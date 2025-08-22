बिना सोचे-समझें ना खरीदें फ्रिज, जरूरत के साथ इन बातों का भी रखें ध्यान

कंपनी, डिजाइन और साइज, क्या आप भी फ्रिज लेते समय बस यही देखती हैं? लेकिन फ्रिज की खरीदारी के वक्त और भी कुछ बातों का खयाल रखना चाहिए ताकि बाद में कोई परेशानी न हो, बता रही हैं स्वाति शर्मा

आमतौर पर आप फ्रिज लेते समय क्या देखती हैं? यही न कि फ्रिज का डिजाइन कैसा है, कितने लीटर का है और किस कंपनी का है। चार जगह से पता किया और जिस कंपनी का फ्रिज सबसे ज्यादा अच्छा लगा, उसे खरीदकर घर ले आईं, लेकिन आज भी ऐसे कई भारतीय घर हैं, जहां ऐसी मूल जरूरत के लिए लोगों को कई सालों का इंतजार करना पड़ता है। पैसे जोड़े जाते हैं और तब जाकर एक ऐसा बड़ा सामान घर आ पाता है। मध्यम वर्गीय परिवारों का भी यही हाल है, जहां अभी भी ऐसे बीस तीस हजार तक के सामान के लिए ईएमआई में बंधना पड़ता है। अब जब इतनी महंगी चीज खरीद रही हैं, तो जाहिर है उसे केवल दो-तीन बातों के आधार पर नहीं चुना जा सकता है। फ्रिज लेना ही है, तो तमाम अन्य पहलुओं पर भी गौर करें ताकि आपकी सहूलियत और जरूरत दोनों की संतुष्टि हो।

जरूरत के हिसाब से तय करें क्षमता फ्रिज आपकी जरूरत की चीज है, इसलिए यह आपकी जरूरत के अनुरूप ही होना चाहिए। सबसे पहले फ्रिज की क्षमता देखें। सेल्स एग्जीक्यूटिव नितिन गोसाईं कहते हैं कि बाजार में 50 लीटर से लेकर 800 लीटर तक के फ्रिज मिलते हैं। अगर आपका परिवार छोटा है यानी दो लोग हैं या आप अकेले रहती हैं तो 150 से 250 लीटर का सिंगल डोर फ्रिज पर्याप्त है। वहीं चार से पांच सदस्यों वाले परिवार को 250 से 400 लीटर का डबल डोर फ्रिज की जरूरत पड़ती है। अगर बड़ा या संयुक्त परिवार है, तो 400 लीटर से अधिक क्षमता वाला साइड-बाय-साइड या फ्रेंच डोर मॉडल आपके लिए ठीक रहेगा। आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि बड़ा फ्रिज ज्यादा बिजली भी खपत करता है, इसलिए जरूरत के अनुसार ही चुनाव करें।

बिजली की खपत देखें फ्रिज यानी बिल पर एक और बोझ, इसलिए आपको फ्रिज लेते समय यह भी देखना चाहिए कि वह कितनी बिजली की खपत कर रहा है। इसे आप फ्रिज की स्टार रेटिंग से पता कर सकती हैं। 5-स्टार रेटिंग वाले फ्रिज सबसे ज्यादा बिजली बचाने वाले होते हैं। वहीं 3-स्टार या उससे कम रेटिंग वाले सस्ते पड़ सकते हैं, लेकिन लंबे समय में बिजली का खर्च बढ़ा देते हैं। आजकल इन्वर्टर टेक्नोलॉजी वाले फ्रिज भी आते हैं, जो बिजली जाने पर ज्यादा देर तक ठंडक बनाए रखते हैं और कम ऊर्जा खर्च करते हैं।

डोर का चुनाव करें ऐसे इन दिनों कई तरह के डोर वाले फ्रिज चलन में हैं, लेकिन सवाल यह है कि आपके लिए कौन सा सही है। डोर का असर भी बिजली की खपत पर पड़ता है। अगर परिवार छोटा है और आपको पैसे भी बचाने हैं, तो सिंगल डोर फ्रिज एक किफायती विकल्प है। वहीं डबल डोर या उससे ज्यादा डोर वाले फ्रिज में आपको ज्यादा जगह मिल जाती है। फ्रिज के कुछ मॉडल में हर डोर या कंपार्टमेंट में अलग-अलग तापमान सेट करने का भी विकल्प मिलता है। इसका चुनाव पूरी तरह आपकी जरूरत और घर में फ्रिज के लिए मौजूद जगह पर निर्भर करता है।

फ्रीजर की स्थिति और तकनीक देखें कुछ फ्रिज में टॉप फ्रीजर होता है, जबकि कुछ में बॉटम फ्रीजर। जो लोग ज्यादा बार फ्रीजर का इस्तेमाल करते हैं, उनके लिए टॉप फ्रीजर सुविधाजनक है। इसके साथ ही इन दिनों फ्रॉस्ट-फ्री तकनीक वाला फ्रिज बाजार में है, जिसमें बर्फ जमने की समस्या नहीं होती और बार-बार डीफ्रॉस्ट नहीं करना पड़ता। इसके अलावा मल्टी-एयर फ्लो सिस्टम या कन्वर्टिबल तकनीक वाले फ्रिज खाने-पीने की चीजों को ज्यादा देर तक ताजा रखते हैं। डिजिटल तापमान नियंत्रण वाली मशीनें ज्यादा सटीक कूलिंग देती हैं। क्विक कूल और क्विक फ्रीज फीचर्स गर्मी के मौसम में खास मददगार होते हैं।

यह भी देखें • इन्वर्टर कंप्रेसर वाले मॉडल कम शोर करते हैं और बिजली भी बचाते हैं। • वॉटर डिस्पेंसर वाले फ्रिज में ठंडा पानी बिना दरवाजा खोले ही मिलता है। • कन्वर्टिबल फ्रिज में फ्रीजर को जरूरत पड़ने पर फ्रिज में बदल सकते हैं। • डियोडोराइजिंग फिल्टर गंध से बचाता है। • बैक्टीरिया प्रोटेक्शन और नैनो-टेक्नोलॉजी शील्ड खाने को लंबे समय तक सुरक्षित रखती है।