों पर बात करते हुए सरल भाषा का इस्तेमाल कर उन्हें सभी के समझने योग्य बनाने की कोशिश करती हैं। लेखन में शोध और एक्सपर्ट एडवाइस लेख को विश्वसनीय बनाते हैं।

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