Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsलाइफस्टाइल न्यूज़These matte lipsticks will keep your lips pigmented for long hours

Republic Day Sale Deals: हाइड्रेटिंग और लॉन्ग लास्टिंग लिपस्टिक्स पर पाएं आकर्षक ऑफर्स

संक्षेप:

Amazon Great Republic Day Sale में लॉन्ग लास्टिंग लिपस्टिक्स के बेस्ट शेड्स पर आकर्षक डिस्काउंट ऑफर उपलब्ध मिल जाएगा।

Jan 17, 2026 05:23 pm ISTAnjali Kumari लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

प्रोडक्ट्स के सुझाव

Loading Suggestions...
Loading Suggestions...
Loading Suggestions...
Loading Suggestions...

क्या आपको भी मेरी तरह लिपस्टिक्स पसंद हैं और आपके पास इनके अलग-अलग शेड्स का कलेक्शन है! तो अपने कलेक्शन में कुछ और शेड्स शामिल करने का ये एक अच्छा समय है। Amazon पर चल रहे Great Republic Day Sale Deals में टॉप रेटेड मैट लिपस्टिक पर आकर्षक डिस्काउंट ऑफर सहित कई अन्य बेनिफिट्स उपलब्ध मिल जाएंगे। Mars हो या Lakme इन सभी ब्रांड्स के प्रोडक्ट पर डिस्काउंट उपलब्ध है। तो ज्यादा इंतजार न करें, स्टॉक्स लिमिटेड हैं इन्हें आज ही ऑर्डर करें।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें
Republic Day Sale Deals: हाइड्रेटिंग और लॉन्ग लास्टिंग लिपस्टिक्स पर पाएं आकर्षक ऑफर्स
Loading Suggestions...
Loading Suggestions...

Mars का ये मैट लिपस्टिक आपको जरूर ट्राई करना चाहिए। इसका लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट होठों को 12 घंटों तक पिगमेंटेड रखता है। इसलिए आपको बार-बार लिपस्टिक अप्लाई करने की आवश्यकता नहीं होती। इसका क्रीमी टेक्सचर होठों पर आराम से ब्लेंड हो जाता है, और फुल कवरेज देता है। साथ ही ये हाइड्रेटिंग और वॉटर प्रूफ भी है, ये होठों को ड्राई नहीं होने देता।

Loading Suggestions...

MamaEarth की ये मैट लिक्विड लिपस्टिक महिलाओं को बेहद पसंद आएगी। इसका पिगमेंटेशन कमाल का है, और ये होठों को लंबा स्टे देते हैं। इसमें विटामिन ई और एवोकाडो ऑयल है, जो होठों को पर्याप्त मॉइश्चर और हाइड्रेशन प्रदान करती हैं। इससे आपके होंठ खूबसूरत दिखते हैं। ये ट्रांसफर प्रूफ और वॉटर प्रूफ प्रोडक्ट है, इसे बेफिक्र होकर इस्तेमाल करें।

Loading Suggestions...

Maybelline New York लिक्विड लिपस्टिक होठों को लंबे समय तक हाइड्रेटेड और मॉइश्चराइज रखती हैं, जिससे होंठ ड्राई नहीं होते। इसका सुपरस्टे फार्मूला होठों को 16 घंटों तक पिगमेंटेड रखता है, इस प्रकार आपको बार-बार लिपस्टिक अप्लाई करने की आवश्यकता नहीं होती। ये ट्रांसफर प्रूफ और वॉटर प्रूफ प्रोडक्ट है। इसमें किसी तरह के हानिकारक केमिकल का इस्तेमाल नहीं किया गया, इसे बेफिक्र होकर अप्लाई कर सकती है।

Loading Suggestions...

Swiss Beauty की HD मैट लिपस्टिक हाईली पिगमेंटेड है, जो लंबे घंटों तक स्टे करती है। इसका ट्रांसफर प्रूफ फॉर्मूला होठों से नहीं फैलता और आपको एक अट्रैक्टिव मैट फिनिश देता है। साथ ही यह हाइड्रेटिंग भी है, होठों को ड्राई नहीं करती। इसमें कई अलग-अलग लिपस्टिक शेड्स उपलब्ध हैं, अपने पसंद अनुसार किसी भी विकल्प को डिस्काउंटेड प्राइस पर ऑर्डर कर सकती हैं।

Loading Suggestions...

Facescanada का वेटलेस मैट फिनिश लिपस्टिक वर्किंग महिलाओं के लिए एक बेस्ट ऑप्शन है। ये 10 से 12 घंटों का लंबा स्टे देती हैं, वो भी होठों को ड्राई किए बैगर। इसके क्रीमी टेक्सचर होठों पर आराम से ब्लेंड हो जाते हैं और उन्हें मैट फिनिश देते हैं। इसके एप्लीकेशन से होठों का टेक्सचर मुलायम हो जाता है, यानी आप सर्दियों में बेफिक्र होकर इसे अप्लाई कर सकती हैं।

Loading Suggestions...

LAKME पावरप्ले मैट लिपस्टिक आप सभी को बेहद पसंद आएगी। 16 घंटों का लंबा स्टे इसे वर्किंग महिलाओं के लिए एक बेस्ट विकल्प बनाता है। ये लाइटवेट और लॉन्ग लास्टिंग है और फुल कवरेज देती है। साथ ही साथ लंबे घंटों तक होठों को हाइड्रेटेड भी रखती है। तो अब आपको ड्राइनेस की चिंता नहीं करनी होगी। Republic Day Sale Deals में इसपर 54% का ऑफ मिल रहा है, इस मौके का लाभ जरूर उठाएं।

Loading Suggestions...

Maybelline New York कलर सेंसेशनल लिपस्टिक होठों को लगातार लंबे घंटों तक पिगमेंटेड रखती है। 12 घंटों का लंबा और स्मज प्रूफ इफेक्ट आप सभी को बेहद पसंद आएगा। इसकी हाइड्रेटिंग और मॉइश्चराइजिंग प्रॉपर्टी होठों को ड्राइनेस से प्रोटेक्ट करती है और लिपस्टिक अप्लाई करने के लंबे समय बाद तक आपके होंठ हाइड्रेटेड रहते हैं। ये लिपस्टिक लाइटवेट है जो फुल कवरेज देती है।

Anjali Kumari

लेखक के बारे में

Anjali Kumari
इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज़्म ग्रेजुएट अंजलि कुमारी हेल्थ, डाइट, लाइफस्टाइल, पर्सनल केयर और महिलाओं से संबंधित विषयों पर लगातार लिख रही हैं। लाइव हिंदुस्तान के साथ वे आपके लिए ऐसे प्रोडक्ट चुनने में मदद कर रही हैं, जो आपके दैनिक जीवन को और ज्यादा सहज और सेहतमंद बना सकते हैं। और पढ़ें
Beauty Tips

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।