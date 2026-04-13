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क्लॉथ ड्राइंग स्टैंड की मदद से अब बारिश में भी कपड़े सुखाना हुआ आसान

Apr 13, 2026 05:23 pm ISTAnjali Kumari लाइव हिन्दुस्तान
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अब कपड़े सुखाने में नहीं होगी कोई भी परेशानी, खरीदें क्लॉथ ड्राइंग स्टैंड के टॉप रेटेड विकल्प वो भी बजट फ्रेंडली दाम पर।

प्रोडक्ट्स के सुझाव

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आजकल किसी भी समय बारिश शुरू हो जा रही। ऐसे में बहुत से लोग ऑफिस में होते हैं, या घर के काम में व्यस्त होते हैं, इस स्थिति में कपड़े गीले हो जात हैं और उन्हें सुखान के लिए काफी स्ट्रगल करना पड़ता है। क्या आपको भी कपड़े सुखाने में परेशानी होती है, तो चिंतित होने की जगह क्लॉथ ड्राइंग स्टैंड ऑर्डर करें। Amazon पर क्लॉथ ड्राइंग स्टैंड के कई अलग-अलग विकल्प उपलब्ध हैं, वो भी किफायती दाम पर। फोल्डेबल और पोर्टेबल ड्राइंग स्टैंड पर 30 से 80% का डिस्काउंट ऑफर मिल जाएगा। तो इंतजार कैसा मोबाइल उठाएं और इन्हें आज ही ऑर्डर करें।

क्लॉथ ड्राइंग स्टैंड की मदद से अब बारिश में भी कपड़े सुखाना हुआ आसान
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Happer Premium 2 लेयर वाला ये क्लॉथ ड्राइंग स्टैंड पोर्टेबल है। इनमें चक्के लगे हैं, आप इन्हें इधर से उधर आराम से मूव कर सकती हैं। कार्बन स्टील और प्लास्टिक से तैयार ये स्टैंड ड्यूरेबल हैं, जो जल्दी खराब नहीं होंगे। बड़ी फैमिली के लिए ये परफेक्ट है, खासकर इनडोर कपड़े सुखाने में मदद मिलेगी। इस समय ये 61% के ऑफ पर उपलब्ध है, तो ज्यादा न सोचें, इन्हें आज ही ऑर्डर करें।

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Tex-Ro मेटल से तैयार प्रीमियम क्लॉथ ड्राइंग स्टैंड, स्पेशियस और लाइटवेट है। इसे घर के किसी भी कोने में लगा सकते हैं। खासकर बारिश के मौसम में वर्किंग लोगों के लिए ये परफेक्ट रहेगा। घर के अंदर पंखे में रख जाए, वापस घर लौटते हुए आपके कपड़े सुख जायेंगे। ये आसानी से फोल्ड हो जाते हैं, काम खत्म होने पर इन्हें हटाकर रख दें। इस तरह जगह की बचत होती है। इसमें पर्याप्त जगह है, एक साथ काफी कपड़े आ जाएंगे।

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Amazon Basic का हे प्रीमियम क्लॉथ ड्राइंग स्टैंड को 3 तरफ से फोल्ड कर सकते हैं। इसमें 20 ड्राइंग रॉड मिल जाएंगे। इसका मेटेरियल ड्यूरेबल है, लंबे इस्तेमाल के बाद भी जल्दी खराब नहीं होगा। इसे घर के अंदर बाहर कहीं भी लगा सकते हैं। अगर आपका बालकनी पैक है और कपड़े सुखाने में परेशानी होती है, तो इसे आज ही ऑर्डर करें। कंज्यूमर्स ने भी इसपर पॉजिटिव रिव्यू दिए हैं।

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Happer क्लॉथ स्टैंड 2 लेयर में आएगा। इसमें 13 हैंगर रॉड और 10 एडिशनल हुक्स भी आयेंगे। इसे स्टेनलेस स्टील और प्लास्टिक से तैयार किया गया है। ये फोल्डेबल क्लॉथ ड्राइंग स्टैंड, मानसून में कपड़े सुखाने के लिए परफेक्ट रहेगा। अगर आपको भी आजकल कपड़े सुखाने में परेशानी हो रही, तो ये विकल्प जरूर ऑर्डर करें। ये पोर्टेबल है, जिसे आप घर के किसी भी कोने में मूव कर सकते हैं। इन्हें असेंबल करना भी बेहद आसान है, इसे 79% के ऑफ पर घर बैठे ऑर्डर करें।

