सर्दियों में ड्राइनेस की समस्या से फौरन देंगे राहत, ट्राई करें 8 मॉइश्चराइजिंग बॉडी लोशन

संक्षेप:

बार-बार मॉइश्चराइजर लगाने के बाद भी त्वचा कुछ मिनटों में ड्राई हो जाती है? तो इस बार बॉडी लोशन बदलने पर विचार करें। त्वचा को लंबे समय तक मॉइश्चराइज और हाइड्रेटेड रखना है, तो ये बेस्ट मॉइश्चराइजिंग बॉडी लोशन ट्राई करें।

Thu, 4 Dec 2025 03:16 PMAnjali Kumari लाइव हिन्दुस्तान
प्रोडक्ट्स के सुझाव

सर्दियां शुरू हो चुकी हैं, और इस दौरान ड्राइनेस एक सबसे कॉमन समस्या मानी जाती है। चेहरे की त्वचा पर तो हम फिर भी ध्यान देते हैं, परंतु बॉडी स्किन को अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। जिसकी वजह से त्वचा अधिक ड्राई हो जाती है और खुजली चिड़चिड़ापन जैसी परेशानी हो सकती है। क्या इन दिनों आप भी ड्राई स्किन से परेशान रहते हैं? बार-बार मॉइश्चराइजर लगाने के बाद भी त्वचा कुछ मिनटों में ड्राई हो जाती है? तो इस बार बॉडी लोशन बदलने पर विचार करें। त्वचा को लंबे समय तक मॉइश्चराइज और हाइड्रेटेड रखना है, तो ये बेस्ट मॉइश्चराइजिंग बॉडी लोशन ट्राई करें।

सर्दियों में ड्राइनेस की समस्या से फौरन देंगे राहत, ट्राई करें 8 मॉइश्चराइजिंग बॉडी लोशन
POND'S ब्राइट बेटी लाइट क्रीम मॉइश्चराइजिंग बॉडी लोशन में 1% नियासिनामाइड है, जो त्वचा को स्मूद और ब्राइट बनाता है। इसमें 8% ग्लिसरीन जैसे तत्व पाए जाते हैं, जो अपनी मॉइश्चराइजिंग और हाइड्रेटिंग प्रॉपर्टीज के लिए जाने जाते हैं। इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट सर्दियों में त्वचा को सूरज की हानिकारक किरणों से भी प्रोटेक्ट करती है और फ्री रेडिकल्स के प्रभाव को कम कर देती हैं। इसके नियमित इस्तेमाल से न केवल आपकी त्वचा मॉइश्चराइज रहती है, बल्कि स्किन टोन और टेक्सचर भी बेहतर होता है।

mCaffeine के टू इन वन परफ्यूम बॉडी लोशन में नियासिनामाइड, कोको बटर और शिया बटर की गुणवत्ता मौजूद है, जो त्वचा में अंदर तक अवशोषित हो, उन्हें डीप मॉइश्चर एवं हाइड्रेशन प्रदान करती है। इसका लाइटवेट नॉन स्टिकी फार्मूला त्वचा में अच्छी तरह ब्लेंड हो जाता है और किसी तरह का चिपचिपापन नहीं छोड़ता। यदि आपने अभी तक इसे ट्राई नहीं किया है, तो ये ऑप्शन जरूर ट्राई करें। इस प्रकार आपको परफ्यूम में पैसे खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। डेट नाइट पर स्मूद स्किन और एक अच्छी खुशबू आपके पार्टनर का दिल जीत लेगी।

Joy Honey & Almond बॉडी मिल्क लोशन में शिया बटर और विटामिन ई है, जो त्वचा को पर्याप्त हाइड्रेशन और मॉइश्चर प्रदान करती हैं। इसका लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट आपकी स्किन को लंबे समय तक मॉइश्चराइज रखता है और त्वचा को ड्राई होने से रोकता है। अगर आपकी त्वचा ड्राई है, तो इसे ट्राई कर सकते हैं। ये लोशन 48 घंटे तक मॉइश्चर प्रदान करता है। इसे नॉर्मल स्किन से ड्राई स्किन वाले सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं। वहीं ये नेचुरल सनस्क्रीन फिल्टर के साथ आता है, यानी मॉइश्चराइजर आपको सन प्रोटक्शन भी देगा।

