खाना सर्व करना हो या स्टोर, इस्तेमाल करें स्टेनलेस स्टील से तैयार ये सुरक्षित कंटेनर्स

गर्म खाना सर्व करना हो या बचा हुआ खाना फ्रिज में स्टोर करना हो, या फिर ग्रॉसरी आइटम स्टोर करनी हो, स्टेनलेस स्टील कंटेनर्स से बेहतर और क्या होगा। स्टेनलेस स्टील मेटेरियल टॉक्सिंस फ्री होते हैं, और ये खाने पीने की चीजों में किसी तरह का टॉक्सिन रिलीज नहीं करते। इसलिए इन्हें पूरी तरह सुरक्षित माना जाता है। अगर आप आज तक प्लास्टिक का डब्बा इस्तेमाल कर रहे हैं, तो अब समय है इन्हें बदलने का। यहां स्टेनलेस स्टील कंटेनर्स के बजट फ्रेंडली विकल्प उपलब्ध हैं। तो इंतजार कैसा, इन्हें आज ही ऑर्डर करें।

Shri & Sam का स्टेनलेस स्टील कंटेनर आपके किचन की शोभा बढ़ा देगा। इन्हें सर्विंग के लिए इस्तेमाल करें। इसके साथ ढक्कन भी आएगा, यानी आप निश्चिंत होकर इनमें गर्म खाना सर्व कर सकते हैं। ये पूरी तरह से सुरक्षित विकल्प है। इसे फ्रिज में भी रख सकते हैं। इनकी स्टेनलेस स्टील बॉडी डिशवॉशर सेफ है, साथ ही इन्हें क्लीन करना भी बेहद आसान है।

Zaib के ये स्टेनलेस स्टील कंटेनर्स तीन के सेट में आएंगे और सभी के साथ ढक्कन भी मिल जाएगा। ये लीक प्रूफ, BPA फ्री, माइक्रोवेव सेफ कंटेनर्स हैं, जिन्हें आप आराम से अपने किचन में इस्तेमाल करें। ये पूरी तरह से सुरक्षित विकल्प है। खाना सर्वे करने से लेकर फ्रिज में स्टोर करने तक ये बड़े काम की चीज है। इन डब्बों के अलग-अलग कलर ऑप्शंस भी उपलब्ध मिल जाएंगे। तो इंतजार कैसा इन्हें आज ही ऑर्डर करें।

Dynore के स्टेनलेस स्टील डब्बे 6 के सेट में आएंगे, जो ग्रॉसरी स्टोरेज के लिए एक परफेक्ट आइटम है। ये 1 लीटर के डब्बे हैं, जिसमें ट्रांसपेरेंट ढक्कन मिल जाएगा ताकि आप चीजों को आराम से देखका इस्तेमाल करें। इसे प्रीमियम क्वालिटी के स्टेनलेस स्टील मटेरियल से तैयार किया गया है, जिसमें ग्रॉसरी पूरी तरह सुरक्षित रहती है और लंबे समय तक खराब नहीं होती।

स्टेनलेस स्टील मटेरियल से तैयार Sumeet ब्रांड के ये कंटेनर/डब्बे किचन में आपके बड़े काम आयेंगे। इनमें पूरी, सब्जी और अन्य सूखा आइटम स्टोर कर सकते हैं। साथ ही यदि किसी चीज को रेफ्रिजरेटर में स्टोर करना है, तो उसके लिए भी ये एक अच्छा विकल्प है। यह अलग-अलग कैपेसिटी के साथ 4 के सेट में आएंगे जिनके साथ आपको एयर टाइट ढक्कन भी मिल जाएगा। प्रीमियम क्वालिटी का स्टील मैटेरियल किसी तरह का टॉक्सिंस रिलीज नहीं करता और ये पूरी तरह से सुरक्षित है।

Sumeet का स्टेनलेस स्टील डब्बा ग्रॉसरी स्टोरेज के लिए परफेक्ट है। अलग-अलग कैपेसिटी के साथ यह डब्बे 7 के सेट में आएंगे। इनमें ग्रॉसरी पूरी तरह सुरक्षित रहती है और लंबा चलती है। इसमें आप रोजाना इस्तेमाल में आने वाले खाने पीने के आइटम सुरक्षित रूप से स्टोर कर सकती हैं। इन जार में और टाइट ढक्कन आएंगे, जो स्टोरेज को और भी सुरक्षित बना देंगे।

Sumeet ब्रांड के स्टेनलेस स्टील से तैयार ये कंटेनर्स स्टोरेज के लिए एक अच्छा विकल्प है। ये 4 के सेट में आएंगे और सभी की कैपेसिटी अलग-अलग है। अपनी आवश्यकता अनुसार इन्हें किसी भी रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। इनके साथ एयर टाइट ढक्कन आयेगा, इस प्रकार इनमें राखी चीजें और भी सुरक्षित हो जाती है। साथ ही किसी तरह का टॉक्सिंस रिलीज नहीं करते और खाने-पीने की चीजें हेल्दी और फ्रेश रहती हैं।

स्टेनलेस स्टील कंटेनर्स किचेन स्टोरेज के लिए बिल्कुल परफेक्ट रहेंगे। साथ ही इन्हें सर्विंग बोल की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ एयर टाइट ढक्कन आयेंगे, जिससे फ्लेवर और स्वाद बरकरार रहता है। इन्हें हाई क्वालिटी फूड ग्रेड स्टेनलेस स्टील मटेरियल से तैयार किया गया है, जो लंबे समय तक चलते हैं। इस 5 डब्बों वाले कंटेनर सेट में अलग-अलग कैपेसिटी के डब्बे आएंगे।

