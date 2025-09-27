Amazon Festive Sale में आधे दाम पर खरीदें 6 टॉप रेटेड चिकनकारी कुर्ता सेट्स

Festive sale में टॉप रेटेड प्रीमियम क्वालिटी की चिकनकारी कुर्ता सेट्स पर 50 से 80% का ऑफ उपलब्ध है। यहां आप मार्केट प्राइज से आधे से कम दाम में इन्हें ऑर्डर कर सकती हैं।

Amazon पर साल का सबसे बड़ा और धमाकेदार सेल चल रहा। Great Indian Festival Sale के मौके पर फैशन से लेकर ब्यूटी, स्किन केयर और फर्नीचर पर कई आकर्षक डिस्काउंट, डील्स सहित कैशबैक जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं। इस मौके का लाभ उठाएं और फैशनेबल कंफर्टेबल क्लॉथिंग पर 50 से 80% का ऑफ पाएं। त्योहार आ रहे हैं, और आपने अभी तक शॉपिंग नहीं की, तो इस बार चिकनकारी कुर्ता सेट ट्राई करें।

ऐसे तो चिकनकारी कुर्ता सेट्स काफी महंगे आते हैं। पर Festive sale में टॉप रेटेड प्रीमियम क्वालिटी की चिकनकारी कुर्ता सेट्स पर 50 से 80% का ऑफ उपलब्ध है। यहां आप मार्केट प्राइज से आधे से कम दाम में इन्हें ऑर्डर कर सकती हैं। तो ज्यादा न सोचें, मोबाइल उठाएं और इन्हें फौरन ऑर्डर करें।

BHARVITA का कॉटन ब्लेंड फैब्रिक से तैयार चिकनकारी स्ट्रेट कुर्ता, पैंट, दुपट्टा सेट, एक परफेक्ट आउटफिट ऑप्शन है। इस खूबसूरत कुर्ता सेट पर बेहद बारीकी से चिकनकारी वर्क किया गया है, जो काफी अट्रैक्टिव लग रहा है। इस फेस्टिव सीजन इसे ऑर्डर कर सकती हैं। इस समय इसपर 61% का ऑफ मिल रहा, तो मोबाइल उठाएं और इस मौके का लाभ उठाएं।

Amazon Brand के इस खूबसूरत चिकनकारी A-Line कुर्ता सेट की फैब्रिक हल्की और आरामदायक है। इसपर काफी डिटेलिंग से चिकनकारी वर्क किया गया है, जो देखने में काफी अट्रैक्टिव है। Amazon sale में इसपर 67%% का ऑफ मिल रहा है। यानी मार्केट प्राइज से आधे से कम दाम में इसे घर बैठे ऑर्डर कर सकती हैं। फेस्टिवल हो या कोई भी ट्रेडिशनल इवेंट, ये आपके लुक में चार चांद लगा देगा।

Shopping Queen की रेयान फैब्रिक से तैयार चिकनकारी लखनवी कुर्ता प्लाजो सेट एक परफेक्ट फेस्टिव और पार्टी वियर आउटफिट है। बारीकी से की गई चिकनकारी एंब्रॉयडरी सारा आकर्षण अपनी ओर खींच रही है। करवा चौथ आ रहा और वेडिंग सीजन भी शुरू हो रहा, तो क्यों न आप भी इसे ट्राई करें। इसपर 84% का ऑफ उपलब्ध है।

Kaari के इस कुर्ता सेट के साथ शिफॉन का दुपट्टा आयेगा। इसकी फैब्रिक कंफर्टेबल और हवादार है, इसे गर्म मौसम में भी कैरी कर सकती हैं। त्योहार पर कैरी करने के लिए एक परफेक्ट ऑप्शन है। इस सूट पर बारीकी से चिकनकारी एंब्रायडरी की गई है। झुमके और बैंगल्स के साथ इसे फेस्टिवल और फैमिली फंक्शन में कैरी करें, ये बेहद अट्रैक्टिव लगेंगे। 64% के डिस्काउंटेड प्राइस पर इसे आज ही ऑर्डर करें।

EthnicJunction की जॉर्जेट फैब्रिक से तैयार चिकनकारी एंब्रॉयडरी अनारकली कुर्ता सेट, पार्टी और फेस्टिवल में आपके लुक में चार चांद लगा देगी। साथ ही गिफ्टिंग के लिए भी एक अच्छा विकल्प है। Amazon पर इसके कई अन्य रंग उपलब्ध हैं, अपने पसंद अनुसार किसी भी विकल्प को 77% के भारी डिस्काउंट के साथ सस्ते दाम पर ऑर्डर करें।

