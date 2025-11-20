ड्राई स्किन से परेशान रहते हैं तो इस सर्दी ट्राई करें ये बेस्ट मॉइश्चराइजिंग सनस्क्रीन
प्रोडक्ट्स के सुझाव
सर्दी हो या गर्मी सनस्क्रीन एक ऐसा स्किन केयर प्रोडक्ट है जिसे रोजाना इस्तेमाल करना चाहिए। स्किन केयर एक्सपर्ट से लेकर डर्मेटोलॉजिस्ट भी रोजाना सनस्क्रीन अप्लाई करने की सलाह देते हैं। सूरज की हानिकारक किरणों का प्रभाव त्वचा को डल और बेजान बना देता है, साथ ही तरह-तरह की त्वचा संबंधी समस्याओं का खतरा भी बढ़ जाता है। परंतु सर्दी में अक्सर लोगों की त्वचा ड्राई हो जाती है, वहीं जिनकी त्वचा पहले से ड्राई है, वे अपनी स्किन कंडीशंस को लेकर अधिक चिंतित रहते हैं। ऐसे में एक सही SPF युक्त मॉइश्चराइजिंग सनस्क्रीन ड्राई स्किन से परेशान लोगों की मदद के सकती हैं। यहां मॉइश्चराइजिंग सनस्क्रीन के कुछ बेस्ट विकल्प दिए गए हैं, जिन्हें आप सर्दियों में बेफिक्र हो कर अप्लाई कर सकती हैं।
SPF 50 PA+++± प्रोटेक्शन के साथ conscious chemist की सनस्क्रीन रोजाना इस्तेमाल के लिए परफेक्ट है। खासकर सर्दी के मौसम में ये त्वचा को सन प्रोटेक्शन देने के साथ ही मॉइश्चराइज्ड और हाइड्रेटेड रखती हैं। यह न केवल घर के अंदर बल्कि घर के बाहर भी सूरज की हानिकारक किरणों से फुल प्रोटेक्शन देती है। खासकर यदि आपकी त्वचा ऑयली या एक्ने प्रॉन है, तो इसे जरूर ट्राई करें। नियासिनामाइड की गुणवत्ता त्वचा के दाग धब्बों को समय के साथ हल्का कर देते हैं।
ड्राई स्किन से परेशान रहती हैं, तो रोजाना इस्तेमाल के लिए Bioderma की SPF 50 PA++++ प्रोटेक्शन के साथ ये सनस्क्रीन बिल्कुल परफेक्ट रहेगी। सर्दी में इसे रोजाना अपनी मॉर्निंग स्किन केयर में शामिल कर सकते हैं। इसका स्मूद टेक्सचर त्वचा में पूरी तरह ब्लेंड हो जाता है, और स्किन में पूरी तरह अवशोषित हो जाता है। ये त्वचा को अंदर से मॉइश्चराइज करता है।
Aqualogica Glow+ Dewy सनस्क्रीन में पपाया और विटामिन सी की गुणवत्ता है। खासकर जिन लोगों की त्वचा ड्राई है, ये उनकी त्वचा को पर्याप्त मॉइश्चर प्रदान करता है। इसका SPF 50 PA+++ प्रोटेक्शन फैक्टर स्किन को सन प्रोटेक्शन देने के साथ साथ ब्ल्यू लाइट प्रोटेक्शन भी देता है। यह त्वचा को सन प्रोटेक्शन देने के साथ ही पिगमेंटेशन, टैनिंग और डार्क स्पॉट्स को हल्का कर देता है। वहीं जमें एंटी पॉल्यूशन फैक्टर है, जो त्वचा को बाहरी प्रदूषण और ब्लू लाइट प्रोटेक्शन देता है। इसका नॉन स्टिकी फार्मूला त्वचा में पूरी तरह अवशोषित हो जाता है।
Foxtail का मॉइश्चराइजिंग सनस्क्रीन लाइटवेट और नॉन स्टिकी है, जो त्वचा में आसानी से अवशोषित हो जाती है।इसका SPF 50 PA+++ प्रोटेक्शन फैक्टर स्किन को सन प्रोटेक्शन देने के साथ साथ ब्ल्यू लाइट प्रोटेक्शन भी देता है। यह त्वचा को सन प्रोटेक्शन देने के साथ ही पिगमेंटेशन, टैनिंग और डार्क स्पॉट्स को हल्का कर देता है। ये सनस्क्रीन इनविजिबल फिनिश देती है, त्वचा पर किसी तरह का व्हाइट कास्ट नहीं छोड़ती।
Dot & Key vitamin C सनस्क्रीन का फॉर्मूला त्वचा में आसानी से अवशोषित हो जाता है, जिससे आपकी स्किन फ्रेश रहती है। SPF 50 PA+++ प्रोटेक्शन फैक्टर के साथ ये सनस्क्रीन सूरज की हानिकारक किरणों और ब्लू लाइट प्रोटेक्शन देता है। इसके अलावा ये टैनिंग से बचाता है और त्वचा की रंगत एक सामान रखता है। सूरज की किरणों के संपर्क में आने के 15 मिनट पहले इन्हें अपनी त्वचा पर अप्लाई करें, इससे स्किन पूरी तरह प्रोटेक्टेड रहती है।
सर्दी में ड्राई स्किन वालों के लिए ये हाइड्रेटिंग सनस्क्रीन बिल्कुल परफेक्ट रहेगी। ये लाइटवेट सनस्क्रीन त्वचा में पूरी तरह अवशोषित हो जाता है, और त्वचा को अंदर से ग्लो प्रदान करता है। इसका SPF 50 PA+++ प्रोटेक्शन फैक्टर स्किन को सन प्रोटेक्शन देता है और ब्ल्यू लाइट के प्रभाव से भी बचाता है। इसके नियमित इस्तेमाल से स्किन टैनिंग, सनबर्न और पिगमेंटेशन भी समय के साथ कम होते नजर आएंगे। इसे महिला और पुरुष दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। ज्यादा न सोचें इसे आज ही ऑर्डर करें।
ड्राई स्किन से परेशान रहती हैं, तो ये मॉइश्चराइजिंग सनस्क्रीन आपके लिए परफेक्ट रहेगी। The Derma Co 1% ह्वालूरॉनिक सनस्क्रीन SPF 50 PA++++ प्रोटेक्शन देती है और त्वचा को कई अन्य फायदे भी प्रदान करती है। इसका लाइटवेट टेक्सचर त्वचा में अंदर तक अवशोषित हो जाता है और स्किन को पर्याप्त हाइड्रेशन प्रदान करता है। इस बार सर्दी में इसे जरूर ट्राई करें।
Neutrogena हाइड्रो बूस्ट फेस सनस्क्रीन SPF 50 PA++++ प्रोटेक्शन के साथ आती है। इसका लाइटवेट जेल टेक्सचर त्वचा में अंदर तक अवशोषित होता है, जिससे स्किन ऑयल फ्री और फ्रेश नजर आती है। इसमें Hyaluronic Acid & Niacinamide की गुणवत्ता त्वचा में नेचुरल ग्लो ऐड करती है, साथ ही समय के साथ त्वचा के दाग धब्बे भी कम हो जाते हैं। ड्राई स्किन के अलावा इसे ऑयली और एक्ने प्रॉन त्वचा वाले भी अप्लाई कर सकते हैं।
