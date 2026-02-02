इंटीरियर डिजाइनर का खर्चा बचाएं, बेहद सस्ते में दें अपनी बोरिंग दीवारों को नया लुक
अगर आप भी अपने घर की बोरिंग दीवारों को देख-देख कर बोर हो गए हैं, तो अब समय आ गया है इन्हें सजाने का। आपकी खाली दीवारों में नई जान डाल देंगे वॉल हैंगिंग डेकोर।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
घर सजाना है पर समझ नहीं आ रहा शुरुआत कहा से करें, तो सबसे पहले घर की बोरिंग दीवारों को सजाएं। इसके लिए इंटीरियर डिजाइनिंग पर लाखों रुपए खर्च करने की जरूरत नहीं है, अगर ठीक से ढूंढे तो 1000 रुपए के अंदर बेहद सस्ते में आकर्षक वॉल डेकोर मिल जाएंगे। Amazon पर कई अट्रैक्टिव वॉल डेकोर उपलब्ध हैं, जिन्हें आप 50 से 80% के डिस्काउंटेड प्राइस के साथ घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं। ये अट्रैक्टिव और यूनिक होने के साथ ही ड्यूरेबल भी हैं। इस तरह आप अपने लिविंग रूम, डाइनिंग रूम, किचन, बेडरूम और बालकनी की बोरिंग दीवारों को इंट्रेस्टिंग आर्ट पीस से सजा सकते हैं। तो आइए एक्सप्लोर करते हैं, वॉल डेकोर के कुछ बेहतरीन बजट फ्रेंडली विकल्प।
Sehaz आर्टवर्क झरोखा मिरर आर्ट आपके लिविंग रूम, बेडरूम और बालकनी की बोरिंग दीवारों में नई जान डाल सकते हैं। मिरर के ऊपर की गई लकड़ी की कलाकारी इस वॉल हैंगिंग को विंटेज लुक दे रही है। ये देखने में बेहद अट्रैक्टिव है और दीवारों की खूबसूरती में चार चांद लगा सकता है। अगर घर में विंटेज और एस्थेटिक वाइब चाहिए तो ये आर्ट पीस जरूर ऑर्डर करें।
Pichwai Art पेंटिंग की मदद से आप अपने घर के किसी भी दीवार को अट्रैक्टिव और ऑथेंटिक लुक दे सकते हैं। ये 4 मॉडर्न वॉल हैंगिंग डेकोरेटिव पैनल हैं, जो घर की खूबसूरती में चार चांद लगा देंगे। इनके लिए आपको किसी इंटीरियर डिजाइनर की अपॉइंटमेंट नहीं लेनी, इन्हें घर बैठे ऑर्डर करें और अपने अनुसार अपना घर सजाएं। ये वॉटरप्रूफ हैं, चाहे तो इन्हें बालकनी की दीवारों पर भी लगा सकते हैं। इस प्रोडक्ट पर आपको 65% का डिस्काउंट मिल रहा है, इसे हाथ से न जाने दें।
लोहे की पत्तियों वाले इस मॉडर्न आर्ट फ्रेम खाली दीवारों में चार चांद लगा सकते हैं। इन अट्रैक्टिव वॉल पेंटिंग को घर के किसी भी कॉर्नर में लगा सकते हैं। ये आपके दीवार में एक नया लुक ऐड करने के साथ ही पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करेंगे। ये वॉल डेकोर गिफ्टिंग के लिए एक बेहतरीन विकल्प है, इसे किसी भी मौके पर गिफ्ट कर सकते हैं।
Dime Store वॉल फ्लोटिंग हैंगिंग रैक आजकल काफी ट्रेडिंग है। इसे घर के किसी भी खाली दीवार पर लगाएं, ये उन्हें आकर्षक लुक देगा। अपने अनुसार इनपर फ्लावर पॉट, बुक्स, या अन्य कोई भी डेकोर आइटम रख सकते हैं। इसका वुड मेटेरियल प्रीमियम है, जो जल्दी खराब नहीं होगा। इस एस्थेटिक हैंगिंग डेकोर को आधे से कम दाम में घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं।
ये आर्ट पेंटिंग 4 के सेट में आएगी, जो आपके दीवारों में अट्रैक्टिव और पॉजिटिव वाइब जोड़ सकते हैं। इन फ्रेम में पौधे और पत्तियों के फोटो हैं, जो नेचर से कनेक्ट रहने में मदद करेगा। इसकी मदद से लिविंग एरिया से लेकर बेडरूम की दीवारों को सजाया जा सकता है। इसका फ्रेम साइज 25.4L cm * 33W cm है। आप इसे गिफ्टिंग पर्पस के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये लोगों को बेहद पसंद आएंगे।
Amazon Brand का मेटल वॉल डेकोर एक एस्थेटिक डेकोर है। ये आपके खाली दीवारों को नया और आकर्षक लुक देगा। इस वॉल हैंगिंग को लिविंग एरिया में सोफे के ऊपर लगाएं, आप चाहें तो बेडरूम में भी लगा सकते हैं। इसे हाई क्वालिटी मेटल से तैयार किया गया है, जो मॉइश्चर से खराब नहीं होगा। इसके साथ ही आप इसे गिफ्टिंग पर्पस के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ज्यादा न सोचें, आकर्षक डिस्काउंटेड प्राइस पर इन्हें आज ही ऑर्डर करें।
इस मॉडर्न डेकोरेटिव वॉल आर्ट में रॉयल फोर्ट और राइड्स दिखाए गए हैं, जो एस्थेटिक और ट्रेडिशनल है। इसे घर के किसी भी खाली दीवार पर लगाएं, ये उन्हें आकर्षक लुक देंगे। इनके लिए आपको किसी इंटीरियर डिजाइनर की अपॉइंटमेंट नहीं लेनी, इन्हें घर बैठे ऑर्डर करें और अपने अनुसार अपना घर सजाएं। वहीं इसपर 77% का ऑफ उपलब्ध है, यानी इन्हें बेहद सस्ते में ऑर्डर कर सकते हैं।
घर में BOHO वाइब चाहिए तो ये वॉल हैंगिंग बिल्कुल परफेक्ट रहेगी। बोहेमिया डिजाइन में आप बाहरी नेचुरल ब्यूटी को अपने घर के अंदर उतारने की कोशिश करते हैं। जिसमें सजावट के लिए जुट, बैंबू और नेचुरल फूल पत्तियों का इस्तेमाल किया जाता है। ये बोहो स्टाइल फ्लोटिंग शेल्फ देखने में आकर्षक है, और आप इनपर सजावट की चीजें या किताबें रखकर इन्हें अधिक आकर्षक बना सकते हैं। खासकर यह लिविंग एरिया या बेडरूम में अधिक खूबसूरत लगेंगे।
