इस फेस्टिव सीजन जॉर्जेट अनारकली सलवार सूट में फ्लॉन्ट करें अपना स्टाइल, यहां हैं 8 बेस्ट ऑप्शंस

अगर आपके पास अभी तक एक भी अनारकली सलवार सूट नहीं है, तो यहां दिए गए ऑप्शंस जरूर ट्राई करें। जॉर्जेट मटेरियल से तैयार इन अनारकली सलवार सूट को फेस्टिव वियर से लेकर ऑफिस एथेनिक आउटफिट के तौर पर भी कैरी किया जा सकता है।

Anjali Kumari लाइव हिन्दुस्तानThu, 7 Aug 2025 02:27 PM
अनारकली सलवार सूट फॉरएवर ट्रेडिंग आउटफिट है। जॉर्जेट की अनारकली आजकल काफी ट्रेंड में है और महिलाएं इसे बेहद पसंद कर रही हैं। अगर आपके पास अभी तक एक भी अनारकली सलवार सूट नहीं है, तो यहां दिए गए ऑप्शंस जरूर ट्राई करें। जॉर्जेट मटेरियल से तैयार इन अनारकली सलवार सूट (georgette anarkali salwar suits) को फेस्टिव वियर से लेकर ऑफिस एथेनिक आउटफिट के तौर पर भी कैरी किया जा सकता है। ये सलवार सूट सिंपल और एलिगेंट लुक क्रिएट करने में आपकी मदद करेंगे। अगर आपने अभी तक ये ऑप्शंस एक्सप्लोर नहीं किए हैं, तो इस फेस्टिव सीजन इन्हें जरूर ट्राई करें।

Modestouze Attires की यह खूबसूरत फ्लोरल प्रिंटेड जॉर्जेट अनारकली कुर्ता और दुपट्टा सेट एक परफेक्ट फेस्टिव वियर आउटफिट है। इसकी हल्की और आरामदायक फैब्रिक बॉडी को इरिटेट किए बैगर आपको अपना स्टाइल फ्लॉन्ट करने में मदद करेगी। तो क्यों न इस फेस्टिव सीजन आप इसे ट्राई करें।

स्टाइलिंग टिप: इसे बड़े झुमके और गले में एक पतले चेन के साथ स्टाइल करें। इसके साथ पैरों में हील या फ्लैट सैंडल पहनें।

KD women की प्योर जॉर्जेट प्रिंटेड अनारकली कुर्ता, पैंट और दुपट्टा सेट एक कंपलीट फेस्टिव वियर वाइब है। ये देखने में जितनी अट्रैक्टिव है, बॉडी पर उतनी हल्की महसूस होगी। इस पर बने लहरिया डिजाइन इसके आकर्षण में चार-चार लगा रहे हैं। इस बार फेस्टिवल्स पर इसकी मदद से सिंपल और एलिगेंट लुक क्रिएट करें।

स्टाइलिंग टिप: गोल्डन इयरिंग्स और के साथ स्टाइल करें। इसके साथ हाथ में बैंगल्स और पैरों में हील्स पहनें।

Morang की जॉर्जेट अनारकली कुर्ता सेट की लाइटवेट फैब्रिक इसे एक परफेक्ट आउटफिट बनाती है। खास कर गर्म मौसम में शरीर पर आरामदायक महसूस होती है। इसके फुल स्लीव्स हैं, और आप हल्के ठंडे मौसम में भी इसे कैरी कर सकती हैं। वहीं ऑफिस के ट्रेडिशनल इवेंट्स पर भी ये बेहद खूबसूरत लगेंगे।

स्टाइलिंग टिप: बालों को खुला रखें, साथ में गले में चोकर और हाथों में बैंगल्स के साथ इसे स्टाइल करें।

इस ब्लू रंग के अनारकली कुर्ता सेट पर बेहद खूबसूरत फ्लोरल प्रिंट बने हुए हैं, जो न केवल देखने में आकर्षण है, बल्कि बॉडी पर भी बेहद आरामदायक महसूस होंगे। इसकी हल्की और आरामदायक फैब्रिक बॉडी को इरिटेट किए बैगर आपको अपना स्टाइल फ्लॉन्ट करने में मदद करेगी।

स्टाइलिंग टिप: गोल्डन इयरिंग्स और के साथ स्टाइल करें। इसके साथ हाथ में बैंगल्स और पैरों में हील्स पहनें।

LookMark के इस नेवी ब्लू रंग के अनारकली कुर्ता सेट पर बेहद खूबसूरत फ्लोरल प्रिंट बने हुए हैं, जो न केवल देखने में आकर्षण है, बल्कि बॉडी पर भी बेहद आरामदायक महसूस होंगे। इसका जॉर्जेट मटेरियल लाइट वेट है, जिसे आप किसी भी मौसम में कैरी कर सकती हैं। अगर आपके पास अभी तक अनारकली सूट नहीं है, तो इसे जरूर ऑर्डर करें।

स्टाइलिंग टिप: बालों को बांधकर पोनी बनाएं, साथ में गले में चोकर और हाथों में बैंगल्स के साथ इसे स्टाइल करें।

जॉर्जेट मटेरियल से तैयार इस खूबसूरत अनारकली कुर्ता, पैंट और दुपट्टा सेट का रंग महिलाओं को बेहद पसंद आ रहा है। अगर आपको भी ऐसे रंग के कपड़े पसंद हैं, तो इसे ट्राई कर सकती हैं। खासकर फेस्टिव सीजन में ये बेहद अट्रैक्टिव लगेंगे। इसके कई अन्य कलर ऑप्शंस भी उपलब्ध हैं, तो अपने पसंद अनुसार किसी भी विकल्प को डिस्काउंटेड प्राइस पर आज ही ऑर्डर करें।

स्टाइलिंग टिप: गले में चोकर और कानों में झुमकों के साथ इसे स्टाइल करें। साथ में बैंगल्स पहनना न भूलें।

Fashion Basket की जॉर्जेट मटेरियल से तैयार अनारकली ड्रेस देखने में जितनी अट्रैक्टिव है, बॉडी पर उतनी ही आरामदायक महसूस होगी। अनारकली के साथ आपको एंब्रॉयडरी किया हुआ दुपट्टा मिल जाता है, जो इसे एक परफेक्ट फेस्टिव वियर आउटफिट बना रहा है। फेस्टिवल्स के अलावा भी इसे वेडिंग फंक्शंस में कैरी किया जा सकता है।

स्टाइलिंग टिप: गले में हल्का चोकर, हाथों में बैंगल्स और सैंडल के साथ इसे स्टाइल करें।

HESVI की इस रेडीमेड जॉर्जेट अनारकली कुर्ता सेट को महिलाएं फेस्टिवल्स के अलावा वेडिंग फंक्शंस में भी कैरी कर सकती हैं। इसकी फैब्रिक लाइटवेट और स्मूद है, जो शरीर पर आरामदायक महसूस होती है। अगर आप इस फेस्टिव सीजन सिंपल और एलिगेंट लुक क्रिएट करना चाहती हैं, तो ये कुर्ता सेट जरूर ट्राई करें।

स्टाइलिंग टिप: कानों में बड़े झुमके, हाथों में घड़ी और सैंडल के साथ इसे स्टाइल करें।

