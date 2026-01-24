Hindustan Hindi News
झटपट अप्लाई हो जाती हैं ये सनस्क्रीन स्प्रे, यहां खरीदें 6 हाइड्रेटिंग विकल्प

संक्षेप:

अगर आप भी रोजाना सनस्क्रीन लगाना भूल जाते हैं, तो अब टॉप ब्यूटी ब्रांड्स ने सनस्क्रीन स्प्रे लॉन्च किया है, जिसे झटपट अपनी त्वचा पर अप्लाई कर सकते हैं।

Jan 24, 2026 09:00 am ISTAnjali Kumari लाइव हिन्दुस्तान
सनस्क्रीन रोजाना इस्तेमाल करने की चीज है, ये एक ऐसा स्किन केयर प्रोडक्ट है जिसे किसी भी दिन स्किप नहीं करना चाहिए। बहुत से लोगों को आज भी ऐसा लगता है कि सनस्क्रीन केवल धूप में या गर्मी में इस्तेमाल किया जाता है। परंतु आपको बताएं गर्मी, सर्दी यहां तक की बादल में भी आपको सनस्क्रीन अप्लाई करने की आवश्यकता होती है। यहां तक कि घर के अंदर भी सनस्क्रीन अप्लाई करना चाहिए। सूरज की किरणों का प्रभाव वातावरण में सभी ओर फैला है और खिड़की दरवाजे से आपके घर के अंदर भी प्रवेश करता है।

52 Sundaze रोज़वाटर सनस्क्रीन spf 50+ PA ++++ के साथ आयेगा। ये आपकी त्वचा को सूरज की हानिकारक किरणों से प्रोटेक्शन देने के साथ ही ब्लू लाइट को भी रोकता है। ये लाइट वेट है, और त्वचा में अंदर तक अवशोषित हो जाता है। फौरन ड्राई होने के बाद किसी तरह का व्हाइट कास्ट नहीं छोड़ता। साथ ही मानसून में पानी और पसीने से नहीं हटता। इसे महिला पुरुष दोनों अप्लाई कर सकते हैं।

Moha ब्रांड की इस सनस्क्रीन स्प्रे को रोजाना अपनी त्वचा पर स्प्रे करने से त्वचा को spf 50 PA++++ प्रोटेक्शन मिलेगा। साथ ही ये त्वचा पर आसानी से ड्राई हो जाती हैं, और एक ग्लोइंग इफेक्ट देती हैं। इतना ही नहीं ये लाइटवेट और नॉन स्टिकी है, जो त्वचा पर व्हाइट कास्ट भी नहीं छोड़ती। ये वाटरप्रूफ है और पानी एवं पसीने से नहीं हटते। साथ ही इसका लाइटवेट फार्मूला त्वचा में अंदर तक अवशोषित हो जाता है, और स्मूद टेक्सचर प्रदान करता है। ये स्किन टैनिंग को कम करता है और स्किन कांप्लेक्शन भी इंप्रूव करता है।

Swiss Beauty सनस्क्रीन मिस्ट spf 50 PA+++ प्रोटेक्शन के साथ आपकी त्वचा को पूरी तरह प्रोटेक्ट करती है। इसका वॉटर बेस्ड फॉर्मूला त्वचा में आसानी से अवशोषित हो जाता है, और स्किन को सॉफ्ट टेक्सचर प्रदान करता है। इसे मेकअप के नीचे और ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। सन प्रोटेक्शन देने के साथ ही इसमें नियासिनामाइड की गुणवत्ता पाई जाती है, जो आपकी त्वचा को हाइड्रेशन प्रदान करती हैं, और पुराने दाग धब्बों को हल्का करते हुए त्वचा में नेचुरल ग्लो जोड़ती हैं।

इस सनस्क्रीन स्प्रे में विटामिन सी और विटामिन ई की गुणवत्ता है। ये स्किन ब्राइटनिंग सनस्क्रीन है, जो सूरज की किरणों से प्रोटेक्शन देने के साथ ही त्वचा में ब्राइटनिंग इफेक्ट जोड़ता है। ये स्किन में आसानी से अवशोषित हो जाता है और किसी तरह का व्हाइट कास्ट नहीं छोड़ता। इसमें spf 50 प्रोटेक्शन फैक्टर है। इसका वॉटर बेस्ड फॉर्मूला त्वचा में आसानी से अवशोषित हो जाता है, और स्किन को सॉफ्ट टेक्सचर प्रदान करता है।

Dot & Key का ये सनस्क्रीन स्प्रे त्वचा को Spf 50+ PA+++ प्रोटेक्शन देगा। इसमें एलो वेरा वॉटर है, जो त्वचा को कूलिंग इफेक्ट देता है, जिससे हर मौसम में ये आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन साबित होगा। इस सनस्क्रीन का लाइटवेट टेक्सचर ऑयली और एक्ने प्रोन स्किन के लिए बेहद प्रभावी माना जाता है। इसके अलावा यह त्वचा को हाइड्रेट करता है, साथ ही साथ स्किन टोन को भी इंप्रूव करता है।

ये सनस्क्रीन स्प्रे में spf 50 PA+++ प्रोटेक्शन प्रदान करता है। इसका लाइटवेट वॉटरी टेक्सचर त्वचा में आसानी से अवशोषित हो जाता है। इसमें नियासिनामाइड और ग्लिसरीन भी है, जो त्वचा के लिए बेहद फायदेमंद होते हैं। इसके साथ ही ये एजिंग के साइंस को भी धीमा कर देता है। इसके अलावा ये त्वचा को हाइड्रेट करता है, साथ ही साथ स्किन टोन भी इंप्रूव करता है। ये महिला एवं पुरुष दोनों की त्वचा के लिए उपयुक्त है।

Skin Care Skin Care Tips Beauty Tips

