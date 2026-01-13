Hindustan Hindi News
Hindi Newsलाइफस्टाइल न्यूज़These wall paintings will add aesthetics to your boring wall

घर की बोरिंग दीवारों में नई जान डाल देंगी ये वॉल पेंटिंग्स, आज ही ऑर्डर करें

संक्षेप:

Amazon पर कई अट्रैक्टिव वॉल पेंटिंग उपलब्ध हैं, जिन्हें आप 50 से 80% के अट्रैक्टिव डिस्काउंटेड प्राइस पर ऑर्डर कर सकते हैं। ये लिविंग रूम, डाइनिंग एरिया, किचन, बेडरूम और बालकनी की बोरिंग दीवारों में रंग और आकर्षण जोड़ने में मदद करेंगी।

Jan 13, 2026 12:20 pm ISTAnjali Kumari लाइव हिन्दुस्तान
प्रोडक्ट्स के सुझाव

घर की खाली दीवारों को देखकर बोर हो गए हैं, तो इन्हें इंट्रेस्टिंग बनाने का समय आ गया है। यहां Amazon पर कई आकर्षक डेकोर पेंटिंग उपलब्ध मिल जाएंगी, इनकी मदद से घर की दीवारों पर रौनक आ जाएगी। इन डेकोर पेंटिंग्स की मदद से आप भी अपनी दीवारों में नई जान डाल सकती हैं। Amazon पर कई अट्रैक्टिव वॉल पेंटिंग उपलब्ध हैं, जिन्हें आप 50 से 80% के अट्रैक्टिव डिस्काउंटेड प्राइस पर ऑर्डर कर सकते हैं। ये लिविंग रूम, डाइनिंग एरिया, किचन, बेडरूम और बालकनी की बोरिंग दीवारों में रंग और आकर्षण जोड़ने में मदद करेंगी। वहीं ये गिफ्टिंग के लिए भी एक अच्छा ऑप्शन है। आइए एक्सप्लोर करते हैं वॉल पेंटिंग के 8 बेस्ट विकल्प।

PAINTINGMANTRA का कलरफुल बर्ड पेंटिंग एक अट्रैक्टिव विकल्प है। इस तरह की रंगीन पेंटिंग न केवल देखने में आकर्षक लगती हैं, बल्कि सकारात्मकता को भी बढ़ावा देती हैं। अगर आपके घर की दीवारें अभी तक खाली हैं, तो इसे आज ही ऑर्डर करें। ये होम डेकोर के लिए एक परफेक्ट आईडिया है। लिविंग रूम, गैलरी और बेडरूम की दीवारों पर लगाएं, ये उनमें रंग जोड़ देंगे।

Kotart की ये wall art painting फ्रेम के साथ आएगी। इसकी मदद से बोरिंग और खाली दीवारों को अट्रैक्टिव और एस्थेटिक लुक प्राप्त होगा। ये पेंटिंग खास कर उन लोगों को अधिक पसंद आएगी जिन्हें एस्थेटिक पसंद है। इसे लिविंग रूम से लेकर ऑफिस केबिन में लगाएं, ये बेहद अट्रैक्टिव लगेगी। आप चाहे तो इन्हें बंद बालकनी की दीवारों पर भी लगाया जा सकता है। हाउस वार्मिंग पार्टी में गिफ्टिंग के लिए ये एक अच्छा विकल्प है।

FATMUG की ये पेंटिंग फ्रेम में आएंगी। इनपर बने रंग-बिरंगे फूल और लिखे THOUGHT आपको एक पॉजिटिव वाइब देंगे। ये वॉल आर्ट काफी अट्रैक्टिव है, साथ ही इसके कलर्स बोरिंग दीवारों में रंग जोड़ देंगे। लिविंग एरिया हो या बेडरूम आप इसे किसी भी खाली दीवार पर लगा सकते हैं। इसमें 4 पेंटिंग्स का सेट आयेगा, जिसपर 48% का ऑफ उपलब्ध है। तो इंतजार कैसा इन्हें आज ही ऑर्डर करें।

