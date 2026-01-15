इस विंटर सन प्रोटेक्शन के साथ-साथ त्वचा को हाइड्रेट करेंगी ये 6 बेस्ट सनस्क्रीन

संक्षेप: यहां मॉइश्चराइजिंग सनस्क्रीन के कुछ बेस्ट विकल्प दिए गए हैं, जिन्हें आप सर्दियों में बेफिक्र हो कर अप्लाई कर सकती हैं। वहीं Republic Day Sale के प्री डील्स में इनपर आकर्षक डिस्काउंट ऑफर भी उपलब्ध मिल जाएगा।

सर्दी हो या गर्मी सनस्क्रीन एक ऐसा स्किन केयर प्रोडक्ट है, जिसे रोजाना इस्तेमाल करना जरूरी है। चाहें कितनी भी स्किन केयर प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करें, अगर आप सनस्क्रीन नहीं लगाते हैं, तो उन प्रोडक्ट्स का असर नजर नहीं आएगा। स्किन केयर एक्सपर्ट से लेकर डर्मेटोलॉजिस्ट भी रोजाना सनस्क्रीन अप्लाई करने की सलाह देते हैं। सूरज की हानिकारक किरणों का प्रभाव त्वचा को डल और बेजान बना देता है, साथ ही तरह-तरह की त्वचा संबंधी समस्याओं का खतरा भी बढ़ जाता है। यहां मॉइश्चराइजिंग सनस्क्रीन के कुछ बेस्ट विकल्प दिए गए हैं, जिन्हें आप सर्दियों में बेफिक्र हो कर अप्लाई कर सकती हैं। वहीं Republic Day Sale के प्री डील्स में इनपर आकर्षक डिस्काउंट ऑफर भी उपलब्ध मिल जाएगा, तो इंतजार कैसा इन्हें आज ही ऑर्डर करें।

Dot & Key vitamin C सनस्क्रीन का फॉर्मूला त्वचा में पूरी तरह अवशोषित हो जाता है, जिससे आपकी स्किन फ्रेश रहती है। अगर आपकी त्वचा पर भी दाग धब्बे हैं, या आपका स्किन टोन एक सामान नहीं है, तो ये सनस्क्रीन आपके लिए बेस्ट रहेगी। SPF 50 PA+++ प्रोटेक्शन फैक्टर के साथ सूरज की हानिकारक किरण और ब्लू लाइट से फुल प्रोटेक्शन देती हैं। इसके अलावा ये टैनिंग से प्रोटेक्ट करती है। सूरज की किरणों के संपर्क में आने के 15 मिनट पहले इन्हें अपनी त्वचा पर अप्लाई करें, इससे स्किन पूरी तरह प्रोटेक्टेड रहती है।

Foxtale का ये ग्लो सनस्क्रीन लाइटवेट और नॉन स्टिकी है, जो त्वचा में आसानी से अवशोषित हो जाती है। ये SPF 50 PA++++ प्रोटेक्शन फैक्टर के साथ आयेंगे, जो स्किन को सन प्रोटेक्शन देने के साथ साथ ब्ल्यू लाइट प्रोटेक्शन भी देता है। इसमें विटामिन सी और नियासिनामाइड की गुणवत्ता है, जो त्वचा को अन्य फायदे देती हैं। वहीं ये सेंसिटिव स्किन के लिए भी पूरी तरह सुरक्षित है।

Dr. Sheth's Ceramide & Vitamin C सनस्क्रीन जरूर ट्राई करें। ये लाइटवेट सनस्क्रीन त्वचा में पूरी तरह अवशोषित हो जाते हैं, और त्वचा में अंदर से चमक जोड़ते हैं। इसका SPF 50 PA+++ प्रोटेक्शन फैक्टर स्किन को सन प्रोटेक्शन देता है और ब्ल्यू लाइट के प्रभाव से भी बचाता है। इसके नियमित इस्तेमाल से स्किन टैनिंग, सनबर्न और पिगमेंटेशन भी समय के साथ कम होते नजर आएंगे। ये सभी त्वचा प्रकार के लिए उपयुक्त है।

The Derma Co 1% ह्वालूरॉनिक सनस्क्रीन SPF 50 PA++++ प्रोटेक्शन फैक्टर के साथ आएगी। इसका लाइटवेट टेक्सचर त्वचा में अंदर तक अवशोषित होता है, और किसी तरह का व्हाइट कास्ट नहीं छोड़ता। ये हाइड्रेटिंग और मॉइश्चराइजिंग भी है, सर्दियों के लिए एक बेस्ट विकल्प है। अगर आप भी लंबे समय से सनस्क्रीन की तलाश में हैं, तो इसे आज ही ऑर्डर करें।

Minimalist सनस्क्रीन में मल्टीविटामिन की गुणवत्ता है। ये त्वचा को कई फायदे प्रदान करते हैं। खासकर जिन लोगों की त्वचा ड्राई है, ये उनकी त्वचा को पर्याप्त मॉइश्चर प्रदान करता है। इसका SPF 50 PA++++ प्रोटेक्शन फैक्टर स्किन को सन प्रोटेक्शन देने के साथ साथ ब्ल्यू लाइट प्रोटेक्शन भी देता है। इसका लाइटवेट टेक्सचर त्वचा में अंदर तक अवशोषित होता है, और किसी तरह का व्हाइट कास्ट नहीं छोड़ता।

