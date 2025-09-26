इस फेस्टिव सीजन डिस्काउंटेड प्राइस पर आर्डर करें, लॉन्ग लास्टिंग लिपस्टिक के 8 बेस्ट ऑप्शंस

त्योहारों का मौसम चल रहा है और साथ ही साल का सबसे बड़ा सेल, Great Indian Festival भी चल रहा है। इस दौरान फैशन से लेकर मेकअप प्रोडक्ट्स पर कई आकर्षक डिस्काउंट ऑफर उपलब्ध मिल जाएंगे। यहां लिपस्टिक पर भी ढेरों डिस्काउंट उपलब्ध है।

त्योहारों का मौसम चल रहा है और इस दौरान महिलाएं सजने संवरने के लिए बेहद एक्साइटेड होती हैं। दिवाली आने वाली है और आप लोगों के लिए गिफ्ट प्लान कर रही होंगी। खूबसूरत लॉन्ग लास्टिंग लिपस्टिक्स की मदद से इस बार त्योहार को बनाएं और भी खास। यहां लिपस्टिक के कुछ बेस्ट शेड्स हैं, जिन्हें आप खुद के लिए आर्डर करने के साथ ही अपने फ्रेंड, मां, बहनों को दिवाली का त्योहार देने के लिए भी ऑर्डर कर सकती हैं। साथ ही साल के सबसे बड़े सेल में इन पर कई आकर्षक डिस्काउंट ऑफर भी उपलब्ध मिल जाएगा, तो ज्यादा न सोचे इन्हें आज ही ऑर्डर करें।

MAYBELLINE न्यू यॉर्क सुपरस्टे मैट इंक लिक्विड लिपस्टिक 16 घंटों तक लगातार आपके होठों को पिगमेंटेड रखती है। इस बार फेस्टिवल्स पर इसे जरूर ट्राई करें, वहीं गिफ्टिंग के लिए भी ये परफेक्ट रहेगी। इसका लॉन्ग स्टे, मैट फिनिश लंबे समय तक पिगमेंटेशन मेंटेन रखता है। ये लाइटवेट लिपस्टिक फुल कवरेज देती है, और होठों को लंबे समय तक मॉइश्चराइज रखती है।

Lakme Unreal 3D स्लिम बुलेट लिपस्टिक दिवाली गिफ्ट के लिए परफेक्ट ऑप्शन है। इसका लॉन्ग लास्टिंग फार्मूला होठों पर लंबे समय तक बना रहता है। वहीं लाइटवेट क्रीमी टेक्सचर होठों पर आसानी से ब्लेंड हो जाता है और एक स्मूद शाइनी मैट फिनिश देता है। इसलिए इसे लेने से पहले आपको बार-बार सोचने की जरूरत नहीं है।

MAYBELLINE New York Superstay teddy tint गेम चेंजर साबित हो सकता है। ऐसे होठों पर लगाने के साथ ही साथ गालों पर भी लगा सकते हैं इसका 12 घंटों का लंबा स्टे, आपके होठों को लंबे समय तक पिगमेंटेड रखता है। इसका लाइटवेट टेक्सचर आसानी से ब्लेंड हो जाता है, और आपको फुल कवरेज देता है। ये न केवल देखने में अट्रैक्टिव है, बल्कि आपके होठों को मॉइश्चराइज रखते हैं।

Maybelline न्यूयॉर्क कलर सेंसेशनल मैट क्रीमी लिपस्टिक 12 घंटे का स्टे देती है। ये होठों पर अच्छी तरह ब्लेंड हो जाती है, और उन्हें लंबे घंटों तक पिगमेंटेड रखती हैं। इसका क्रीमी टेक्सचर होठों को ड्राई नहीं होते देता, और आपके होंठ लंबे समय तक मॉइश्चराइज रहते हैं। इस बार फेस्टिवल पर कुछ नया ट्राई करें, आप चाहे तो इसे दिवाली गिफ्ट के लिए भी ऑर्डर कर सकती हैं।

Swiss Beauty का ये होल्ड मी मैट लिपस्टिक 12 घंटों का स्टे देती है। ये आपके होठों को लंबे समय तक पिगमेंटेड रखती है। साथ ही साथ एक परफेक्ट मैट फिनिश देती है। वहीं ये नॉन ट्रांसफर और वाटरप्रूफ है, जिससे ये होठों पर इधर-उधर नहीं फैलती। इसके अलावा इसे लंबे समय तक लगाए रखने के बाद भी आपके होंठ मुलायम और हाइड्रेटेड रहते हैं। साल के सबसे बड़े सेल में इस पर 30% का ऑफ मिल रहा है, इस मौके का फायदा जरूर उठाएं।

L'Oreal Paris का ये सैटिन लिपस्टिक इस बार फेस्टिवल में आपके लुक में चार चांद लगा देंगे। इसका न्यूड शेड एक सिंपल एलिगेंट लुक क्रिएट करने में मदद करेगा। इसका लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट आपके होठों को लंबे समय तक पिगमेंटेड रखता है। इसलिए आपको बार-बार लिपस्टिक अप्लाई करने की आवश्यकता नहीं होती। इसका क्रीमी टेक्सचर होठों पर आराम से ब्लेंड हो जाता है, और आपको फुल कवरेज देता है। त्योहारों पर लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट के लिए ये लिपस्टिक जरूर ट्राई करें।

LoveChild Masaba mint to be मैट लिपस्टिक होठों को लंबे समय तक मॉइश्चराइज और पिगमेंटेड रखती है। इसका क्रीमी टेक्सचर होठों पर आराम से ब्लेंड हो जाता है, और उन्हें प्लंप्ड और मैट फिनिश देता है। इसका ट्रांसपर प्रूफ और लॉन्ग लास्टिंग फार्मूला वर्किंग महिलाओं से लेकर कॉलेज गर्ल्स के लिए इसे परफेक्ट बनाता है। खास कर त्योहारों पर आपको बार-बार लिपस्टिक एप्लीकेशन की आवश्यकता नहीं पड़ती।