ये ट्रैवल वॉल आर्ट उनके लिए है जिन्हें ट्रैवलिंग बेहद पसंद है। वर्ल्ड मैप से लेकर इनपर लिखे कोट्स और बने अन्य ट्रैवल डेस्टिनेशन आपके बोरिंग दीवारों में नई जान डाल देंगे। इनसे दीवारों में विंटेज लुक ऐड होगा, जो आजकल काफी ट्रेडिंग है। इसे लिविंग एरिया बेडरूम या फिर ऑफिस में कहीं भी लगा सकते हैं। साथ ही सभी में काले रंग का वुडन फ्रेम भी मिल जाएगा। तो इंतजार कैसा आकर्षक डिस्काउंटेड प्राइस पर इसे आज भी ऑर्डर करें।

इस वॉल पेंटिंग पर इंस्पायरिंग कोट्स लिखें हैं। अगर आपके घर में बच्चे हैं, तो उनके कमरे में लगाने के लिए ये एनिमल मोटिवेशनल फ्रेम पेंटिंग बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। इन्हें अट्रैक्टिव बनाने के लिए कोट्स के साथ में इनपर एनिमल्स का कार्टून करैक्टर प्रिंट किया गया है। साथ ही ये कलरफुल हैं, जो इसे अधिक अट्रैक्टिव बना रहा। इन्हें बच्चों के बर्थडे पर गिफ्ट किया जा सकता है, ये उन्हें बेहद पसंद आएगा।

Kotart प्रीमियम बोहो मॉडर्न वॉल आर्ट खासकर उन लोगों के लिए परफेक्ट है, जो अपने घर में एसथेटिक ऐड करना चाहते हैं। नेचर ब्यूटी को कनेक्ट करता हुआ ये 3 फ्रेम देखने में जितना अट्रैक्टिव है, इसकी फ्रेम क्वालिटी भी उतनी ही अच्छी है। अगर आपको भी बोहो स्टाइल आर्ट पसंद है, तो इसे जरूर ऑर्डर करें। गिफ्टिंग के लिए भी ये एक अच्छा ऑप्शन है। आप इन्हें लिविंग रूम से लेकर कमरे में कही भी लगा सकती हैं।

ये खूबसूरत मधुबनी आर्ट फ्रेम पेंटिंग हस्तकला को दर्शाती है। अगर आपको भी ट्रेडिशनल पेंटिंग्स पसंद हैं, तो ये एक खूबसूरत ऑप्शन है। इसमें ट्रेडीशनल राजस्थानी पिछवई आर्ट भी दर्शाया गया है। अगर घर में ट्रेडिशनल विंटेज टच ऐड करना चाहते हैं, तो इसे जरूर ऑर्डर करें। लिविंग रूम, बैडरूम, डायनिंग एरिया के दीवारों को सजा सकते हैं। इस प्रीमियम पेंटिंग पर 65% का अट्रैक्टिव डिस्काउंट ऑफर उपलब्ध मिल जाएगा, तो ज्यादा न सोचें इसे आज ही ऑर्डर करें।

ये डिजिटल पेंटिंग आर्ट डेकोर पेंटिंग फ्रेम में आएगी, जो देखने में काफी अट्रैक्टिव है। इसे बेडरूम से लेकर लिविंग एरिया में आप अपने अनुसार कही भी लगा सकते हैं। अगर आपको नेचर पसंद है, तो ये आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन है। पहाड़, पेड़ पौधे बोरिंग दीवारों को रंगीन बना देंगे। वहीं इसपर अट्रैक्टिव डिस्काउंट ऑफर भी उपलब्ध है। तो ज्यादा न सोचे इसकी मदद से अपने घर की दीवारों की रौनक बढ़ाएं।

Anjali Kumari

लेखक के बारे में

Anjali Kumari
इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज़्म ग्रेजुएट अंजलि कुमारी हेल्थ, डाइट, लाइफस्टाइल, पर्सनल केयर और महिलाओं से संबंधित विषयों पर लगातार लिख रही हैं। लाइव हिंदुस्तान के साथ वे आपके लिए ऐसे प्रोडक्ट चुनने में मदद कर रही हैं, जो आपके दैनिक जीवन को और ज्यादा सहज और सेहतमंद बना सकते हैं। और पढ़ें
