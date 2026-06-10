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'आचार' के ढेर में छुपा है एक अलग शब्द, 5 सेकंड में ढूंढ लिया तो मान जाएंगे आपकी नजरें हैं सुपरफास्ट

Shubhangi Gupta लाइव हिन्दुस्तान
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ऑप्टिकल इल्यूजन का यह नया चैलेंज आपकी आंखों और दिमाग दोनों को परखने वाला है। तस्वीर में हर तरफ 'आचार' लिखा है, लेकिन इनके बीच एक अलग शब्द भी छुपा है। क्या आप उसे 5 सेकंड में खोज पाएंगे?

'आचार' के ढेर में छुपा है एक अलग शब्द, 5 सेकंड में ढूंढ लिया तो मान जाएंगे आपकी नजरें हैं सुपरफास्ट

कभी-कभी सबसे आसान दिखने वाली चीजें ही सबसे ज्यादा मुश्किल साबित होती हैं। जैसे कि यह चैलेंज। पहली नजर में आपको लगेगा कि इसमें कुछ खास नहीं है। आखिर 'आचार' शब्द को पहचानना कौन-सी बड़ी बात है? लेकिन जैसे ही आप तस्वीर को गौर से देखना शुरू करेंगे, आपको एहसास होगा कि मामला उतना सीधा नहीं है जितना दिख रहा है।

हर तरफ सिर्फ 'आचार' ही नजर आएगा। एक, दो, दस नहीं, बल्कि इतने सारे 'आचार' कि कुछ सेकंड बाद आपका दिमाग खुद ही उन्हें गिनना छोड़ देगा। और यही वह पल है, जहां ऑप्टिकल इल्यूजन अपना जादू दिखाता है।

यह चैलेंज इतना मुश्किल क्यों लगता है?

असल में हमारी आंखें कम और दिमाग ज्यादा काम करता है। जब कोई शब्द बार-बार दिखाई देता है, तो दिमाग उसे पढ़ना बंद कर देता है। वह सिर्फ उसका आकार पहचानता है और मान लेता है कि बाकी शब्द भी वही हैं। यानी अगर 50 बार 'आचार' लिखा हो, तो दिमाग 51वीं बार भी बिना देखे 'आचार' ही पढ़ लेता है। बस इसी आदत का फायदा उठाकर एक अलग शब्द आपके सामने छुपा रहता है।

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मान लीजिए आप एक जासूस हैं...

  1. कल्पना कीजिए कि आपको एक मिशन दिया गया है। आपके सामने शब्दों की भीड़ है और उनमें से सिर्फ एक शब्द नकली है। बाकी सभी असली हैं।
  2. आपको उस घुसपैठिए को पकड़ना है लेकिन समय सिर्फ 5 सेकंड का है। क्या आप यह मिशन पूरा कर पाएंगे?

अलग शब्द खोजने का स्मार्ट तरीका

  • शब्दों को तेजी से स्कैन मत कीजिए।
  • हर रो को अलग-अलग देखिए।
  • पहले अक्षर और आखिरी अक्षर पर ध्यान दीजिए।
  • उन शब्दों को गौर से देखिए जो बाकी से थोड़ा अलग लग रहे हों, कई बार सिर्फ एक मात्रा या एक अक्षर पूरा खेल बदल देता है।

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क्या आपने अलग शब्द खोज लिया?

अगर आपने 5 सेकंड के अंदर जवाब खोज लिया है, तो आपकी नजरें वाकई काफी तेज हैं। ऐसे लोग छोटी-छोटी चीजों को जल्दी नोटिस कर लेते हैं। लेकिन अगर जवाब नहीं मिला, तो चिंता की कोई बात नहीं। ज्यादातर लोग पहली कोशिश में फेल हो जाते हैं।

अब बताते हैं सही जवाब!

अगर आपने अभी तक अलग शब्द नहीं खोजा है, तो सस्पेंस खत्म करते हैं। 'आचार' शब्दों की भीड़ में छुपा हुआ अलग शब्द 'अचार' है। यह शब्द देखने में काफी हद तक 'आचार' जैसा लगता है, इसलिए अधिकतर लोगों की नजर इस पर नहीं जाती।

Optical Illusion

जवाब कहां है?

'अचार' शब्द 5वीं रो (Row) और चौथे कॉलम (Column) में मौजूद है। अगर आपने बिना किसी मदद के इसे खोज लिया, तो आपकी ऑब्जर्वेशन स्किल कमाल की है। अब इस चैलेंज को अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ शेयर कीजिए और देखिए कि कौन सबसे पहले सही जवाब ढूंढ पाता है।

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Shubhangi Gupta

लेखक के बारे में

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परिचय एवं अनुभव

शुभांगी गुप्ता एक अनुभवी जर्नलिस्ट हैं जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 5 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वह पिछले 4+ वर्षों से देश के प्रतिष्ठित डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म लाइव हिंदुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) से जुड़ी हुई हैं। यहां वह बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। इससे पहले शुभांगी लगभग एक साल अमर उजाला डिजिटल में भी काम कर चुकी हैं।


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लाइव हिंदुस्तान में काम करते हुए शुभांगी को ज्यादा रीडर एंगेजमेंट के लिए मंथली अवॉर्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है, जो उनके कंटेंट की लोकप्रियता और प्रभाव को दर्शाता है। डिजिटल ट्रेंड्स और ऑडियंस की पसंद को समझना उनकी बड़ी ताकत है।


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शुभांगी ने जर्नलिज्म के साथ-साथ एल.एल.बी की पढ़ाई भी की है, जिससे उनके कंटेंट में तथ्यात्मक मजबूती और संतुलित दृष्टिकोण देखने को मिलता है। वह पत्रकारिता को सिर्फ एक पेशा नहीं, बल्कि समाज से जुड़ने और लोगों की जिंदगी में सकारात्मक बदलाव लाने का माध्यम मानती हैं।

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