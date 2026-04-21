खरीदें Ironing Board/Table, अब आप आसानी से घर पर कर सकते हैं कपड़े प्रेस
Amazon पर आपको Ironing Board/Table मार्केट प्राइस से बेहद सस्ते में उपलब्ध मिल हैं। ये आपके डेली hois होल्ड टास्क आसान बना देंगे।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
क्या आपको भी बार-बार कपड़े प्रेस करवाने मार्केट जाना पड़ता है? कपड़े देकर आओ फिर से वापस लेकर आओ, इतने लंबे प्रक्रिया से अच्छा है अब आप घर पर कपड़े प्रेस करें। घर पर कपड़े आयरन कर तो लें, पर क्या बिस्तर पर कपड़े आयरन करने के लिए लंबे समय तक बैठे रहने पर घुटने अकड़ जाते हैं? एक अच्छी क्वालिटी का आयरन और एक आयरन बोर्ड आपका काम आसान बना देंगे। यहां Ironing Board/Table मार्केट प्राइस से बेहद सस्ते में उपलब्ध मिल जाएंगे। इन्हें घर बैठे ऑर्डर करें।
Flipzon wooden self स्टैंडिंग वुडन Ironing Board/Table के साथ आपको आयरन होल्डर भी मिल जाएगा। इस तरह इस्तेमाल के बाद आप आयरन को सुरक्षित रूप से होल्डर पर रख सकते हैं। इसे इस्तेमाल के बाद आराम से फोल्ड करके किसी कोने में रख दें, इस तरह जगह की बचत होगी। इसका ड्यूरेबल मटेरियल लंबे समय के इस्तेमाल के बाद भी खराब नहीं होगा। तो ज्यादा न सोचें, 54% तो ऑफ पर इसे आधे दाम में आज ही ऑर्डर करें।
Lifelong foldable वुडन Ironing Board/Table आपके बहुत काम आएगा। ये एंटी स्लिप लेग्स के साथ आएगा। इसे किसी भी टेबल या बेड पर आराम से रखकर कपड़े प्रेस कर सकती है। साथ ही ये पोर्टेबल भी है, आप चाहे तो ट्रैवलिंग के दौरान इसे कैरी कर सकती हैं। खासकर जो लोग रोजाना कपड़े प्रेस करके पहनना पसंद करते हैं, उन्हें इसे जरूर ऑर्डर करना चाहिए। इसका मटेरियल ड्यूरेबल है, ये लंबे इस्तेमाल के बाद भी खराब नहीं होगा।
अगर आपको भी बेड पर बैठे बैठे कपड़े प्रेस करने में परेशानी होती है, लंबे घंटों तक बैठे रहने से कमर अकड़ जाती है, तो ये ironing board ट्राई करें। आप इसे आसानी से फोल्ड और एडजस्ट कर सकते हैं। इसका मटेरियल ड्यूरेबल है, ये लंबे इस्तेमाल के बाद भी खराब नहीं होगा। इस्तेमाल के बाद उन्हें साइड में रख दें, इस प्रकार जगह की बचत होगी। इस समय ये 51% के ऑफ पर उपलब्ध है।
Amazon brand का वुडन आयरन टेबल कपड़े प्रेस करने के लिए बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। फोल्डेबल और एडजस्टेबल बोर्ड को अपने अनुसार कही भी रख सकती हैं। सुबह जल्दी में बच्चों के कपड़ प्रेस करने हो या ऑफिस के, ये आपका काम आसान बना देगा। इसके साथ आयरन स्टैंड भी आता है। गर्म आयरन को सुरक्षित रूप से इन पर रखा जा सकता है। ये बड़े काम की चीज है, एक आयरन बोर्ड तो घर में जरूर होना चाहिए।
कपड़े प्रेस करने में परेशानी होती है, तो Happer का प्रीमियम वुडन Ironing Board ऑर्डर करें। कम दाम का ये बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट लंबा चलेगा और आपका डेली हाउसहोल्ड टास्क आसान बना देगा। इन्हें आराम से फोल्ड और एडजस्ट किया जा सकता है। इस समय Amazon इसपर 61% का छूट दे रहा है, यानी केवल 1399 में इन्हें ऑर्डर कर सकते हैं। तो ज्यादा न सोचें इसे आज ही घर मंगवाएं।
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लेखक के बारे मेंAnjali Kumari
अंजली कुमारी:4 साल के डिजिटल पत्रकारिता के अनुभव के साथ अंजली कुमारी लाइव हिंदुस्तान में एफिलिएट लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए बतौर लेखक काम कर रही हैं। अपने लेख के माध्यम से फैशन, लाइफस्टाइल, हेल्थ स्किन केयर, ब्यूटी, ट्रैवल, फिटनेस प्रोडक्ट से जुड़ी जानकारी इक्कठा कर, विश्वसनीय और प्रामाणिक प्रोडक्ट्स लेकर आती हैं। इससे पहले 3 वर्षों तक हेल्थ शॉट्स पर खानपान, सौंदर्य, मानसिक स्वास्थ्य और यौन शिक्षा से जुड़े विषय पर रिसर्च लेखन करती थीं।
करियर का सफर: अंजली ने 2022 में हेल्थशॉट्स के साथ डिजिटल मीडिया में अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत की। करियर की शुरुआत हेल्थ शॉट्स में लाइफस्टाइल लेखक के तौर पर हुई, जहां अपने लेख, रिसर्च और साक्षात्कार के माध्यम से महिलाओं में सेहत संबंधी जागरूकता बढ़ाने के लिए काम कर रही थीं।
एजुकेशन: गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म में BA की डिग्री हासिल करने के बाद 4 साल से पत्रकारिता में सक्रिय रही हैं। पत्रकारिता केवल एक पेशा नहीं है, बल्कि समाज से जुड़े रहने, अपने आसपास और देश के लोगों को बेहतर ढंग से समझने का माध्यम भी है।
विशेषज्ञता: अंजली कुमारी अपने लेख के माध्यम से ऑनलाइन शॉपिंग के बढ़ते ट्रेंड के बीच रिव्यू, रेटिंग और उपभोक्ताओं के अनुभव के आधार पर आप तक विश्वसनीय प्रोडक्ट्स पहुंचाने की कोशिश करती हैं। फैशन, ब्यूटी, स्किन केयर, हेल्थ, फिटनेस और वेलनेस से जुड़े प्रोडक्ट्स पर अच्छी पकड़ रखती हैं। अंजली अपने लेख में जटिल विषयों पर बात करते हुए सरल भाषा का इस्तेमाल कर उन्हें सभी के समझने योग्य बनाने की कोशिश करती हैं। लेखन में शोध और एक्सपर्ट एडवाइस लेख को विश्वसनीय बनाते हैं।और पढ़ें
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