घर की बोरिंग दीवारों को बनाएं इंटरेस्टिंग, घर बैठे ऑर्डर करें ये 6 आकर्षक वॉल डेकोर पेंटिंग्स
Amazon पर अट्रैक्टिव वॉल पेंटिंग के कई विकल्प मिल जाएंगे, सभी पर 50 से 80% का अट्रैक्टिव डिस्काउंट ऑफर चल रहा है, इन्हें आज ही ऑर्डर करें!
प्रोडक्ट्स के सुझाव
क्या आप भी अपने चारों तरफ खाली दीवार देख देख कर बोर हो चुके हैं, तो ये लेख आपके लिए हैं। यहां आपके बोरिंग दीवार को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए डेकोर पेंटिंग्स मिल जाएंगी। नेचर, फुल पत्तियां, बोहो वाइब, एस्थेटिक और ट्रेडिशनल पेंटिंग्स जैसे विकल्प उपलब्ध हैं। ये पेंटिंग्स दीवारों में आकर्षण और पॉजिटिविटी जोड़ने में आपकी मदद करेंगी। Amazon पर वॉल पेंटिंग की वैरायटी है, सभी पर 50 से 80% का अट्रैक्टिव डिस्काउंट ऑफर मिल जाएगा, इन्हें आज ही ऑर्डर करें।
Mercedes 300 SL वॉल आर्ट को लोगों ने काफी पसंद किया है। अगर आपको भी गाड़ियां पसंद हैं, या घर में किसी बच्चे को गाड़ियों का शौक है, तो ये उनके कमरे में लगाएं। इसे ऑफिस और स्टूडियो डेकोर के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही लिविंग रूम, गैलरी और बेडरूम की दीवारों पर लगाएं, ये उनमें रंग जोड़ देंगे।
Kotart की ये wall art painting बोरिंग दीवारों में रंग और पॉजिटिविटी ऐड करेंगी। इसकी मदद से अपने पुराने खाली दीवारों को अट्रैक्टिव और ऑथेंटिक लुक दे सकते हैं। ये नेचर और पॉजिटिविटी को दर्शाता है, अगर लंबे समय से होम डेकोर की तलाश है, तो इसे जरूर ऑर्डर करें। साथ ही ये गिफ्टिंग के लिए भी परफेक्ट रहेगी।
ArtX अगर आपको कलर्स पसंद हैं, तो ये पेंटिंग परफेक्ट रहेगी। ये वॉल आर्ट काफी अट्रैक्टिव है, साथ ही इसके कलर्स पॉजिटिविटी अट्रैक्ट कर रहे हैं। ये चार के सेट में आएगी, सभी में अलग अलग आकृतियां बनी हैं। साथ ही नेचुरल वुड कलर फ्रेम इसे और भी ऑथेंटिक बना रहा। इस तरह ये पेंटिंग बोरिंग दीवारों में चार चांद लगा देगी। लिविंग एरिया हो या बेडरूम आप इसे किसी भी खाली दीवार पर लगा सकते हैं।
घर में बच्चों के कमरे में लगाने के लिए ये परफेक्ट ऑप्शन है। इस वॉल पेंटिंग पर एनिमल फिगर के साथ इंस्पायरिंग कोट्स लिखें हैं। ये 4 के सेट में आएंगे जिनका साइज डाइमेंशन 9*9 इंच है। ये बच्चे के बर्थडे रिटर्न गिफ्ट के लिए भी अच्छा ऑप्शन है। इस समय इसपर 80% का ऑफ उपलब्ध है, तो ज्यादा न सोचें, अट्रैक्टिव डिस्काउंटेड प्राइस पर इसे आज ही ऑर्डर करें।
ये वॉल पेंटिंग आर्ट डेकोर फ्रेम में आएगी, जो देखने में काफी अट्रैक्टिव है। बर्ड्स की आकृति वाले ये कलर्स फ्रेम बोरिंग दीवारों में नई जान डाल देंगे। इसे बेडरूम से लेकर लिविंग एरिया में आप अपने अनुसार कही भी लगा सकते हैं। इन्हें बच्चों के कमरे में भी सजाया जा सकता है। अगर आपको नेचर पसंद है, तो ये आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन है।
ArtX की मधुबनी पेंटिंग फ्रेम के साथ आएगी। ये हस्तकला को दर्शाती है, और कमरे को ट्रेडिशनल टच देती है। अगर आपको भी ट्रेडिशनल वाइब पसंद है, तो इसे आज ही ऑर्डर करें। कमरे से लेकर लिविंग एरिया के लिए ये परफेक्ट रहेंगे। ये पेंटिंग आपकी बोरिंग दीवारों में नई जान डाल सकती है। ये विंटेज लुक क्रिएट करने में मदद करेगी। इस प्रीमियम पेंटिंग पर अट्रैक्टिव डिस्काउंट ऑफर उपलब्ध मिल जाएगा, तो ज्यादा न सोचें इसे आज ही ऑर्डर करें।
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लेखक के बारे मेंAnjali Kumari
अंजली कुमारी:4 साल के डिजिटल पत्रकारिता के अनुभव के साथ अंजली कुमारी लाइव हिंदुस्तान में एफिलिएट लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए बतौर लेखक काम कर रही हैं। अपने लेख के माध्यम से फैशन, लाइफस्टाइल, हेल्थ स्किन केयर, ब्यूटी, ट्रैवल, फिटनेस प्रोडक्ट से जुड़ी जानकारी इक्कठा कर, विश्वसनीय और प्रामाणिक प्रोडक्ट्स लेकर आती हैं। इससे पहले 3 वर्षों तक हेल्थ शॉट्स पर खानपान, सौंदर्य, मानसिक स्वास्थ्य और यौन शिक्षा से जुड़े विषय पर रिसर्च लेखन करती थीं।
करियर का सफर: अंजली ने 2022 में हेल्थशॉट्स के साथ डिजिटल मीडिया में अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत की। करियर की शुरुआत हेल्थ शॉट्स में लाइफस्टाइल लेखक के तौर पर हुई, जहां अपने लेख, रिसर्च और साक्षात्कार के माध्यम से महिलाओं में सेहत संबंधी जागरूकता बढ़ाने के लिए काम कर रही थीं।
एजुकेशन: गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म में BA की डिग्री हासिल करने के बाद 4 साल से पत्रकारिता में सक्रिय रही हैं। पत्रकारिता केवल एक पेशा नहीं है, बल्कि समाज से जुड़े रहने, अपने आसपास और देश के लोगों को बेहतर ढंग से समझने का माध्यम भी है।
विशेषज्ञता: अंजली कुमारी अपने लेख के माध्यम से ऑनलाइन शॉपिंग के बढ़ते ट्रेंड के बीच रिव्यू, रेटिंग और उपभोक्ताओं के अनुभव के आधार पर आप तक विश्वसनीय प्रोडक्ट्स पहुंचाने की कोशिश करती हैं। फैशन, ब्यूटी, स्किन केयर, हेल्थ, फिटनेस और वेलनेस से जुड़े प्रोडक्ट्स पर अच्छी पकड़ रखती हैं। अंजली अपने लेख में जटिल विषयों पर बात करते हुए सरल भाषा का इस्तेमाल कर उन्हें सभी के समझने योग्य बनाने की कोशिश करती हैं। लेखन में शोध और एक्सपर्ट एडवाइस लेख को विश्वसनीय बनाते हैं।और पढ़ें
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