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बारिश में धुंधला हो जाता है गाड़ी का शीशा? ट्राई करें सेब वाला आसान तरीका

Shubhangi Gupta लाइव हिन्दुस्तान
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क्या एक साधारण सेब आपकी गाड़ी के शीशे को ज्यादा साफ रखने में मदद कर सकता है? सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस आसान हैक को लेकर लोग काफी चर्चा कर रहे हैं। जानिए इसके पीछे की वजह।

बारिश में धुंधला हो जाता है गाड़ी का शीशा? ट्राई करें सेब वाला आसान तरीका

मान लीजिए आप बारिश में गाड़ी चला रहे हैं। सामने से तेज बारिश हो रही है, शीशे पर पानी की बूंदें लगातार गिर रही हैं और सड़क ठीक से दिखाई नहीं दे रही। ऐसे में अगर कोई आपसे कहे कि महंगे क्लीनर नहीं, बल्कि एक साधारण सेब आपकी मदद कर सकता है, तो शायद आपको भी यकीन ना हो। लेकिन इन दिनों सोशल मीडिया पर यही हैक तेजी से वायरल हो रहा है।

गाड़ी के सामने वाले शीशे पर आधा सेब रगड़ने से पानी ज्यादा देर तक नहीं टिकता और शीशा साफ नजर आता है। आखिर इस वायरल ट्रिक में कितनी सच्चाई है और इसे कैसे करना है? आइए जानते हैं।

क्या है सेब वाला वायरल हैक?

  • इस हैक के लिए आपको किसी महंगे सामान की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस एक ताजा सेब लें और उसे बीच से काट लें।
  • अब उसके कटे हुए हिस्से को गाड़ी के सामने वाले शीशे पर धीरे-धीरे रगड़ें।
  • कुछ मिनट बाद एक साफ और सूखे कपड़े से पूरे शीशे को पोंछ दें।

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आखिर यह तरीका कैसे काम कर सकता है?

  1. बारिश का पानी देर तक नहीं रुकता: सेब में मौजूद नेचुरल एसिड शीशे पर एक पतली परत बना देते हैं। इससे पानी की बूंदें शीशे पर फैलने के बजाय जल्दी फिसल जाती हैं।
  2. सामने का रास्ता साफ दिखता है: जब शीशे पर पानी कम रुकेगा, तो बारिश के दौरान सड़क को देखना थोड़ा आसान हो सकता है।
  3. जिद्दी गंदगी हटाने में मदद: अगर शीशे पर धूल, कीड़ों के निशान या हल्की गंदगी जमी है, तो सेब का रस उसे ढीला करने में मदद कर सकता है। इसके बाद सफाई करना आसान हो जाता है।
  4. गाड़ी की आगे वाली लाइट्स पर: कई लोग इस ट्रिक का इस्तेमाल गाड़ी की आगे वाली बत्तियों पर भी करते हैं। इससे उन पर जमी हल्की गंदगी साफ करने में मदद मिल सकती है।

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क्या यह महंगे क्लीनर की जगह ले सकता है?

नहीं, अगर शीशा बहुत ज्यादा गंदा है या उस पर चिकनाई और जिद्दी दाग हैं, तो सिर्फ सेब से काम नहीं चलेगा। इसे सिर्फ एक आसान घरेलू हैक की तरह देखें, ना कि स्थायी उपाय की तरह।

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इस ट्रिक को अपनाते समय रखें इन बातों का ध्यान

  • पहले शीशे की धूल साफ कर लें।
  • रगड़ने के बाद सूखे कपड़े से अच्छी तरह पोंछें।
  • अगर असर पसंद ना आए, तो सामान्य तरीके से शीशा साफ कर लें।
  • सुरक्षित ड्राइविंग के लिए शीशा साफ करने वाले यंत्र हमेशा सही हालत में रखें।

Shubhangi Gupta

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