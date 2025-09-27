Amazon Festive Sale में आधे दाम पर खरीदें 6 टॉप रेटेड चिकनकारी कुर्ता सेट्स This festive season order these 6 comfortable chikankari kurta sets, लाइफस्टाइल - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsलाइफस्टाइल न्यूज़This festive season order these 6 comfortable chikankari kurta sets

Amazon Festive Sale में आधे दाम पर खरीदें 6 टॉप रेटेड चिकनकारी कुर्ता सेट्स

Festive sale में टॉप रेटेड प्रीमियम क्वालिटी की चिकनकारी कुर्ता सेट्स पर 50 से 80% का ऑफ उपलब्ध है। यहां आप मार्केट प्राइज से आधे से कम दाम में इन्हें ऑर्डर कर सकती हैं।

Anjali Kumari लाइव हिन्दुस्तानSat, 27 Sep 2025 11:52 PM
share Share
Follow Us on

प्रोडक्ट्स के सुझाव

Loading Suggestions...
Loading Suggestions...
Loading Suggestions...
Loading Suggestions...

Amazon पर साल का सबसे बड़ा और धमाकेदार सेल चल रहा। Great Indian Festival Sale के मौके पर फैशन से लेकर ब्यूटी, स्किन केयर और फर्नीचर पर कई आकर्षक डिस्काउंट, डील्स सहित कैशबैक जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं। इस मौके का लाभ उठाएं और फैशनेबल कंफर्टेबल क्लॉथिंग पर 50 से 80% का ऑफ पाएं। त्योहार आ रहे हैं, और आपने अभी तक शॉपिंग नहीं की, तो इस बार चिकनकारी कुर्ता सेट ट्राई करें।

Amazon Festive Sale में आधे दाम पर खरीदें 6 टॉप रेटेड चिकनकारी कुर्ता सेट्स

ऐसे तो चिकनकारी कुर्ता सेट्स काफी महंगे आते हैं। पर Festive sale में टॉप रेटेड प्रीमियम क्वालिटी की चिकनकारी कुर्ता सेट्स पर 50 से 80% का ऑफ उपलब्ध है। यहां आप मार्केट प्राइज से आधे से कम दाम में इन्हें ऑर्डर कर सकती हैं। तो ज्यादा न सोचें, मोबाइल उठाएं और इन्हें फौरन ऑर्डर करें।

Loading Suggestions...
Loading Suggestions...

BHARVITA का कॉटन ब्लेंड फैब्रिक से तैयार चिकनकारी स्ट्रेट कुर्ता, पैंट, दुपट्टा सेट, एक परफेक्ट आउटफिट ऑप्शन है। इस खूबसूरत कुर्ता सेट पर बेहद बारीकी से चिकनकारी वर्क किया गया है, जो काफी अट्रैक्टिव लग रहा है। इस फेस्टिव सीजन इसे ऑर्डर कर सकती हैं। इस समय इसपर 61% का ऑफ मिल रहा, तो मोबाइल उठाएं और इस मौके का लाभ उठाएं।

Loading Suggestions...

Amazon Brand के इस खूबसूरत चिकनकारी A-Line कुर्ता सेट की फैब्रिक हल्की और आरामदायक है। इसपर काफी डिटेलिंग से चिकनकारी वर्क किया गया है, जो देखने में काफी अट्रैक्टिव है। Amazon sale में इसपर 67%% का ऑफ मिल रहा है। यानी मार्केट प्राइज से आधे से कम दाम में इसे घर बैठे ऑर्डर कर सकती हैं। फेस्टिवल हो या कोई भी ट्रेडिशनल इवेंट, ये आपके लुक में चार चांद लगा देगा।

Loading Suggestions...

Shopping Queen की रेयान फैब्रिक से तैयार चिकनकारी लखनवी कुर्ता प्लाजो सेट एक परफेक्ट फेस्टिव और पार्टी वियर आउटफिट है। बारीकी से की गई चिकनकारी एंब्रॉयडरी सारा आकर्षण अपनी ओर खींच रही है। करवा चौथ आ रहा और वेडिंग सीजन भी शुरू हो रहा, तो क्यों न आप भी इसे ट्राई करें। इसपर 84% का ऑफ उपलब्ध है।

Loading Suggestions...

Kaari के इस कुर्ता सेट के साथ शिफॉन का दुपट्टा आयेगा। इसकी फैब्रिक कंफर्टेबल और हवादार है, इसे गर्म मौसम में भी कैरी कर सकती हैं। त्योहार पर कैरी करने के लिए एक परफेक्ट ऑप्शन है। इस सूट पर बारीकी से चिकनकारी एंब्रायडरी की गई है। झुमके और बैंगल्स के साथ इसे फेस्टिवल और फैमिली फंक्शन में कैरी करें, ये बेहद अट्रैक्टिव लगेंगे। 64% के डिस्काउंटेड प्राइस पर इसे आज ही ऑर्डर करें।

Loading Suggestions...

EthnicJunction की जॉर्जेट फैब्रिक से तैयार चिकनकारी एंब्रॉयडरी अनारकली कुर्ता सेट, पार्टी और फेस्टिवल में आपके लुक में चार चांद लगा देगी। साथ ही गिफ्टिंग के लिए भी एक अच्छा विकल्प है। Amazon पर इसके कई अन्य रंग उपलब्ध हैं, अपने पसंद अनुसार किसी भी विकल्प को 77% के भारी डिस्काउंट के साथ सस्ते दाम पर ऑर्डर करें।

Loading Suggestions...

क्या आप ट्रेडिशनल में कुछ स्टाइलिश ढूंढ रही हैं, तो SHOPPING QUEEN की जॉर्जेट चिकनकारी कुर्ता प्लाजो सेट आपके लिए परफेक्ट रहेगी। स्लीवलेस राउंड नेक कुर्ता पर खूबसूरती से चिकनकारी वर्क किया गया है, जो देखने में काफी आकर्षक है। इस समय साल के सबसे बड़े सेल में इस प्रोडक्ट पर आकर्षक डिस्काउंट ऑफर उपलब्ध मिल रहा है। 82% के आकर्षक डिस्काउंटेड प्राइस पर इसे आज ही ऑर्डर करें।

Fashion Tips

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।