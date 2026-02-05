बच्चे बार-बार बिगाड़ देते हैं बेडशीट? एक्ट्रेस नौहीद से सीख लें ये 1 हैक, सारा दिन बिल्कुल सेट रहेगी!
एक्ट्रेस नौहीद सेरुसी ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक बेडशीट हैक शेयर किया है। इस ट्रिक से आप फटाफट बेडशीट बिछा भी देंगे और ये पूरा दिन बिल्कुल ऑर्गेनाइज रहेगी। यानी बार-बार बेडशीट सही करने का झंझट ही खत्म।
पूरा बेडरूम कितना भी साफ-सुंदर हो, लेकिन बेडशीट अगर सही से बिछी हुई नहीं है तो सब कुछ बिखरा-बिखरा ही लगता है। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि बेडशीट को आखिर कितनी बार ठीक करें। थोड़ी देर में ही ये बिगड़ जाती है, खासतौर से अगर घर में बच्चे हैं तो फिर तो पूछिए ही मत। एक्ट्रेस नौहीद सेरुसी ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक बेडशीट हैक शेयर किया है, जो आपकी इसी प्रॉब्लम को हमेशा के लिए सॉल्व कर देगा। इस ट्रिक से आप फटाफट बेडशीट बिछा भी देंगे और ये पूरा दिन बिल्कुल ऑर्गेनाइज रहेगी। यानी बार-बार बेडशीट सही करने का झंझट ही खत्म। तो चलिए फटाफट से ये कमाल की ट्रिक जान लेते हैं।
इस हैक से सारा दिन सेट रहेगी बेडशीट
बेडशीट को सारा दिन सेट रखना है तो बिछाते समय ये सिंपल सा हैक ट्राई करें। नौहीद बताती हैं कि इसके लिए सबसे पहले अपनी बेडशीट के चारों कोनों पर एक-एक गांठ बांध लें। अब इसे फैलाते हुए मैट्रेस के ऊपर बिछाएं और चारों कोनों को खींचते हुए गद्दे के नीचे इस तरह दबाएं कि कोई भी सिलवट ना रहे। आपको चारों कोनों को गांठ सहित गद्दे की नीचे टक करना है। इस ट्रिक से आपकी बेडशीट पूरा दिन क्रीज फ्री रहेगी। अब भले ही बच्चे इसपर कितना भी कूदें या खेलें, आपकी बेडशीट नहीं बिगड़ने वाली।
होटलों में फॉलो की जाती है ये ट्रिक
आपने नोटिस किया होगा कि होटलों की बेडशीट एकदम क्रिस्प और क्रीज फ्री रहती है। भले ही आप इसपर बैठें, कूदें या लेटें, ये खराब नहीं होती। दरअसल होटलों में भी एक खास ट्रिक से बेडशीट को बिछाया जाता है। इसमें बेडशीट के कॉर्नर्स को गद्दे के नीचे इस तरह से टक किया जाता है, ताकि वो पूरी तरह फिट हो जाए। इसके लिए सबसे पहले बेडशीट को बिस्तर पर फैलाएं और चारों तरफ से बराबर रखते हुए, लटकने वाले हिस्से को गद्दे के नीचे दबा दें। अब चारों कॉर्नर्स पर 45 डिग्री का एंगल बनाते हुए बेडशीट को बेड के अंदर टक इन कर दें। ये सारा सेट रहेगी।
लेखक के बारे मेंAnmol Chauhan
परिचय एवं प्रोफेशनल पहचान
अनमोल चौहान लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में टकंटेंट प्रोड्यूसर हैं। वह लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए हेल्थ, रिलेशनशिप, फैशन, ट्रैवल और कुकिंग टिप्स से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए रीडर-सेंट्रिक और सरल भाषा में उपयोगी जानकारी प्रस्तुत करना उनके लेखन की खास पहचान है।
करियर की शुरुआत
अनमोल ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 2024 में लाइव हिन्दुस्तान से की। बतौर फ्रेशर, वह डिजिटल मीडिया के कंटेंट फॉर्मेट, रीडर बिहेवियर और सर्च ट्रेंड्स को समझते हुए लाइफस्टाइल और फूड से जुड़े प्रैक्टिकल विषयों पर काम कर रही हैं, जिनमें डेली कुकिंग टिप्स, आसान रेसिपी आइडियाज़ और किचन हैक्स शामिल हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
अनमोल चौहान ने दिल्ली विश्वविद्यालय से इतिहास और राजनीति विज्ञान में स्नातक (BA) की पढ़ाई की है। इसके बाद उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया। इस अकादमिक पृष्ठभूमि ने उन्हें सामाजिक समझ, फैक्ट-बेस्ड रिपोर्टिंग और जिम्मेदार पत्रकारिता की मजबूत नींव दी।
लेखन शैली और दृष्टिकोण
अनमोल का मानना है कि लाइफस्टाइल जर्नलिज्म का उद्देश्य सिर्फ ट्रेंड बताना नहीं, बल्कि रोजमर्रा में काम आने वाली, भरोसेमंद और आसानी से अपनाई जा सकने वाली जानकारी देना होना चाहिए। उनकी स्टोरीज में हेल्थ, फूड और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयों को सरल भाषा में प्रस्तुत किया जाता है।
विशेषज्ञता के क्षेत्र
लाइफस्टाइल और डेली लाइफ हैक्स
हेल्थ, फिटनेस और वेलनेस
रिलेशनशिप और इमोशनल वेल-बीइंग
कुकिंग टिप्स, किचन हैक्स और आसान रेसिपी आइडियाज
फैशन और एथनिक स्टाइलिंग
ट्रैवल और सीजनल डेस्टिनेशन
