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एक ही आउटफिट में कंफर्ट और स्टाइल दोनों चाहिए, तो ऑर्डर करें ये 8 कॉटन कुर्ता सेट

Anjali Kumari लाइव हिन्दुस्तान
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समर फ्रेंडली आउटफिट की तलाश है, तो घर बैठे ऑर्डर करें कॉटन कुर्ता सेट के ये 8 विकल्प। सभी पर मिलेगा आकर्षक डिस्काउंट ऑफर।

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लंबे समय से कुर्ता सेट्स की तलाश है, मगर समझ नहीं आ रहा क्या खरीदें, तो यहां कॉटन कुर्ता सेट्स की वैरायटी उपलब्ध है, पसंद अनुसार कोई भी विकल्प डिस्काउंटेड प्राइस पर आर्डर कर सकती हैं। ये एक ऐसी आउटफिट है जिसे मिनटों में स्टाइल किया का सकता है। अगर आपको आरामदायक मगर फैशनेबल कपड़े पसंद हैं, तो कॉटन कुर्ता सेट्स जरूर ट्राई करें।

एक ही आउटफिट में कंफर्ट और स्टाइल दोनों चाहिए, तो ऑर्डर करें ये 8 कॉटन कुर्ता सेट

Mirchi Fashion का प्योर कॉटन कुर्ता सेट एवरीडे स्टाइलिंग के लिए एक परफेक्ट ऑप्शन है। इसके साथ लहरिया प्रिंटेड दुपट्टा आएगा, जो इसके आकर्षण में चार चांद लग रहा है। ये फ्लोरल प्रिंटेड अनारकली कुर्ता, पैंट और दुपट्टा सेट का कांबिनेशन देखने में जितना अट्रैक्टिव है, इसकी फैब्रिक बॉडी पर उतनी ही कंफर्टेबल महसूस होगी।

कंफर्ट जोन में स्टाइलिश दिखना है, तो Mirchi Fashion का ये कुर्ता सेट जरूर ट्राई करें। इसपर बने अट्रैक्टिव प्रिंट महिलाओं को बेहद पसंद आएंगे। इसे अपने अनुसार ऑफिस और डेली वियर के तौर पर कैरी कर सकती हैं। इस हल्के और आरामदायक कुर्ता सेट को कॉलेज गर्ल्स भी कैरी कर सकती हैं।

Klosia का फ्लोरल प्रिंटेड कुर्ता सेट आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। इसका कलर और डिजाइन दोनों बेहद अट्रैक्टिव है और इसे काफी लोगों ने आर्डर भी किया है। कंज्यूमर्स ने इसके कंफर्ट और स्टाइल को काफी अप्रिशिएट किया है। वर्किंग महिलाओं के लिए ये एक अच्छा ऑप्शन है।

ये कुर्ता पैंट सेट सिंपल और अट्रैक्टिव लुक क्रिएट करने में आपकी मदद करेंगे। मेरी तरह आप भी कंफर्ट जोन में रहते हुए स्टाइलिश दिखना चाहती हैं, तो इस तरह के कुर्ता सेट बिल्कुल परफेक्ट रहेंगे। इसमें अन्य कलर ऑप्शंस भी उपलब्ध है और सभी पर 83% का ऑफ मिल रहा है। बिना इंतजार किए इसे आज ही ऑर्डर करें।

अगर आपको सिंपल और एलिगेंट लुक चाहिए तो ये समर फ्रेंडली फ्लोरल कुर्ता सेट बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। ऑफिस जाना हो या कॉलेज इसे अपने अनुसार स्टाइल कर सकती हैं। वहीं फेस्टिवल्स के मौके पर या अन्य ट्रेडिशनल इवेंट्स में कैरी करने के ये यह बेस्ट ऑप्शन है। इस समय 68% के ऑफ पर बेहद सस्ते में उपलब्ध मिल जाएगा। इसे घर बैठे ऑर्डर कर सकती हैं।

