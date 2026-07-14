एसी ऑन करते ही करें ये एक काम, बिजली का बिल रहेगा कंट्रोल में
गर्मी में एसी चलाने का सही तरीका अपनाकर आप बिजली का खर्च कम करने के साथ मशीन की उम्र भी बढ़ा सकते हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि ठंडा करने से पहले कुछ मिनट फैन मोड चलाना फायदेमंद हो सकता है। जानिए कैसे -
गर्मी के दिनों में ज्यादातर लोग घर आते ही एसी चालू करते हैं और तुरंत सबसे कम तापमान चुन लेते हैं। उन्हें लगता है कि इससे कमरा जल्दी ठंडा हो जाएगा। लेकिन हांगकांग की एयर कंडीशनर सफाई कंपनी ब्रीद ईजी के निदेशक जेफ लैम्ब का कहना है कि यह तरीका हमेशा सही नहीं होता। उनके अनुसार, अगर एसी चालू करने के बाद पहले कुछ मिनट तक केवल फैन मोड चलाया जाए, तो कमरे की गर्म और रुकी हुई हवा घूमने लगती है। इसके बाद जब ठंडा करने वाला तरीका चालू किया जाता है, तो मशीन पर अचानक दबाव नहीं पड़ता। इससे बिजली की बचत होने के साथ-साथ एसी की उम्र भी बढ़ती है।
एसी चालू करते ही पहले फैन मोड क्यों चलाना चाहिए?
एक्सपर्ट्स के अनुसार, फैन मोड चलाने से कमरे की गर्म हवा एक जगह जमा नहीं रहती। हवा पूरे कमरे में घूमने लगती है, जिससे बाद में ठंडा करने की प्रक्रिया आसान हो जाती है। इससे एसी को कम मेहनत करनी पड़ती है।
- कंप्रेसर पर नहीं पड़ता अचानक दबाव
जब लोग एसी चालू करते ही सबसे कम तापमान चुन लेते हैं, तो कंप्रेसर को एकदम से ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन पहले फैन मोड चलाने पर कंप्रेसर बंद रहता है। इससे मशीन को सामान्य रूप से काम शुरू करने का समय मिल जाता है और उस पर अचानक दबाव नहीं पड़ता।
- बिजली का खर्च कम करने में मिल सकती है मदद
अगर कमरे की गर्म हवा पहले ही घूम जाए, तो एसी को ठंडा करने में कम समय लगता है। इससे मशीन लंबे समय तक लगातार पूरी ताकत से नहीं चलती। यही कारण है कि बिजली की खपत कम होने की संभावना रहती है।
- एसी की उम्र बढ़ाने में भी हो सकता है फायदा
किसी भी मशीन पर बार-बार अचानक दबाव पड़ने से उसके हिस्सों पर असर पड़ सकता है। फैन मोड अपनाने से कंप्रेसर धीरे-धीरे काम शुरू करता है। इससे मशीन पर अनावश्यक दबाव कम होता है और उसके लंबे समय तक ठीक रहने की संभावना बढ़ जाती है।
कितनी देर तक चलाएं फैन मोड?
एक्सपर्ट्स का कहना है कि एसी चालू करने के बाद करीब दो से पांच मिनट तक फैन मोड चलाना काफी हो सकता है। इसके बाद ठंडा करने वाला तरीका चालू करें और अपनी जरूरत के अनुसार तापमान चुनें।
सबसे कम तापमान चुनना जरूरी नहीं!
बहुत से लोग सोचते हैं कि सबसे कम तापमान रखने से कमरा जल्दी ठंडा होगा। लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता। सामान्य और आरामदायक तापमान चुनने से भी कमरा अच्छी तरह ठंडा हो सकता है और बिजली की बचत में मदद मिल सकती है।
एसी का अच्छा असर पाने के लिए अपनाएं ये आसान उपाय
- समय-समय पर एसी की सफाई करवाएं।
- दरवाजे और खिड़कियां बंद रखें।
- धूल भरे छननी वाले हिस्से (फिल्टर) को साफ रखें।
- कमरे में सीधी धूप कम आने दें, ताकि एसी को कम मेहनत करनी पड़े।
लेखक के बारे मेंShubhangi Gupta
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