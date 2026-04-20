ठंडी और स्वच्छ हवा के लिए लगाएं खस के पर्दे, बिजली और सेहत दोनों बचेंगे
खस के पर्दे न केवल कमरे को ठंडा रखेंगे बल्कि स्वच्छ हवा भी देंगे। समय-समय पर इन पर पानी डालते रहें और देखें ये जादुई पर्दे कैसे काम करते हैं। AMAZON पर ये किफायती दाम पर उपलब्ध हैं, इन्हें घर बैठे ऑर्डर करें।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
पूरे दिन AC में रहना आपकी सेहत के लिए हानिकारक है साथ ही वातावरण को भी नुकसान पहुंचता है और आपका खर्चा भी दुगना कर देता है। पर गर्मी भी इतनी हो रही है कि AC चलाना लोगों की मजबूरी हो गई है। ऐसे में कमरे में ठंडक चाहिए तो खिड़की और दरवाजे पर खस के परदे लगाएं। ये न केवल कमरे को ठंडा रखेंगे बल्कि स्वच्छ हवा भी देंगे। समय-समय पर इन पर पानी डालते रहें और देखें ये जादुई पर्दे कैसे काम करते हैं। AMAZON पर ये किफायती दाम पर उपलब्ध हैं, इन्हें घर बैठे ऑर्डर करें।
आखिर क्या होता है खस का पर्दा?
खस का पर्दा वर्टिकल नामक प्राकृतिक घास की जड़ों से बनाया जाता है, जो गर्मी में घर को ठंडा रखने में मदद करते हैं। इसे आप AC का इको फ्रेंडली विकल्प माने, जिसे हजारों साल पहले से घर को ठंडा रखने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है।
जानिए क्या हैं खस के पर्दों की विशेषता?
1. नेचुरल कूलिंग के लिए जाना जाता है
खस के गीले पर्दे से गुजरने वाली हवा में ठंडक होता है, ठंडी हवा कमरे के तापमान को कुछ डिग्री तक कम कर देती है। खासकर दोपहर के समय के अधिक प्रभावी रूप से काम करती हैं, गर्म हवा को ठंडी हवा में बदलकर आपको तरोताजा रखती है।
2. अरोमाथेरेपी में भी मददगार
गीली खस की जड़ों से एक लकड़ी जैसी और मिट्टी की खुशबू आती है, ये प्राकृतिक खुशबू मन को शांत और रिलैक्स रखती है। देसी और सुकून देने वाली ये खुशबू लोगों को बेहद पसंद है। एक स्ट्रेस फूल दिन के बाद ये खुशबू मन खुश कर सकती हैं।
3. नेचुरल एयर प्यूरीफायर है
जड़ों की घनी बुनावट हवा में मौजूद डस्ट और इंप्योरिटीज को कमरे में प्रवेश करने से रोकता है, और शुद्ध हवा देता है। खासकर पोल्यूटेड मेट्रो सिटी में बालकनी और कमरों में ऐसे पर्दे जरूर होने चाहिए।
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लेखक के बारे मेंAnjali Kumari
अंजली कुमारी:4 साल के डिजिटल पत्रकारिता के अनुभव के साथ अंजली कुमारी लाइव हिंदुस्तान में एफिलिएट लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए बतौर लेखक काम कर रही हैं। अपने लेख के माध्यम से फैशन, लाइफस्टाइल, हेल्थ स्किन केयर, ब्यूटी, ट्रैवल, फिटनेस प्रोडक्ट से जुड़ी जानकारी इक्कठा कर, विश्वसनीय और प्रामाणिक प्रोडक्ट्स लेकर आती हैं। इससे पहले 3 वर्षों तक हेल्थ शॉट्स पर खानपान, सौंदर्य, मानसिक स्वास्थ्य और यौन शिक्षा से जुड़े विषय पर रिसर्च लेखन करती थीं।
करियर का सफर: अंजली ने 2022 में हेल्थशॉट्स के साथ डिजिटल मीडिया में अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत की। करियर की शुरुआत हेल्थ शॉट्स में लाइफस्टाइल लेखक के तौर पर हुई, जहां अपने लेख, रिसर्च और साक्षात्कार के माध्यम से महिलाओं में सेहत संबंधी जागरूकता बढ़ाने के लिए काम कर रही थीं।
एजुकेशन: गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म में BA की डिग्री हासिल करने के बाद 4 साल से पत्रकारिता में सक्रिय रही हैं। पत्रकारिता केवल एक पेशा नहीं है, बल्कि समाज से जुड़े रहने, अपने आसपास और देश के लोगों को बेहतर ढंग से समझने का माध्यम भी है।
विशेषज्ञता: अंजली कुमारी अपने लेख के माध्यम से ऑनलाइन शॉपिंग के बढ़ते ट्रेंड के बीच रिव्यू, रेटिंग और उपभोक्ताओं के अनुभव के आधार पर आप तक विश्वसनीय प्रोडक्ट्स पहुंचाने की कोशिश करती हैं। फैशन, ब्यूटी, स्किन केयर, हेल्थ, फिटनेस और वेलनेस से जुड़े प्रोडक्ट्स पर अच्छी पकड़ रखती हैं। अंजली अपने लेख में जटिल विषयों पर बात करते हुए सरल भाषा का इस्तेमाल कर उन्हें सभी के समझने योग्य बनाने की कोशिश करती हैं। लेखन में शोध और एक्सपर्ट एडवाइस लेख को विश्वसनीय बनाते हैं।और पढ़ें
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