अब मानसून में भी झटपट सुख जाएंगे कपड़े, ऑर्डर करें Clothes Drying Stands

Amazon से खरीदें Clothes Drying Stands, कपड़े सुखाने वाले ये स्टैंड आकर्षक डिस्काउंटेड प्राइस पर उपलब्ध मिल जाएंगे।

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मानसून शुरू होते ही ह्यूमिडिटी इतनी ज्यादा बढ़ जाती है की कपड़े सुखाना मुश्किल हो जाता है। बालकनी या छत पर कही भी कपड़े डालो तो कब बारिश आ जाए कुछ पता नहीं चलता और फिर कपड़े गीले हो जाते हैं। उन कपड़ों को दोबारा सुखना बेहद मुश्किल है। कई बार कपड़े सूखने में 2 से 3 दिन लग जाते हैं। अगर आप भी इन चीजों से परेशान रहती हैं, तो हमारे पास है इसका एक जबरदस्त सॉल्यूशन! Amazon से खरीदें Clothes Drying Stands, कपड़े सुखाने वाले ये स्टैंड Amazon पर आकर्षक डिस्काउंटेड प्राइस पर उपलब्ध मिल जाएंगे। इन्हें बेहद सस्ते में घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं।

प्रीमियम स्टेनलेस स्टील फोल्डेबल क्लॉथ ड्राइंग स्टैंड, मानसून में कपड़े सुखाने के काम आएंगे। बरसात के अलावा भी आप इसे सामान्य दिनों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आजकल कभी भी बिना बताए बारिश शुरू हो जाती है, ऐसे में जब तक आप एक-एक करके हर कपड़ा उतरते हैं, तब तक वो सभी वापस से गीले हो जाते हैं। वहीं अगर धूप नहीं निकला है, तो नामी कपड़ों को सूखने नहीं देती। ऐसे में ये क्लॉथ्स ड्राइंग स्टैंड आपकी मदद कर सकता है। आप इसे आसानी से कमरों में ला सकते हैं, ये पोर्टेबल होते हैं। ज्यादा ह्यूमिडिटी होने पर पंखे की हवा से आपके कपड़े सूख जाएंगे।

Homwell का प्रीमियम क्लॉथ ड्राइंग स्टैंड, स्पेशियस और लाइटवेट है। इसे घर के बालकनी में लगाकर जरूरत अनुसार इस्तेमाल कर सकते हैं। ये अधिक जगह नहीं लेगा। इस क्लॉथ ड्राइंग रस्सी स्टैंड को आवश्यकता अनुसार नीचे करें और इस्तेमाल होने के बाद इन्हें रस्सी की मदद से खींच कर बिल्कुल ऊपर कर सकती हैं। जिससे बालकनी में जगह भी बनी रहती है और आपका काम हो जाता है। इस समय ये 39% के ऑफ पर मार्केट प्राइस से बेहद सस्ते में उपलब्ध मिल जाएगा।

Synergy प्रीमियम हैवी ड्यूटी स्टेनलेस स्टील से तैयार ये कपड़े सीखने का स्टैंड आप सभी को पसंद आएगा। इसके लिए ज्यादा जगह नहीं चाहिए ये पोर्टेबल और फोल्डेबल है। इस्तेमाल के बाद इसे आराम से फोल्ड करके घर के किसी भी कोने में एडजस्ट कर सकते हैं। इसमें 3 लेयर हैं, जिसमें कई सारे रॉड्स लगे हैं। इनपर कपड़े सुखाना बहुत आसान है। खासकर बरसात में ह्यूमिडिटी बढ़ने पर जब कपड़े बाहर नहीं सूखते तो आप इन्हें आराम से घर के अंदर मूव कर सकते हैं। घर के अंदर पंखे की हवा से कपड़े आराम से सूख जाएंगे।

Happer Premium clothes drying stand में 2 लेयर हैं, जो आसानी से फोल्ड हो जाते हैं। इसमें 13 हैंगर रॉड्स और 10 एडिशनल हुक्स आयेंगे, एक छोटे परिवार के लिए इतना जगह पर्याप्त है। इसमें चक्के लगे हुए हैं, यानी ये पोर्टेबल है, बारिश की स्थिति में बालकनी या गार्डन या फिर छत से आराम से उठाकर घर में रख सकते हैं। इस प्रकार एक-एक कपड़ा उठाकर वापस से फैलने की झंझट खत्म हो जाएगी। इस समय इस पर 59% का ऑफ उपलब्ध है, आधे से कम दाम में इसे घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं।

Happer Premium क्लॉथ्स ड्राइंग स्टैंड फोल्डेबल और पोर्टेबल है, जिसे इस्तेमाल करना बहुत आसान है। घर की बालकनी या गार्डन में इसे कपड़े सुखाने के लिए इस्तेमाल करें। बारिश होने पर इन्हें सीधा उठाकर घर के अंदर रख सकते हैं। जिससे बार-बार एक-एक कपड़े उठाने और डालने का झंझट खत्म हो जाएगा। ये तीन लेयर में आएगा जिसमें 24 हैंगिंग रॉड्स मिल जाएंगे। साथ ही ये एंटी रस्ट स्टील मेटल से बना है, जो लंबे इस्तेमाल के बाद भी जल्दी खराब नहीं होगा।

1 कपड़े सुखाने वाले स्टैंड्स बारिश में कपड़ों को सूखाने का सुविधाजनक समाधान हैं।

2 ये स्टैंड्स फोल्डेबल और पोर्टेबल होते हैं, जिससे इन्हें कहीं भी रखा जा सकता है।

3 अनेक प्रकार के स्टैंड्स उपलब्ध हैं, जो प्रत्येक परिवार की आवश्यकता के अनुसार उपयोगी हो सकते हैं।

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