कोको बटर और विटामिन b5 के गुणवत्ता से भरपुर वैनिला बॉडी लोशन त्वचा को पर्याप्त मॉइश्चराइजेशन प्रदान करता है। इसका लाइटवेट फार्मूला स्किन में आसानी से अवशोषित हो जाता है और स्किन लंबे समय तक हाइड्रेटेड रहती है। हाइड्रेशन के अलावा ये त्वचा में नेचुरल ग्लो ऐड करता है और स्किन टेक्सचर में भी सुधार करता है। साथ ही साथ इसमें वनीला फ्रेगरेंस है, यानी इस मॉइश्चराइजर के बाद आपको परफ्यूम की आवश्यकता नहीं होगी।

PARACHUTE का एडवांस्ड डीप मॉइश्चराइजिंग बॉडी लोशन महिला एवं पुरुष दोनों की त्वचा के लिए उपयुक्त है। विशेष रूप से अगर आपकी स्किन ड्राई है, तो ये लाइटवेट मॉइश्चराइजर जरूर ट्राई करें। इसका लाइटवेट नॉन स्टिकी फार्मूला त्वचा पर पूरी तरह ब्लेंड हो जाता है, और किसी तरह का चिपचिपापन नहीं छोड़ता। इसमें कोकोनट मिल्क की गुणवत्ता है, जो 72 घंटों तक त्वचा को हाइड्रेटेड रखती हैं। इसका फार्मूला त्वचा की 10 लेयर अंदर तक जाकर स्किन को आवश्यकता अनुसार हाइड्रेशन प्रदान करता है। साथ ही साथ यह किफायती भी है, और इस पर 22% का ऑफ मिल रहा है।

NIVEA का मॉइश्चराइजिंग बॉडी मिल्क अपने अंदर ह्वालूरॉनिक एसिड की गुणवत्ता समेटे हुए है। यह 72 घंटे तक त्वचा को मॉइश्चर एवं हाइड्रेशन प्रदान करता है। इसमें आलमंड आयल की गुणवत्ता पाई जाती है, जो त्वचा को मॉइश्चर प्रदान करने के साथ ही इन्हें मुलायम बनाते हैं और स्किन टेक्सचर में सुधार करते हैं। वहीं ये लाइटवेट है और फौरन त्वचा में अवशोषित हो जाता है। तो आपको चिपचिपापन की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है।

DR. REDDY'S का ये मॉइश्चराइजिंग लोशन डर्मेटोलॉजिस्ट द्वारा रेकमेंडेड है। इस पर कई डर्मेटोलॉजिस्ट भरोसा करते हैं। खासकर जिनकी स्किन काफी ज्यादा ड्राई है, उनके लिए यह बेस्ट ऑप्शन है। इस लॉन्ग लास्टिंग मॉइश्चराइजर को दिन में एक बार अप्लाई करें और आपकी स्किन पूरे दिन ग्लोइंग और हाइड्रेटेड रहती है। इसमें कोको बटर, शिया बटर और मैंगो बटर सहित एलो बटर जैसी सामग्रियों की गुणवत्ता है, जो त्वचा स्वास्थ्य के लिए बेहद फायदेमंद मानी जाती है। हालांकि, ये थोड़ी महंगी है, परंतु इस समय इस पर 20% का ऑफ मिल रहा है।

अगर आप डर्मेटोलॉजिस्ट सजेस्टेड मॉइश्चराइजर की तलाश में हैं, तो ये ऑप्शन ट्राई कर सकते हैं। ये बॉडी लोशन सिरम के अंदर विटामिन ई की गुणवत्ता पाई जाती है, जो त्वचा के कई परत अंदर तक जाकर उन्हें पर्याप्त मॉइश्चर प्रदान करते हैं। खासकर ठंड के मौसम के लिए यह एक बेस्ट ऑप्शन है। हालांकि, ये मार्केट में काफी महंगे आते हैं, परंतु इस समय अमेजॉन पर यह 50% के ऑफ पर उपलब्ध मिल जाएंगे। तो ज्यादा न सोचें, मोबाइल उठाएं और इन्हें आज ही ऑर्डर करें।

Anjali Kumari

लेखक के बारे में

Anjali Kumari
इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज़्म ग्रेजुएट अंजलि कुमारी हेल्थ, डाइट, लाइफस्टाइल, पर्सनल केयर और महिलाओं से संबंधित विषयों पर लगातार लिख रही हैं। लाइव हिंदुस्तान के साथ वे आपके लिए ऐसे प्रोडक्ट चुनने में मदद कर रही हैं, जो आपके दैनिक जीवन को और ज्यादा सहज और सेहतमंद बना सकते हैं। और पढ़ें
