महंगे रूम फ्रेशनर पर क्यों खर्च करना? घर में लगाइए ये खुशबूदार पौधा
अगर आप चाहते हैं कि बिना किसी आर्टिफिशियल खुशबू के आपका घर हर समय महकता रहे, तो एक ऐसा पौधा लगा सकते हैं जो अपनी मीठी खुशबू से पूरे घर का माहौल ताजा और सुकून भरा बना देता है।
घर में पौधे लगाने का शौक अब सिर्फ सजावट तक सीमित नहीं रह गया है। लोग ऐसे पौधे भी खोज रहे हैं जो घर की सुंदरता बढ़ाने के साथ-साथ वातावरण को भी बेहतर बना सकें। अगर कोई पौधा पूरे घर को अपनी नेचुरल खुशबू से महका दे, तो उससे बेहतर क्या हो सकता है? खास बात यह है कि इस पौधे की देखभाल भी ज्यादा मुश्किल नहीं है। सही जगह और थोड़ी-सी देखभाल के साथ यह लंबे समय तक आपके घर की शोभा बढ़ाता है और हर दिन अपनी भीनी-भीनी महक से मन खुश कर देता है।
कौन-सा है यह खास पौधा?
- इस पौधे का नाम मधुकामिनी है। इसे कई जगह ऑरेंज जैस्मिन के नाम से भी जाना जाता है। इसकी पहचान इसके छोटे-छोटे सफेद फूल और उनसे आने वाली मीठी, ताजा खुशबू है। जब इस पर फूल आते हैं, तो इसकी महक आसपास के पूरे हिस्से में फैल जाती है।
- कई लोग इसे घर के मुख्य दरवाजे, बालकनी या खिड़की के पास लगाना पसंद करते हैं ताकि हवा के साथ इसकी महक पूरे घर में फैल सके। यह पौधा बगीचे, बालकनी, छत और बड़े गमले में आसानी से लगाया जा सकता है।
घर में मधुकामिनी लगाने के फायदे
- घर में नेचुरल खुशबू: इस पौधे के फूलों से आने वाली भीनी खुशबू आर्टिफिशियल रूम फ्रेशनर की जरूरत कम कर सकती है।
- घर की सुंदरता: हरे पत्ते और सफेद फूल किसी भी कोने को खूबसूरत बना देते हैं।
- कम देखभाल में भी अच्छी बढ़त: एक बार अच्छी तरह जम जाने के बाद यह पौधा ज्यादा देखभाल नहीं मांगता।
घर में कैसे लगाएं?
- अच्छी जल निकासी वाली मिट्टी चुनें।
- मिट्टी में गोबर की खाद या ऑर्गेनिक खाद मिला दें।
- ऐसा गमला लें जिसमें नीचे पानी निकलने की जगह हो।
- पौधे को ऐसी जगह रखें जहां रोज कुछ घंटे धूप आती हो।
कैसे करें देखभाल?
- धूप जरूरी है: इस पौधे को रोज कम से कम चार से छह घंटे धूप मिलनी चाहिए।
- जरूरत के अनुसार पानी दें: मिट्टी सूखने लगे, तभी पानी दें। बहुत ज्यादा पानी देने से जड़ें खराब हो सकती हैं।
- समय-समय पर खाद डालें: हर महीने जैविक खाद देने से पौधा तेजी से बढ़ता है और ज्यादा फूल देता है।
- सूखी टहनियां हटाते रहें: इससे नई शाखाएं निकलती हैं और पौधा घना बनता है।
फूल कब आते हैं?
सही देखभाल मिलने पर साल में कई बार इसमें फूल आ सकते हैं। गर्म और हल्के मौसम में इसकी खुशबू सबसे ज्यादा महसूस होती है।
लेखक के बारे मेंShubhangi Gupta
परिचय एवं अनुभव
शुभांगी गुप्ता एक अनुभवी जर्नलिस्ट हैं जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 5 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वह पिछले 4+ वर्षों से देश के प्रतिष्ठित डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म लाइव हिंदुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) से जुड़ी हुई हैं। यहां वह बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। इससे पहले शुभांगी लगभग एक साल अमर उजाला डिजिटल में भी काम कर चुकी हैं।
करियर का सफर
लाइव हिंदुस्तान में शुभांगी लाइफस्टाइल टीम का हिस्सा हैं, जहां वह हेल्थ, फिटनेस, फैशन, ब्यूटी, फूड और रिश्तों जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर लगातार पाठक-केंद्रित कंटेंट तैयार कर रही हैं।
विशेषज्ञता
शुभांगी की लेखन शैली की खास बात यह है कि वह जटिल विषयों को भी बेहद सरल और समझने योग्य भाषा में प्रस्तुत करती हैं। उनका मानना है कि अच्छी पत्रकारिता केवल जानकारी देने तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि पाठकों की रोजमर्रा की जिंदगी को बेहतर और आसान बनाने में भी सहायक होनी चाहिए। इसी सोच के साथ वह एक्सपर्ट्स की राय, रिसर्च और अपने व्यक्तिगत अनुभवों को जोड़कर ऐसे ‘हैंडी टिप्स’ साझा करती हैं जिनसे पाठक खुद को सीधे जुड़ा हुआ महसूस करते हैं।
पुरस्कार
लाइव हिंदुस्तान में काम करते हुए शुभांगी को ज्यादा रीडर एंगेजमेंट के लिए मंथली अवॉर्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है, जो उनके कंटेंट की लोकप्रियता और प्रभाव को दर्शाता है। डिजिटल ट्रेंड्स और ऑडियंस की पसंद को समझना उनकी बड़ी ताकत है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
शुभांगी ने जर्नलिज्म के साथ-साथ एल.एल.बी की पढ़ाई भी की है, जिससे उनके कंटेंट में तथ्यात्मक मजबूती और संतुलित दृष्टिकोण देखने को मिलता है। वह पत्रकारिता को सिर्फ एक पेशा नहीं, बल्कि समाज से जुड़ने और लोगों की जिंदगी में सकारात्मक बदलाव लाने का माध्यम मानती हैं।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।