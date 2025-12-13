Sat, Dec 13, 2025Hindustan Hindi News
locationशहर चुनेंepaperई- पेपर
search
login
More
Hindi Newsलाइफस्टाइल न्यूज़These thermal wear will keep your body warm and comfortable

ठंड में स्वेटर्स के नीचें पहने गर्म और आरामदायक थर्मल, यहां हैं कुछ बेस्ट ऑप्शंस

संक्षेप:

अलग-अलग बेस्ट ब्रांडेड थर्मल यहां बेहद सस्ते में उपलब्ध मिल जाएंगे। तो ज्यादा न सोचें, मोबाइल उठाएं और इन्हें आज ही ऑर्डर करें।

Dec 13, 2025 01:40 pm ISTAnjali Kumari लाइव हिन्दुस्तान
share

प्रोडक्ट्स के सुझाव

Loading Suggestions...
Loading Suggestions...
Loading Suggestions...
Loading Suggestions...

ठंड बढ़ रहा है और ऐसे में बॉडी को प्रोटेक्ट करना जरूरी है। क्योंकि इस दौरान बड़ती गई छोटी सी भी लापरवाही आपको लंबे समय के लिए बीमार बना सकती है। इसलिए अपने पसंदीदा स्वेटशर्ट या हूडी के नीचे इनरवियर पहनना जरूरी है। आजकल थर्मल इनर वियर काफी डिमांड में हैं, और मार्केट में यह लगभग एमआरपी पर आते हैं। परंतु अमेजॉन की मदद से आप इन्हें आकर्षक डिस्काउंटेड प्राइस पर घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं। वो भी फ्री डिलीवरी की सुविधा के साथ। अलग-अलग बेस्ट ब्रांडेड थर्मल यहां बेहद सस्ते में उपलब्ध मिल जाएंगे। तो ज्यादा न सोचें, मोबाइल उठाएं और इन्हें आज ही ऑर्डर करें।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।
ठंड में स्वेटर्स के नीचें पहने गर्म और आरामदायक थर्मल, यहां हैं कुछ बेस्ट ऑप्शंस
Loading Suggestions...
Loading Suggestions...

Van Heusen men थर्मल टॉप की फैब्रिक हल्की और मुलायम होने के साथ पूरी तरह शरीर को वार्म रखती हैं। इन्हें किसी भी शर्ट या स्वेटर के नीचे लेयर करें, आपको पूरे दिन कंफर्टेबल महसूस होगा। इसमें एंटीबैक्टीरियल टेक्नोलॉजी है, जो आपकी बॉडी को बिना इरिटेट किए रिलैक्स रहने में मदद करती है। इसका लो नेक डिजाइन शर्ट्स या स्वेटर पहनने पर छिपा रहता है।

Loading Suggestions...

Lux Inferno Men थर्मल टॉप की फैब्रिक हल्की और आरामदायक है। ठंड में इसे इनरवियर के तौर पर कैरी करें और पूरे दिन आपकी बॉडी रिलैक्स्ड रहेगी। खासकर जो लोग ट्रैवल करते हैं, उन्हें इसे जरूर कैरी करना चाहिए। ये आपके शरीर को ठंड से बचाता है और आपको बीमार नहीं होने देता। इसे लंबे समय तक इस्तेमाल करना है, तो हल्के गर्म पानी से साफ करें।

Loading Suggestions...

Jockey का कॉटन फैब्रिक से तैयार फुल स्लीव थर्मल को वार्म टेक्नोलॉजी के साथ तैयार किया गया है, जो शरीर को पूरी तरह से कंफर्टेबल रखती हैं। इसे अधिक ठंड होने पर अपने स्वेटशर्ट, स्वेटर या शर्ट के अंदर लेयर करें। यह बॉडी को ठंडी हवाओं से प्रोटेक्ट करते हैं, खासकर जो लोग बाइक से ट्रैवल करते हैं या फिर ज्यादातर ठंड में बाहर रहते हैं उनके पास एक ऐसा थर्मल जरूर होना चाहिए।

Loading Suggestions...

Lux का ये इनर वियर सर्दियों में आपके बड़े काम आता है। इसे 60% पॉलिस्टर और 40% कॉटन फैब्रिक से तैयार किया गया है, जिसकी फैब्रिक हल्की और मुलायम है और बॉडी पर बिल्कुल रिलैक्स्ड महसूस होती है। बढ़ते ठंड में खुद को बीमार होने से बचाना है, तो शरीर पर एक अच्छी लेयरिंग होनी चाहिए। जिसमें आप इस थर्मल को शामिल कर सकते हैं। यह ठंडी हवाओं को अंदर प्रवेश करने से रोकेंगे।

Loading Suggestions...

Boldfit का ये थर्मल गर्म और आरामदायक विकल्प है, जो सर्दियों में शरीर को पूरी तरह प्रोटेक्ट करता है। इस थर्मल को शर्ट, स्वेटर या किसी अन्य आउटफिट के अंदर लेयर करें, ये ठंडी हवाओं को अंदर प्रवेश होने से रोकता है और शरीर को गर्म रखता है। खासकर ट्रैवलिंग के दौरान इन्हें कैरी करने से काफी राहत मिलती है। इस समय इस प्रोडक्ट पर 45% का ऑफ मिल रहा है, तो ज्यादा न सोचे इसे आज ही ऑर्डर करें।

Anjali Kumari

लेखक के बारे में

Anjali Kumari
इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज़्म ग्रेजुएट अंजलि कुमारी हेल्थ, डाइट, लाइफस्टाइल, पर्सनल केयर और महिलाओं से संबंधित विषयों पर लगातार लिख रही हैं। लाइव हिंदुस्तान के साथ वे आपके लिए ऐसे प्रोडक्ट चुनने में मदद कर रही हैं, जो आपके दैनिक जीवन को और ज्यादा सहज और सेहतमंद बना सकते हैं। और पढ़ें

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।