स्टोरेज बॉक्स की मदद से घर को रखें व्यवस्थित, यहां खरीदें इनके 6 बेहतरीन विकल्प

प्रोडक्ट्स के सुझाव
घर में रोजाना के कपड़े, बच्चों के खिलौने जैसी कई छोटी मोटी चीज हमेशा फैली रहती है, तो चिंता न करें हमारे पास इसका एक आसान समाधान है। चीजों को ऑर्गेनाइज्ड रखने में स्टोरेज बॉक्स आपकी मदद करेंगे। यहां स्टोरेज बॉक्स के कई बेहतरीन विकल्प उपलब्ध हैं, वो भी किफायती दाम पर। इनमें बच्चों के कपड़े खिलौने किताबें और छोटी-मोटी सभी चीजें, ऑर्गेनाइज रूप से रख सकती हैं। किचन हो या बेडरूम या फिर स्टडी का सामान सभी को समेट कर रखा जा सकता है। खासकर जिनके घर में बच्चे हैं, उनके लिए ये बहुत जरूरी है। तो यहां हमारे साथ एक्सप्लोर करें स्टोरेज बॉक्स के कुछ बेहतरीन विकल्प।
ये प्लास्टिक स्टोरेज बॉक्स 3 के सेट में आएंगे। इनमें ढक्कन भी लगा हुआ है, जिससे इनमें रखी चीजें सुरक्षित रहती हैं। बच्चों के कपड़े हो या पूजा का सामान या फिर डायपर को ऑर्गेनाइज्ड रूप से रखने में ये आपकी मदद करेंगे। आप चाहें तो बेबी प्रोडक्ट या खुद के मेकअप प्रोडक्ट्स भी इनमें आराम से रख सकती हैं। ये ट्रांसपेरेंट हैं, इनमें रखी चीज दिखाई देती है, यानी अब बार बार ढक्कन खोलने का झंझट नहीं रहेगा।
घर में बच्चे हैं और उनके खिलौने इधर-उधर बिखरे रहते हैं, तो 25 लीटर का ये टॉय स्टोरेज बॉक्स एक बेहतरीन विकल्प है। इन कलरफुल बॉक्स में चक्के भी लगे हुए हैं। यानी ये ट्राली की तरह काम करते हैं और बच्चे भी इन्हें देखकर अट्रेक्ट होते हैं। इस तरह वे अपने खिलौने, कपड़े और अन्य चीजें इनमें ऑर्गेनाइज्ड रूप से रखते हैं। इसके साथ ही इन्हें इधर से उधर मूव किया जा सकता है। तो बच्चों के लिए टॉय कैरी करना भी आसान रहेगा।
प्लास्टिक मटेरियल से तैयार ये रेक्टेंगुलर स्टोरेज बॉक्स में चक्के लगे हैं, ताकि इन्हें आसानी से मूव किया जा सके। इसमें ढक्कन आयेगा, जिसमें आपका समान पूरी तरह सुरक्षित रहता है। इस तरह इनमें रखी गई चीजों पर धूल और गंदगी जमा नहीं होती। स्पेस सेविंग इस कंटेनर में कपड़े, बच्चों के खिलौने आदि आराम से रख सकती हैं। बेडरूम हो या लिविंग रूम या फिर बच्चों का स्टडी यदि चीजें इधर-उधर बिखरी रहती हैं, तो उन्हें समेटने में ये ट्रांसपेरेंट बॉक्स आपकी मदद करेगा।
अगर आपको पेंटिंग या आर्ट और क्राफ्ट का शौक है या फिर आपके घर में बच्चे हैं, तो ये स्टोरेज कंटेनर आपके बहुत काम आएगा। प्लास्टिक मटेरियल से तैयार इस कंटेनर में दो लेयर है, जिनमें आर्ट एंड क्राफ्ट और स्टेशनरी आइटम को आराम से स्टोर कर सकते हैं। खासकर बच्चों के लिए ये बेस्ट ऑर्गेनाइजर साबित होगा। इस स्टेशनरी बॉक्स को बच्चों को गिफ्ट कर सकते हैं। ये बच्चों के स्टडी टेबल को ऑर्गेनाइज रखने में मदद करेगा।
Bel casa royal बास्केट 3 के सेट में आयेगा। इन प्लास्टिक बास्केट के साथ आपको ढक्कन भी मिल जाएगा, ताकि इनमें रखी चीजें धूल गंदगी से सुरक्षित रह सके। इसे वार्डरोब ऑर्गेनाइजर के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकती हैं। इसके अलावा बच्चों के कपड़े खिलौने किताबें आदि रखने के लिए भी ये एक अच्छा विकल्प है। आप चाहे तो इस प्लास्टिक ऑर्गेनाइजर को किचन के इस्तेमाल में ला सकती हैं।
अगर आपके घर का सामान फैला रहता है, तो उन्हें ऑर्गेनाइज्ड रखने में ये प्लास्टिक कंटेनर बॉक्स आपकी मदद करेंगे। यहां आपको 3 बड़े प्लास्टिक स्टोरेज बॉक्स मिल जाएंगे। कपड़े हों या मेकअप या बच्चों की स्टेशनरी के अलावा कोई भी चीज इसमें आराम से रखी जा सकती हैं। इसके साथ आपको ढक्कन मिल जाएगा, जिससे सामान के ऊपर धूल गंदगी नहीं आएगी। प्लास्टिक मटेरियल से तैयार ये स्टोरेज बॉक्स ड्यूरेबल है, जो लंबे समय तक इस्तेमाल के बाद भी खराब नहीं होगा।
