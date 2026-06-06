आज भी वही बोरिंग लैपटॉप बैग कैरी करती हैं, तो खरीदें एस्थेटिक वर्क Tote Bags
Amazon पर टोट बैग्स के कुछ बेहतरीन विकल्प उपलब्ध हैं, जिनमें आप अपने रोजमर्रा की चीजें आराम से रख सकती हैं। इस प्रकार चीजें ऑर्गेनाइज्ड रहती हैं और आपके लिए इन्हें ऑफिस में कैरी करना भी आसान हो जाता है।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
ऑफिस में आज भी वही पुराना लैपटॉप बैग कैरी कर रही हैं, तो अब समय आ गया है इन्हें बदलने का! आजकल मॉडर्न एस्थेटिक tote bags इतने ट्रेडिंग हैं, फिर भी घिसा पीटा पुराना बैग इस्तेमाल करती हैं? यहां स्पेस और एस्थेटिक दोनों एक ही बैग में मिलेगा। Amazon पर टोट बैग्स (work tote bags) के कुछ बेहतरीन विकल्प उपलब्ध हैं, जिनमें आप अपने रोजमर्रा की चीजें आराम से रख सकती हैं। इस प्रकार चीजें ऑर्गेनाइज्ड रहती हैं और आपके लिए इन्हें ऑफिस में कैरी करना भी आसान हो जाता है। मार्केट प्राइस से इनकी तुलना न करें, यहां ये आकर्षक डिस्काउंटेड प्राइस पर आधे से कम दाम में उपलब्ध हैं।
1. LEGAL BRIBE Textured Tote bag
Legal Bribe का ये tote bag देखने में एस्थेटिक और स्टाइलिश है, साथ ही काफी स्पेशियस भी है। यानी इस बैग में पर्याप्त जगह मिल जाता है, जिसमें लैपटॉप से लेकर ऑफिस के अन्य जरूरी सामान आराम से आ जाएंगे। इसमें कई अलग-अलग कलर ऑप्शंस भी उपलब्ध मिल जाएंगे। साथ ही इसका मटेरियल ड्यूरेबल है, लंबे इस्तेमाल के बाद भी खराब नहीं होगा! एस्थेटिक लुक के लिए इसे जरूर ऑर्डर करें।
Carrylux के इस tote bag में 3 मेन कंपार्टमेंट हैं, साथ में अंदर की ओर एक पॉकेट भी मिल जाएगा। इसकी क्वालिटी कमाल की है और इसका मटेरियल भी ड्यूरेबल है। इसपर टेक्सचर बने हैं, जो इसे अधिक आकर्षक बना रहे। वर्किंग महिलाएं इसमें लैपटॉप और अपना अन्य जरूरी सामान आराम से कैरी कर सकती हैं। इसमें कई अलग-अलग कलर ऑप्शंस भी उपलब्ध मिल जाएंगे। इस समय इस प्रोडक्ट पर 78% का ऑफ उपलब्ध है।
Tote Bag ऑर्गेनाइजर्स पर एक नजर डालें:
Tote bags में कई बार अलग-अलग कंपार्टमेंट नहीं होते, ऐसे में इस तरह के ऑर्गेनाइजर्स आपकी मदद कर सकते हैं। यहां टोट बैग ऑर्गेनाइजर के कई बेहतरीन विकल्प उपलब्ध हैं, वो भी आकर्षक डिस्काउंटेड प्राइस पर! इनकी मदद से चीजों को अधिक ऑर्गेनाइज्ड रूप से रखा जा सकता है।
Lavie के इस tote bag को लोगों ने काफी पसंद किया है। ये हमेशा से डिमांड में रही है। हाई क्वालिटी सिंथेटिक लेदर मेटेरियल से तैयार इस बैग का मेटेरियल लंबे इस्तेमाल के बाद भी जल्दी खराब नहीं होगा। इसे ऑफिस से लेकर कॉलेज और अन्य इवेंट्स में आराम से कैरी कर सकती हैं। इसमें पर्याप्त जगह है, जिसमें रोजमर्रा के ज्यादातर सामान आराम से आ जाएंगे। साथ ही इसमें कई अलग-अलग कलर ऑप्शंस भी उपलब्ध हैं। इन्हें मेंटेन करना भी काफी आसान है, धूल गंदगी को गीले कपड़े से साफ करें!
