लंबे घंटों तक स्किन हाइड्रेशन चाहिए तो ऑर्डर करें बेस्ट मॉइश्चराइजिंग क्रीम

ठंड का मौसम शुरू होते ही ड्राइनेस की समस्या परेशान करना शुरू कर देती है, ऐसे में त्वचा में खिंचाव और इरिटेशन महसूस होता है। जिसकी वजह से त्वचा डल एवं बेजान हो जाती है। हालांकि, ऐसी परेशानी को अवॉइड करने के लिए त्वचा को पूरी तरह से हाइड्रेटेड रखना बहुत जरूरी है, जिसमें मॉइश्चराइजिंग क्रीम आपकी मदद कर सकती है। नियासिनामाइड, ह्वालूरॉनिक एसिड जैसे एक्टिव इनग्रेडिएंट्स से युक्त कई ऐसी मॉइश्चराइजिंग क्रीम हैं, जो त्वचा में लंबे घंटों तक नमी बनाए रखती है। जिससे आपकी स्किन में ग्लो ऐड होता है, और त्वचा तरोताजा रहती है। आज हम ऐसे ही कुछ खास मॉइश्चराइजिंग क्रीम लेकर आए हैं, जिन्हें आप नजरअंदाज नहीं कर सकते।

Plum की saffron और kumkumadi oil युक्त मॉइश्चराइजिंग क्रीम त्वचा को पर्याप्त नमी प्रदान करते हुए उनमें ग्लो जोड़ती है। इस प्रकार यह न केवल ड्राइनेस को काम करते हैं, बल्कि त्वचा को अन्य जरूरी पोषक तत्व भी प्रदान करते हैं। इसमें SPF 35 भी है, जो त्वचा को सूरज की हानिकारक किरणों से बचाता है। इसे त्वचा पर अप्लाई करते ही ये पूरी तरह अवशोषित हो जाते हैं और स्किन पर किसी तरह का चिपचिपापन नजर नहीं आता। इसे सभी त्वचा प्रकार के लोग अप्लाई कर सकते हैं। वहीं ये महिला एवं पुरुष दोनों के लिए उपयुक्त है।

Minimalist के इस स्किन मॉइश्चराइजर में 10% विटामिन B5 है, जो ऑयली और एक्ने प्रॉन स्किन के लिए फायदेमंद होता है। खासकर जिनकी त्वचा डिहाइड्रेटेड है, उनके लिए ये बेहद फायदेमंद साबित होगा। इस ऑयल फ्री हाइड्रेटिंग मॉइश्चराइजर का जेल फार्मूला त्वचा में पूरी तरह अवशोषित हो जाता है और डैमेज्ड बैरियर्स को रिपेयर करने में मदद करता है। साथ ही इसमें किसी तरह के फ्रेगरेंस का इस्तेमाल नहीं किया गया, आप बेफिक्र होकर इसे त्वचा पर अप्लाई कर सकते हैं।

Dot & Key का ये बैरियर रिपेयर मॉइश्चराइजर नॉर्मल, ड्राई, कांबिनेशन यहां तक की सेंसेटिव स्किन के लिए भी परफेक्ट रहेगा। खासकर सर्दी के मौसम में जब त्वचा ड्राई हो जाती है, तो ऐसे में यह मॉइश्चराइजिंग क्रीम स्किन को पर्याप्त हाइड्रेशन प्रदान करते हुए उनमें नेचुरल ग्लो जोड़ती है। इसमें 5 Ceramides & ह्वालूरॉनिक एसिड की गुणवत्ता पाई जाती है, जो डैमेज स्किन को रिपेयर करते हैं और ब्रेकआउट को भी रोकते हैं। इसका लाइटवेट फार्मूला त्वचा में आसानी से अवशोषित हो जाता है और त्वचा को एक स्मूद टेक्सचर प्रदान करता है।

Lakme पिच मिल्क क्रीम मॉइश्चराइजर में 2% Pro-Ceramide & Peptides है, जो त्वचा को इंस्टेंट हाइड्रेशन प्रदान करते हैं और स्किन बैरियर को मजबूत बनाते हैं। जिससे त्वचा हेल्दी और ग्लोइंग नजर आती है। ठंड के मौसम में ड्राइनेस से लड़ते हुए यह त्वचा में मॉइश्चर लॉक कर देते हैं और आपकी स्किन पूरे दिन हाइड्रेटेड रहती है। ड्राई, नॉर्मल और सेंसिटिव सभी प्रकार की त्वचा के लिए यह पूरी तरह सुरक्षित है। वहीं इसमें विटामिन ई की गुणवत्ता मौजूद है, जो स्किन टेक्सचर को इंप्रूव करती है।

Mamaearth का राइस ऑयल फ्री फेस मॉइश्चराइजर खासकर ऑइली स्किन वालों के लिए अधिक फायदेमंद साबित होगी। इसमें राइस वॉटर और नियासिनामाइड की गुणवत्ता पाई जाती है, जो ग्लास स्किन प्राप्त करने में आपकी मदद करेगी। इसका एप्लीकेशन आपकी त्वचा को 24 घंटे तक हाइड्रेटेड और मॉइश्चराइज रखता है। जिससे त्वचा तरोताजा नजर आती है। साथ ही साथ राइस वॉटर स्किन टेक्सचर में सुधार करते हुए त्वचा में शाइन जोड़ता है।

