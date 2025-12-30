ग्रॉसरी आइटम का स्वाद रहेगा लंबे समय तक बरकरार, मंगवाएं किचन कंटेनर/डब्बे
इसलिए आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ ऐसे किचन कंटेनर/डब्बे जिनमें आप बेफिक्र होकर अपना ग्रॉसरी स्टोर कर सकते हैं।
लोकल मार्केट में आपको कई तरह के प्लास्टिक के डब्बे मिल जाएंगे परंतु उनमें खान रखना सुरक्षित नहीं है। कई बार प्लास्टिक मटेरियल टॉक्सिंस रिलीज करते हैं, जिससे लंबे समय तक उनमें ग्रॉसरी आइटम रखने पर उनका असल स्वाद और फ्लेवर बिगाड़ सकता है। वहीं वे जल्दी खराब हो जाते हैं। इसलिए आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ ऐसे किचन कंटेनर/डब्बे जिनमें आप बेफिक्र होकर अपना ग्रॉसरी स्टोर कर सकते हैं। इस प्रकार किचन भी ऑर्गेनाइज्ड रहता है और खाने पीने की चीजें भी सुरक्षित रहती हैं।
ग्रॉसरी आइटम जल्दी खराब हो जाते हैं, तो अब समय है आप अपना डब्बा बदलें। ये एयर टाइट कंटेनर प्रीमियम क्वालिटी मेटेरियल से तैयार स्टोरेज जार एक अच्छा विकल्प है। इन ट्रांसपेरेंट कंटेनर में ग्रोसरी की सभी चीजें आराम से स्टोर की जा सकती हैं। ये टॉक्सिंस रिलीज नहीं करते और इनमें खाद्य पदार्थों का असल और फ्लेवर मेंटेन रहता है। ये 24 के सेट में आएंगे जिनमें सभी के साथ आपको चम्मच दिया जाएगा।
Quantity: 24 पीस का सेट
Sky Hector का 12 पीस के ये एयर टाइट प्लास्टिक स्टोरेज कंटेनर जार को प्रीमियम क्वालिटी मटेरियल से तैयार किया गया है। रोजाना इस्तेमाल में आने वाले दाल, चना, राजमा आदि को स्टोर करने के लिए यह बिल्कुल परफेक्ट रहेंगे। इनमें खाने पीने की चीजें जल्दी खराब नहीं होती और लंबे समय तक फ्रेश रहती हैं।
Quantity: 12 पीस का सेट
Solimo के ये प्लास्टिक स्टोरेज जार कंटेनर एयर टाइट और BPA फ्री हैं। इनमें ग्रोसरी आइटम लंबे समय तक फ्रेश रहते हैं, क्योंकि ये किसी तरह का टॉक्सिंस रिलीज नहीं करते। साथ ही साथ उनका असल स्वाद और फ्लेवर भी मेंटेनर रहता है। इस कंटेनर सेट को अलग-अलग तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। इनमें स्नैक्स के साथ ही रोजाना के इस्तेमाल के छोटे मोटे आइटम जैसे राजमा, चना, सोया बड़ी आदि रख सकते हैं।
Quantity: 900ml के 6 डब्बे
Cello के ये प्लास्टिक डब्बे एयर टाइट कंटेनर ढक्कन के साथ आयेंगे। इनकी मदद से आपका किचन ऑर्गेनाइजर दिखता है, साथ ही साथ आपके खाने पीने की चीज भी सुरक्षित रहती हैं। मसालों से लेकर दाल, कुकीज और स्नैक्स तक इनमें कुछ भी स्टोर कर सकती हैं। ये BPA फ्री प्रोडक्ट पूरी तरह सुरक्षित है।
Quantity: 18 पीस का सेट
ग्रॉसरी आइटम स्टोर करने के लिए एयर टाइट कंटेनर्स की तलाश में हैं, तो GOLWYN के ये स्टोरेज बॉक्स बिल्कुल परफेक्ट रहेंगे। ये डब्बे BPA फ्री हैं, यानी नॉन टॉक्सिक हैं, इसलिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। इसमें ग्रॉसरी के अलग-अलग आइटम स्टोर किए जा सकते हैं। सभी चीजें इसमें लंबे समय तक फ्रेश रहती हैं। तो ज्यादा न सोचें इन्हें आज ही ऑर्डर करें।
Quantity: 1200ML के 8 डब्बे
एयर टाइट कंटेनर बॉक्स किचन की छोटी-मोटी चीजों को ऑर्गेनाइज्ड रखने के लिए बिल्कुल परफेक्ट हैं। प्लास्टिक के डब्बे खरीदने से पहले हिचकिचाती हैं, तो कांच के ये कंटेनर आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट रहेंगे। इनमें स्टेनलेस स्टील मटेरियल का एयर टाइट ढक्कन दिया गया है। ड्राई फ्रूट्स, स्नैक्स, दालें आदि आराम से स्टोर कर सकते हैं।
Quantity: 1000ml के 6 डब्बे
