बारिश में धुंधला हो जाता है गाड़ी का शीशा? ट्राई करें सेब वाला आसान तरीका
क्या एक साधारण सेब आपकी गाड़ी के शीशे को ज्यादा साफ रखने में मदद कर सकता है? सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस आसान हैक को लेकर लोग काफी चर्चा कर रहे हैं। जानिए इसके पीछे की वजह।
मान लीजिए आप बारिश में गाड़ी चला रहे हैं। सामने से तेज बारिश हो रही है, शीशे पर पानी की बूंदें लगातार गिर रही हैं और सड़क ठीक से दिखाई नहीं दे रही। ऐसे में अगर कोई आपसे कहे कि महंगे क्लीनर नहीं, बल्कि एक साधारण सेब आपकी मदद कर सकता है, तो शायद आपको भी यकीन ना हो। लेकिन इन दिनों सोशल मीडिया पर यही हैक तेजी से वायरल हो रहा है।
गाड़ी के सामने वाले शीशे पर आधा सेब रगड़ने से पानी ज्यादा देर तक नहीं टिकता और शीशा साफ नजर आता है। आखिर इस वायरल ट्रिक में कितनी सच्चाई है और इसे कैसे करना है? आइए जानते हैं।
क्या है सेब वाला वायरल हैक?
- इस हैक के लिए आपको किसी महंगे सामान की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस एक ताजा सेब लें और उसे बीच से काट लें।
- अब उसके कटे हुए हिस्से को गाड़ी के सामने वाले शीशे पर धीरे-धीरे रगड़ें।
- कुछ मिनट बाद एक साफ और सूखे कपड़े से पूरे शीशे को पोंछ दें।
आखिर यह तरीका कैसे काम कर सकता है?
- बारिश का पानी देर तक नहीं रुकता: सेब में मौजूद नेचुरल एसिड शीशे पर एक पतली परत बना देते हैं। इससे पानी की बूंदें शीशे पर फैलने के बजाय जल्दी फिसल जाती हैं।
- सामने का रास्ता साफ दिखता है: जब शीशे पर पानी कम रुकेगा, तो बारिश के दौरान सड़क को देखना थोड़ा आसान हो सकता है।
- जिद्दी गंदगी हटाने में मदद: अगर शीशे पर धूल, कीड़ों के निशान या हल्की गंदगी जमी है, तो सेब का रस उसे ढीला करने में मदद कर सकता है। इसके बाद सफाई करना आसान हो जाता है।
- गाड़ी की आगे वाली लाइट्स पर: कई लोग इस ट्रिक का इस्तेमाल गाड़ी की आगे वाली बत्तियों पर भी करते हैं। इससे उन पर जमी हल्की गंदगी साफ करने में मदद मिल सकती है।
क्या यह महंगे क्लीनर की जगह ले सकता है?
नहीं, अगर शीशा बहुत ज्यादा गंदा है या उस पर चिकनाई और जिद्दी दाग हैं, तो सिर्फ सेब से काम नहीं चलेगा। इसे सिर्फ एक आसान घरेलू हैक की तरह देखें, ना कि स्थायी उपाय की तरह।
इस ट्रिक को अपनाते समय रखें इन बातों का ध्यान
- पहले शीशे की धूल साफ कर लें।
- रगड़ने के बाद सूखे कपड़े से अच्छी तरह पोंछें।
- अगर असर पसंद ना आए, तो सामान्य तरीके से शीशा साफ कर लें।
- सुरक्षित ड्राइविंग के लिए शीशा साफ करने वाले यंत्र हमेशा सही हालत में रखें।
लेखक के बारे मेंShubhangi Gupta
परिचय एवं अनुभव
शुभांगी गुप्ता एक अनुभवी जर्नलिस्ट हैं जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 5 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वह पिछले 4+ वर्षों से देश के प्रतिष्ठित डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म लाइव हिंदुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) से जुड़ी हुई हैं। यहां वह बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। इससे पहले शुभांगी लगभग एक साल अमर उजाला डिजिटल में भी काम कर चुकी हैं।
करियर का सफर
लाइव हिंदुस्तान में शुभांगी लाइफस्टाइल टीम का हिस्सा हैं, जहां वह हेल्थ, फिटनेस, फैशन, ब्यूटी, फूड और रिश्तों जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर लगातार पाठक-केंद्रित कंटेंट तैयार कर रही हैं।
विशेषज्ञता
शुभांगी की लेखन शैली की खास बात यह है कि वह जटिल विषयों को भी बेहद सरल और समझने योग्य भाषा में प्रस्तुत करती हैं। उनका मानना है कि अच्छी पत्रकारिता केवल जानकारी देने तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि पाठकों की रोजमर्रा की जिंदगी को बेहतर और आसान बनाने में भी सहायक होनी चाहिए। इसी सोच के साथ वह एक्सपर्ट्स की राय, रिसर्च और अपने व्यक्तिगत अनुभवों को जोड़कर ऐसे ‘हैंडी टिप्स’ साझा करती हैं जिनसे पाठक खुद को सीधे जुड़ा हुआ महसूस करते हैं।
पुरस्कार
लाइव हिंदुस्तान में काम करते हुए शुभांगी को ज्यादा रीडर एंगेजमेंट के लिए मंथली अवॉर्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है, जो उनके कंटेंट की लोकप्रियता और प्रभाव को दर्शाता है। डिजिटल ट्रेंड्स और ऑडियंस की पसंद को समझना उनकी बड़ी ताकत है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
शुभांगी ने जर्नलिज्म के साथ-साथ एल.एल.बी की पढ़ाई भी की है, जिससे उनके कंटेंट में तथ्यात्मक मजबूती और संतुलित दृष्टिकोण देखने को मिलता है। वह पत्रकारिता को सिर्फ एक पेशा नहीं, बल्कि समाज से जुड़ने और लोगों की जिंदगी में सकारात्मक बदलाव लाने का माध्यम मानती हैं।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।