पुराने सोफे में नई जान डाल देंगे ये सोफा कवर्स, यहां करें इनकी शॉपिंग
अगर आपका सोफा भी पुराना हो गया है, तो यहां खरीदें नया सोफा कवर। ये आपके सोफे को धूल गंदगी से प्रोटेक्ट करने के साथ ही एक नया लुक देंगे।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
अगर आपके घर में भी बहुत ज्यादा धूल-गंदगी आती है, और आपका सोफा बार-बार गंदा हो जाता है? या आपका सोफा कवर पुराना हो गया है और आप कुछ नया लेना चाहती हैं? तो ये ऑप्शंस ट्राई करें। यहां आपको सोफा कवर्स की वैरायटी मिल जाएगी, जिन्हें आप आकर्षक डिस्काउंटेड प्राइस पर आर्डर कर सकती हैं। बेस्ट क्वालिटी के सोफा कवर्स वो भी कम से कम दाम पर उपलब्ध मिलेंगे। तो इंतजार कैसा मोबाइल उठाएं और इन्हें आज ही ऑर्डर करें।
ये 5 सीटर सोफा कवर सेट, एस्थेटिक और ड्यूरेबल ऑप्शन है। ये न केवल आपके फर्नीचर को मॉडर्न लुक देगा बल्कि उन्हें डस्ट से प्रोटेक्ट करेगा। इस पर बने प्रिंट और पैटर्न भी आकर्षक हैं, जो आपके लिविंग एरिया को एक नया लुक देंगे। इसपर 40% का डिस्काउंट ऑफर मिल रहा है, आप इन्हें घर बैठे ऑर्डर कर सकती हैं।
Nendle का कॉटन प्रिंटेड 3+2 ट्रेडिशनल सोफा के लिए एक परफेक्ट ऑप्शन है। इसे 5 सीटर सोफा के लिए तैयार किया गया है, जो उन्हें एक मॉडर्न लुक देगा। साथ ही धूल गंदगी से भी प्रोटेक्टेड रखेगा। यह डार्क रंग का सोफा कवर आसानी से गंदा नहीं होगा, आप इनपर रोजाना डस्टिंग करती रहें। इसपर बने पैटर्न लिविंग एरिया में आकर्षण ऐड करेंगे। अगर आपको भी ये सोफा कवर पसंद है, तो 50% के डिस्काउंट के साथ आधे दाम पर इसे आज ही ऑर्डर करें।
साधारण से हटकर प्रीमियम क्वालिटी के सोफा कवर की तलाश है, तो इसे नजरअंदाज न करें। ये 5 सीटर फ्लोरल सोफा कवर एंटी स्किड बेनिफिट्स के साथ आयेगा। अगर आपको लाइट कलर के सोफा कवर्स चाहिए तो इससे बेहतर और कुछ भी नहीं। इस पर बने प्रिंट भी काफी एसथेटिक हैं, जो आपके लिविंग एरिया में एक अलग सा आकर्षण ऐड करेंगे। वहीं आपके पुराने सोफे में नई जान डाल देंगे।
सोफा पुराना हो गया है, तो परेशान न हों, प्रीमियम क्वालिटी का यह सोफा कवर ट्राई करें। पुराने सोफा को धूल गंदगी से प्रोटेक्ट करने के साथ ही उन्हें एक नया लुक देगा, जिससे आपका घर और भी आकर्षक लगेगा। इसकी फैब्रिक ड्यूरेबल है और लंबे समय तक इस्तेमाल के बाद भी खराब नहीं होगी। साथ ही इसमें मैचिंग सेंटर टेबल कवर भी मिल जाएगा। तो इंतजार कैसा 33% के ऑफ पर इसे आज ही मंगवाएं।
Nendle का ये 3+2 सीटर सोफा कवर आपके लिविंग रूम के सोफे में एक नई जान डाल देगा। ये फ्लोरल कवर्स देखने में काफी अट्रैक्टिव हैं, साथ ही इसकी फैब्रिक क्वालिटी भी काफी अच्छी है। जो लंबे समय तक इस्तेमाल के बाद भी खराब नहीं होगी। ये ड्यूरेबल और मॉडर्न सोफा कवर प्रोटेक्टर की तरह काम करता है, इससे सोफा धूल गंदगी से बचा रहता है। इस समय यह 50% के ऑफ पर उपलब्ध है, यानी आधे दाम में आप इसे घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं।
कॉटन फैब्रिक से तैयार ये 3+2 सीटर सोफा कवर देखने में काफी अट्रैक्टिव है। इसकी फैब्रिक ड्यूरेबल है, जो लंबे इस्तेमाल के बाद भी खराब नहीं होगी। साथ ही ये बजट फ्रेंडली है, इसे खरीदने पर विचार जरूर करें। ये आपके सोफा को धूल गंदगी से प्रोटेक्ट करने के साथ ही उन्हें एक नया लुक देगा। 57% के ऑफ के साथ आप इसे बेहद सस्ते में ऑर्डर कर सकते हैं। तो ज्यादा न सोचे मोबाइल उठाएं और इन्हें आज ही घर मंगवाएं।
लेखक के बारे मेंAnjali Kumari
