Mother's Day पर मां को दें सरप्राइस, ऑर्डर करें स्लिंग से लेकर ऑफिस बैग्स
यहां हर तरह के बैग्स की वैरायटी उपलब्ध है, वो भी किफायती दाम पर (Mother's Day Gift)! ब्रांडेड बैग्स पर अच्छा खासा ऑफ मिल जाएगा, मार्केट प्राइस से बेहद सस्ते में इन्हें घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
Mother's Day आने वाला है, मां को क्या दें और क्या नहीं, इसे लेकर कन्फ्यूज हैं, तो एक नजर इन बैग्स पर डालें! शॉपिंग पर जाना हो या ट्रैवल करना हो या आपकी मां वर्किंग हैं, यहां उनकी जरूरत अनुसार हर तरह के बैग्स मिलेंगे। हैंडबैग, स्लिंग बैग (Sling Bags), लैपटॉप बैग (laptop Bags), शोल्डर बैग (shoulder Bags) हर तरह के बैग्स की वैरायटी उपलब्ध है, वो भी किफायती दाम पर (Mother's Day Gift)! ब्रांडेड बैग्स पर अच्छा खासा ऑफ मिल जाएगा, मार्केट प्राइस से बेहद सस्ते में इन्हें घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं।
The CLOWNFISH कब प्रिंटेड हैंडीक्राफ्ट हैंडबैग ऑफिस के लिए परफेक्ट ऑप्शन है। अगर आपकी मां वर्किंग हैं, तो उन्हें ये जरूर गिफ्ट करें! इसमें पर्याप्त स्पेस मिल जाएगा, साथ ही साथ मजबूत लेदर हैंडल है, इस तरह बैग कैरी करना भी आसान रहेगा। इस समय ये 70% के ऑफ पर उपलब्ध है, साथ ही इसमें अन्य कलर और प्रिंट के विकल्प भी मिल जाएंगे। अपने पसंद अनुसार कोई भी बैग ऑर्डर कर सकती हैं।
LAVIE का ये हैंडबैग एक स्टाइलिश ऑप्शन है। ये लेडीज शोल्डर बैग महिलाओं को बहुत पसंद आएगा। ट्रेडिशनल के साथ इसमें मॉडर्न टच दिया गया है, जो कमाल का है। साथ ही इसका मटेरियल ड्यूरेबल है, लंबे इस्तेमाल के बाद भी खराब नहीं होगा! मदर्स डे पर अपनी मां को ये गिफ्ट करें, वो जरूर सरप्राइज़ होंगी। इसमें अन्य कलर ऑप्शंस उपलब्ध हैं और सभी पर 66% का ऑफ मिल रहा है।
ZOUK के इस Jute ऑफिस एसेंशियल बैग को वीगन लेदर से तैयार किया गया है। इस बैग की फैब्रिक ड्यूरेबल है, लंबे इस्तेमाल के बाद भी खराब नहीं होगी! अगर आपकी मां वर्किंग हैं, तो इसे उनके लिए जरूर ऑर्डर करें। साथ ही ट्रैवलिंग के लिए भी ये एक अच्छा ऑप्शन है। इसमें अन्य कई कलर और पैटर्न के विकल्प उपलब्ध हैं, और सभी पर 70% का ऑफ मिल रहा है।
Lavie का ये स्टाइलिश शोल्डर बैग महिलाओं को बेहद पसंद आएगा। वो चाहे तो इसे हैंडबैग की तरह भी इस्तेमाल कर सकती हैं। पार्टी में जाना हो या शॉपिंग पर ये हैंडबैग बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। इस Mother's Day आप अपनी मां को निश्चिंत होकर ये गिफ्ट कर सकती हैं, ये उनके बहुत काम आएगा।
EXOTIC का टॉप हैंडल टोटे बैग क्लासी लुक के लिए परफेक्ट है। बजट फ्रेंडली प्राइस रेट पर प्रीमियम फील दे रहा है। ये एक ऐसा बैग है, जो आप सभी को मां को पसंद आएगा। इसमें कई खूबसूरत कलर ऑप्शंस उपलब्ध हैं, अपने पसंद अनुसार किसी भी विकल्प को 63% के ऑफ पर ऑर्डर कर सकती हैं।
