इस वेडिंग सीजन गिफ्टिंग के लिए डिस्काउंटेड प्राइस में खरीदें होम डेकोर आइटम्स

संक्षेप: दोस्त और रिश्तेदारों की शादी में जाना है, पर गिफ्टिंग को लेकर कन्फ्यूज़ हैं? तो होम डेकोर के आइटम एक्सप्लोर करें। यहां ये आपको मार्केट प्राइस से आधे दाम पर उपलब्ध मिल जाएंगे।

शादियों का सीजन चल रहा है, आप सभी को किसी न किसी की शादी में जाना होगा। अब शादी में बिना गिफ्ट लिए तो नहीं जा सकते, इसलिए इसमें आज हम आपकी मदद करेंगे। अगर मेरी तरह गिफ्टिंग को लेकर आप भी कन्फ्यूज़ रहते हैं, तो Amazon के होम डेकोर आइटम्स एक्सप्लोर करें। यहां हर तरह के होम डेकोर की वैरायटी उपलब्ध है, जिनपर आकर्षक डिस्काउंट ऑफर भी मिलेंगे। यानी आप इन्हें मार्केट प्राइस से आधे दाम पर खरीद सकते हैं। तो इंतजार कैसा मोबाइल उठाएं और इन्हें आज ही ऑर्डर करें।

Zaicus का ये lucky feng shui citrine tree ऑथेंटिक डेकोरेटिव पीस है, जो गिफ्टिंग के लिए बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। ये न केवल एक डेकोरेटिव आइटम है, बल्कि घर में लक और पॉजिटिविटी भी अट्रैक्ट करता है। घर में रखने से सकारात्मक ऊर्जा का संचार बढ़ता है। इसे बनाने में गोल्ड क्रिस्टल आर्नामेंट्स का इस्तेमाल किया गया है, और माना जाता है कि इससे घर में बरकत बढ़ती है। अगर कोई अपने नए जीवन की शुरुआत कर रहा है, तो उन्हें गिफ्ट करने के लिए ये बिल्कुल परफेक्ट रहेगा।

XTORE का ये OWL स्टैचू एक थॉटफुल गिफ्ट है। उल्लू को गुड लक और पॉजिटिविटी के लिए घर में रखा जाता है। ऐसा माना जाता है कि इन्हें घर के अंदर रखने से सफलता और लक्ष्मी आती हैं। इन्हें वेडिंग रिसेप्शन और हाउसवार्मिंग पार्टी में आराम से गिफ्ट कर सकते हैं, ये लोगों को खूब पसंद आएगा। वहीं आप इन्हें खुद के घर में रखने के लिए भी मंगवा सकते हैं।

CraftVatika का ये होम डेकोर आइटम गिफ्टिंग के लिए अच्छा रहेगा। साथ ही साथ इसे खुदके लिविंग रूम में भी सजा सकते हैं। मेटल से तैयार श्री कृष्ण की स्टैचू पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करती है। अगर आप किसी की रिसेप्शन या हाउसवार्मिंग पार्टी अटेंड कर रहे हैं, तो उनमें गिफ्ट करने के लिए ये बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। खासकर जो लोग स्प्रिचुअल हैं, उन्हें ये काफी पसंद आएगी। इस समय इस पर 48% का ऑफ भी मिल जाएगा।

आजकल लोगों को एसथेटिक चीज काफी पसंद आ रही है, ऐसे में Amazon Basics की ये मेटल पेंटिंग भी उन्हें पसंद आएगी। इसे काफी लोगों ने पसंद किया है, विशेष रूप से गिफ्टिंग के लिए यह बिल्कुल परफेक्ट रहेगी। 8 इंच की इस पेंटिंग को खूबसूरती से डिजाइन किया गया है। इसे लिविंग रूम से लेकर ऑफिस डेस्क और बेडरूम के साइड टेबल पर रखा जा सकता है।

Global Grabbers का ये 25 cm का सिटिंग बुद्ध स्टैचू गिफ्टिंग के लिए परफेक्ट रहेगा। ये न केवल एक होम डेकोर आइटम है, बल्कि इसे घर में रखने से सकारात्मक और शांति भी बढ़ती है। एक बुद्ध स्टैचू सभी के घर में होना चाहिए। अगर आप किसी की शादी में जा रहे हैं या किसी के गृह प्रवेश में इनवाइटेड हैं, तो इसे जरूर गिफ्ट करें। ये देखने में अट्रैक्टिव लगता है और वास्तु के अनुसार इसके अपने कई फायदे हैं।