Indo Era का कॉटन कुर्ता सेट एक हल्का और आरामदायक ऑप्शन है। साथ ही ये देखने में भी काफी एलिगेंट है। यानी इस आउटफिट में आप कंफर्टेबल रहते हुए अपना स्टाइल फ्लांट कर सकती हैं। इसकी कॉटन फैब्रिक हवादार है, इसलिए गर्मी में इन्हें कैरी करना आसान हो जाता है। डिस्काउंटेड प्राइस पर इसे आज ही ऑर्डर करें।

अगर आपको भी प्रिंटेड सलवार सूट पसंद है, तो Klosia का ये सिंपल और स्टाइलिश अनारकली कुर्ता सेट ट्राई कर सकती हैं। कॉटन का ये कुर्ता, पैंट और दुपट्टा सेट आपके लिए पूरी तरह परफेक्ट रहेगा। इसकी स्किन फ्रेंडली फैब्रिक गर्म मौसम में आरामदायक महसूस होगी। आप इसे फैमिली फंक्शन में या किसी भी ट्रेडिशनल इवेंट पर कैरी कर सकती हैं।

हल्की और आरामदायक फैब्रिक से तैयार इस प्रिंटेड कुर्ता सेट से बेहतर भला क्या हो सकता है। इसपर बने प्रिंट और पैटर्न देखने में बेहद अट्रैक्टिव हैं। साथ ही इसकी फैब्रिक हल्की और मुलायम है, ये एक परफेक्ट समर वियर है, जिसे महिलाएं अनुसार किसी भी मौके पर स्टाइल कर सकती हैं। ट्रेडिशनल इवेंट्स से लेकर ऑफिस वियर तक इसे अपने अनुसार कैरी करें।

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Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।

Anjali Kumari

लेखक के बारे में

Anjali Kumari

अंजली कुमारी:4 साल के डिजिटल पत्रकारिता के अनुभव के साथ अंजली कुमारी लाइव हिंदुस्तान में एफिलिएट लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए बतौर लेखक काम कर रही हैं। अपने लेख के माध्यम से फैशन, लाइफस्टाइल, हेल्थ स्किन केयर, ब्यूटी, ट्रैवल, फिटनेस प्रोडक्ट से जुड़ी जानकारी इक्कठा कर, विश्वसनीय और प्रामाणिक प्रोडक्ट्स लेकर आती हैं। इससे पहले 3 वर्षों तक हेल्थ शॉट्स पर खानपान, सौंदर्य, मानसिक स्वास्थ्य और यौन शिक्षा से जुड़े विषय पर रिसर्च लेखन करती थीं।


करियर का सफर: अंजली ने 2022 में हेल्थशॉट्स के साथ डिजिटल मीडिया में अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत की। करियर की शुरुआत हेल्थ शॉट्स में लाइफस्टाइल लेखक के तौर पर हुई, जहां अपने लेख, रिसर्च और साक्षात्कार के माध्यम से महिलाओं में सेहत संबंधी जागरूकता बढ़ाने के लिए काम कर रही थीं।


एजुकेशन: गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म में BA की डिग्री हासिल करने के बाद 4 साल से पत्रकारिता में सक्रिय रही हैं। पत्रकारिता केवल एक पेशा नहीं है, बल्कि समाज से जुड़े रहने, अपने आसपास और देश के लोगों को बेहतर ढंग से समझने का माध्यम भी है।


विशेषज्ञता: अंजली कुमारी अपने लेख के माध्यम से ऑनलाइन शॉपिंग के बढ़ते ट्रेंड के बीच रिव्यू, रेटिंग और उपभोक्ताओं के अनुभव के आधार पर आप तक विश्वसनीय प्रोडक्ट्स पहुंचाने की कोशिश करती हैं। फैशन, ब्यूटी, स्किन केयर, हेल्थ, फिटनेस और वेलनेस से जुड़े प्रोडक्ट्स पर अच्छी पकड़ रखती हैं। अंजली अपने लेख में जटिल विषयों पर बात करते हुए सरल भाषा का इस्तेमाल कर उन्हें सभी के समझने योग्य बनाने की कोशिश करती हैं। लेखन में शोध और एक्सपर्ट एडवाइस लेख को विश्वसनीय बनाते हैं।

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