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ये क्लॉथ स्टैंड स्टेनलेस स्टील और प्लास्टिक मेटेरियल से तैयार किया गया है। इसमें 3 लेयर हैं, जिसमें हैंगर रोड्स आयेगा और विंग्स मिल जाएंगे। इसमें काफी स्पेस मिल जाएगा, जो एक बड़े परिवार के लिए भी पर्याप्त है। फोल्डेबल क्लॉथ ड्राइंग स्टैंड आपके लिए कपड़े सुखाने की प्रक्रिया को आसान बना देगा। इसे इनडोर और आउटडोर कहीं भी रख सकते हैं। लाइट वेट और फोल्डेबल है, काम हो जाने के बाद फोल्ड करके घर के किसी कोने में रख दें। इस तरह जगह की बचत होगी।

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स्टेनलेस स्टील क्लॉथ ड्राइंग स्टैंड बालकनी के लिए परफेक्ट विकल्प है। खासकर अगर आप वर्किंग हैं, और घर में अकेले रहते हैं, तो ये एक अच्छा विकल्प है। ऑफिस जाने से पहले पंखे के नीचे इनपर कपड़े रख जाएं, और वापसी में सारे कपड़े सूखे मिलेंगे। इसे फोल्ड और मूव कर सकते हैं। अगर आपका बालकनी पैक है और कपड़े सुखाने में परेशानी होती है, तो इसे आज ही ऑर्डर करें।

Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।

Anjali Kumari

लेखक के बारे में

Anjali Kumari

अंजली कुमारी:4 साल के डिजिटल पत्रकारिता के अनुभव के साथ अंजली कुमारी लाइव हिंदुस्तान में एफिलिएट लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए बतौर लेखक काम कर रही हैं। अपने लेख के माध्यम से फैशन, लाइफस्टाइल, हेल्थ स्किन केयर, ब्यूटी, ट्रैवल, फिटनेस प्रोडक्ट से जुड़ी जानकारी इक्कठा कर, विश्वसनीय और प्रामाणिक प्रोडक्ट्स लेकर आती हैं। इससे पहले 3 वर्षों तक हेल्थ शॉट्स पर खानपान, सौंदर्य, मानसिक स्वास्थ्य और यौन शिक्षा से जुड़े विषय पर रिसर्च लेखन करती थीं।


करियर का सफर: अंजली ने 2022 में हेल्थशॉट्स के साथ डिजिटल मीडिया में अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत की। करियर की शुरुआत हेल्थ शॉट्स में लाइफस्टाइल लेखक के तौर पर हुई, जहां अपने लेख, रिसर्च और साक्षात्कार के माध्यम से महिलाओं में सेहत संबंधी जागरूकता बढ़ाने के लिए काम कर रही थीं।


एजुकेशन: गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म में BA की डिग्री हासिल करने के बाद 4 साल से पत्रकारिता में सक्रिय रही हैं। पत्रकारिता केवल एक पेशा नहीं है, बल्कि समाज से जुड़े रहने, अपने आसपास और देश के लोगों को बेहतर ढंग से समझने का माध्यम भी है।


विशेषज्ञता: अंजली कुमारी अपने लेख के माध्यम से ऑनलाइन शॉपिंग के बढ़ते ट्रेंड के बीच रिव्यू, रेटिंग और उपभोक्ताओं के अनुभव के आधार पर आप तक विश्वसनीय प्रोडक्ट्स पहुंचाने की कोशिश करती हैं। फैशन, ब्यूटी, स्किन केयर, हेल्थ, फिटनेस और वेलनेस से जुड़े प्रोडक्ट्स पर अच्छी पकड़ रखती हैं। अंजली अपने लेख में जटिल विषयों पर बात करते हुए सरल भाषा का इस्तेमाल कर उन्हें सभी के समझने योग्य बनाने की कोशिश करती हैं। लेखन में शोध और एक्सपर्ट एडवाइस लेख को विश्वसनीय बनाते हैं।

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