LAVIE का ये बैग मेरा पर्सनल फेवरेट है। इसका सिंपल एलिगेंट डिजाइन एवरीडे यूज के लिए परफेक्ट रहेगा। शॉपिंग पर जाना है या आउटिंग पर, इसे महिलाएं आराम से कैरी कर सकती हैं। इसमें और भी कलर ऑप्शंस उपलब्ध हैं, और सभी पर 69% का ऑफ मिल जाएगा। इस बैग को लंबा इस्तेमाल करना है, तो अत्यधिक हिट एक्स्पोज़र से बचा कर रखें।
LAVIE का ये TOTE BAG आप सभी को बहुत पसंद आएगा। मां के साथ-साथ आप इसे अपने लिए भी ऑर्डर कर सकती हैं। ये एवरीडे यूज के लिए परफेक्ट बैग है। खासकर अगर आप की मां वर्किंग हैं, तो उनके लिए इसे जरूर ऑर्डर करें! इसे बहुत से लोगों ने खरीदा है, और इसकी क्वालिटी और स्पेस को भी अप्रिशिएट किया है।
MOCHI के बैग्स भला कैसे पसंद नहीं होगा। इस बार अपनी मां को ये जरूर गिफ्ट करें। रोजाना शॉपिंग, मार्केटिंग और आउटिंग के लिए ये बेस्ट ऑप्शन है। अगर आपकी मां को हैंडबैग नहीं पसंद है, तो इस तरह का स्लिंग बैग उन्हें ऑर्डर कर सकती हैं। मोबाइल और वॉलेट रखने के लिए बेस्ट होते हैं।
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लेखक के बारे मेंAnjali Kumari
अंजली कुमारी:4 साल के डिजिटल पत्रकारिता के अनुभव के साथ अंजली कुमारी लाइव हिंदुस्तान में एफिलिएट लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए बतौर लेखक काम कर रही हैं। अपने लेख के माध्यम से फैशन, लाइफस्टाइल, हेल्थ स्किन केयर, ब्यूटी, ट्रैवल, फिटनेस प्रोडक्ट से जुड़ी जानकारी इक्कठा कर, विश्वसनीय और प्रामाणिक प्रोडक्ट्स लेकर आती हैं। इससे पहले 3 वर्षों तक हेल्थ शॉट्स पर खानपान, सौंदर्य, मानसिक स्वास्थ्य और यौन शिक्षा से जुड़े विषय पर रिसर्च लेखन करती थीं।
करियर का सफर: अंजली ने 2022 में हेल्थशॉट्स के साथ डिजिटल मीडिया में अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत की। करियर की शुरुआत हेल्थ शॉट्स में लाइफस्टाइल लेखक के तौर पर हुई, जहां अपने लेख, रिसर्च और साक्षात्कार के माध्यम से महिलाओं में सेहत संबंधी जागरूकता बढ़ाने के लिए काम कर रही थीं।
एजुकेशन: गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म में BA की डिग्री हासिल करने के बाद 4 साल से पत्रकारिता में सक्रिय रही हैं। पत्रकारिता केवल एक पेशा नहीं है, बल्कि समाज से जुड़े रहने, अपने आसपास और देश के लोगों को बेहतर ढंग से समझने का माध्यम भी है।
विशेषज्ञता: अंजली कुमारी अपने लेख के माध्यम से ऑनलाइन शॉपिंग के बढ़ते ट्रेंड के बीच रिव्यू, रेटिंग और उपभोक्ताओं के अनुभव के आधार पर आप तक विश्वसनीय प्रोडक्ट्स पहुंचाने की कोशिश करती हैं। फैशन, ब्यूटी, स्किन केयर, हेल्थ, फिटनेस और वेलनेस से जुड़े प्रोडक्ट्स पर अच्छी पकड़ रखती हैं। अंजली अपने लेख में जटिल विषयों पर बात करते हुए सरल भाषा का इस्तेमाल कर उन्हें सभी के समझने योग्य बनाने की कोशिश करती हैं। लेखन में शोध और एक्सपर्ट एडवाइस लेख को विश्वसनीय बनाते हैं।और पढ़ें
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