4. Pure Vegan Leather Tote Bag for Women, Fully Embossed, Handbag, Shoulder Bag, Black
ये वीगन लेदर से बना tote bag कम दाम में प्रीमियम एहसास देगा। अगर आप भी लंबे समय से वर्क tote bag की तलाश में हैं, तो ये ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। इसका मटेरियल ड्यूरेबल है, इसे लंबे समय तक इस्तेमाल कर सकती हैं। खासकर बहुत सी महिलाओं को काले रंग का बैग पसंद आता है, ये उनके लिए परफेक्ट ऑप्शन है। हालांकि, इसमें अन्य कलर ऑप्शंस भी उपलब्ध हैं, अपने पसंद अनुसार कोई भी विकल्प डिस्काउंटेड प्राइस पर आर्डर कर सकती हैं। इसे लंबा इस्तेमाल करना है तो इसपर जमी धूल गंदगी को केवल गिले कपड़े से साफ करें।
Eco Right का लार्ज कैनवास tote bag ऑफिस से लेकर कॉलेज तक, या फिर शॉपिंग और आउटिंग के लिए भी परफेक्ट रहेगा। अगर आपको पिंटरेस्ट वाइब चाहिए तो इस तरह का tote bag परफेक्ट रहेगा। इसमें लैपटॉप सहित आपकी रोजमर्रा की चीजें आराम से एडजस्ट हो जाएंगी। इसका ड्यूरेबल मटेरियल लंबे समय तक इस्तेमाल के बाद भी खराब नहीं होगा। इस समय इस प्रोडक्ट पर 53% का ऑफ उपलब्ध है, ये मौका हाथ से न जाने दें।
कॉलेज गर्ल्स के लिए भी हैं Tote Bags के एस्थेटिक ऑप्शंस:
अगर आप पिंटरेस्ट वाले tote bags लेना चाहती हैं, तो यहां उनके भी बेहतरीन विकल्प उपलब्ध हैं। सभी पर आकर्षक डिस्काउंट ऑफर मिल जाएगा। स्टाइलिश होने के साथ साथ इनमें पर्याप्त जगह भी मिलती है, इसलिए आप इन्हें भी एक मौका दे सकती हैं।
Zouk की ये ऑफिस टोट बैग एक बजट फ्रेंडली विकल्प है। इस पर बने प्रिंट और पैटर्न इसके आकर्षण में चार चांद लगा रहे हैं। इसमें अलग-अलग जरूरी सामान के लिए अलग से कंपार्टमेंट बने हैं, इस तरह कोई भी सामान कैरी करना अधिक सुरक्षित और आसान हो जाता है। साथ ही ये काफी स्पेशियस है, इसमें आपके लैपटॉप से लेकर अन्य जरूरी चीजें आराम से एडजस्ट हो जाएंगी। ये लैपटॉप बैग ड्यूरेबल है, लंबे समय तक इस्तेमाल करने के बाद भी जल्दी खराब नहीं होगा। डिस्काउंटेड प्राइस पर इसे आज ही ऑर्डर करें।
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लेखक के बारे मेंAnjali Kumari
अंजली कुमारी:4 साल के डिजिटल पत्रकारिता के अनुभव के साथ अंजली कुमारी लाइव हिंदुस्तान में एफिलिएट लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए बतौर लेखक काम कर रही हैं। अपने लेख के माध्यम से फैशन, लाइफस्टाइल, हेल्थ स्किन केयर, ब्यूटी, ट्रैवल, फिटनेस प्रोडक्ट से जुड़ी जानकारी इक्कठा कर, विश्वसनीय और प्रामाणिक प्रोडक्ट्स लेकर आती हैं। इससे पहले 3 वर्षों तक हेल्थ शॉट्स पर खानपान, सौंदर्य, मानसिक स्वास्थ्य और यौन शिक्षा से जुड़े विषय पर रिसर्च लेखन करती थीं।
करियर का सफर: अंजली ने 2022 में हेल्थशॉट्स के साथ डिजिटल मीडिया में अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत की। करियर की शुरुआत हेल्थ शॉट्स में लाइफस्टाइल लेखक के तौर पर हुई, जहां अपने लेख, रिसर्च और साक्षात्कार के माध्यम से महिलाओं में सेहत संबंधी जागरूकता बढ़ाने के लिए काम कर रही थीं।
एजुकेशन: गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म में BA की डिग्री हासिल करने के बाद 4 साल से पत्रकारिता में सक्रिय रही हैं। पत्रकारिता केवल एक पेशा नहीं है, बल्कि समाज से जुड़े रहने, अपने आसपास और देश के लोगों को बेहतर ढंग से समझने का माध्यम भी है।
विशेषज्ञता: अंजली कुमारी अपने लेख के माध्यम से ऑनलाइन शॉपिंग के बढ़ते ट्रेंड के बीच रिव्यू, रेटिंग और उपभोक्ताओं के अनुभव के आधार पर आप तक विश्वसनीय प्रोडक्ट्स पहुंचाने की कोशिश करती हैं। फैशन, ब्यूटी, स्किन केयर, हेल्थ, फिटनेस और वेलनेस से जुड़े प्रोडक्ट्स पर अच्छी पकड़ रखती हैं। अंजली अपने लेख में जटिल विषयों पर बात करते हुए सरल भाषा का इस्तेमाल कर उन्हें सभी के समझने योग्य बनाने की कोशिश करती हैं। लेखन में शोध और एक्सपर्ट एडवाइस लेख को विश्वसनीय बनाते हैं।और पढ़ें
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