बच्चे बार-बार बिगाड़ देते हैं बेडशीट? एक्ट्रेस नौहीद से सीख लें ये 1 हैक, सारा दिन बिल्कुल सेट रहेगी!

Feb 05, 2026 09:32 am IST
पूरा बेडरूम कितना भी साफ-सुंदर हो, लेकिन बेडशीट अगर सही से बिछी हुई नहीं है तो सब कुछ बिखरा-बिखरा ही लगता है। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि बेडशीट को आखिर कितनी बार ठीक करें। थोड़ी देर में ही ये बिगड़ जाती है, खासतौर से अगर घर में बच्चे हैं तो फिर तो पूछिए ही मत। एक्ट्रेस नौहीद सेरुसी ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक बेडशीट हैक शेयर किया है, जो आपकी इसी प्रॉब्लम को हमेशा के लिए सॉल्व कर देगा। इस ट्रिक से आप फटाफट बेडशीट बिछा भी देंगे और ये पूरा दिन बिल्कुल ऑर्गेनाइज रहेगी। यानी बार-बार बेडशीट सही करने का झंझट ही खत्म। तो चलिए फटाफट से ये कमाल की ट्रिक जान लेते हैं।

इस हैक से सारा दिन सेट रहेगी बेडशीट

बेडशीट को सारा दिन सेट रखना है तो बिछाते समय ये सिंपल सा हैक ट्राई करें। नौहीद बताती हैं कि इसके लिए सबसे पहले अपनी बेडशीट के चारों कोनों पर एक-एक गांठ बांध लें। अब इसे फैलाते हुए मैट्रेस के ऊपर बिछाएं और चारों कोनों को खींचते हुए गद्दे के नीचे इस तरह दबाएं कि कोई भी सिलवट ना रहे। आपको चारों कोनों को गांठ सहित गद्दे की नीचे टक करना है। इस ट्रिक से आपकी बेडशीट पूरा दिन क्रीज फ्री रहेगी। अब भले ही बच्चे इसपर कितना भी कूदें या खेलें, आपकी बेडशीट नहीं बिगड़ने वाली।

होटलों में फॉलो की जाती है ये ट्रिक

आपने नोटिस किया होगा कि होटलों की बेडशीट एकदम क्रिस्प और क्रीज फ्री रहती है। भले ही आप इसपर बैठें, कूदें या लेटें, ये खराब नहीं होती। दरअसल होटलों में भी एक खास ट्रिक से बेडशीट को बिछाया जाता है। इसमें बेडशीट के कॉर्नर्स को गद्दे के नीचे इस तरह से टक किया जाता है, ताकि वो पूरी तरह फिट हो जाए। इसके लिए सबसे पहले बेडशीट को बिस्तर पर फैलाएं और चारों तरफ से बराबर रखते हुए, लटकने वाले हिस्से को गद्दे के नीचे दबा दें। अब चारों कॉर्नर्स पर 45 डिग्री का एंगल बनाते हुए बेडशीट को बेड के अंदर टक इन कर दें। ये सारा सेट रहेगी।

