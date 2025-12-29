कंबल को धूल गंदगी से प्रोटेक्ट करेंगे ब्लैंकेट कवर्स, यहां खरीदें इनके 8 बेस्ट विकल्प
प्रोडक्ट्स के सुझाव
ब्लैंकेट हो या कंबल ठंड में इन्हें वॉश करना मुश्किल हो जाता है। लंबे समय तक इस्तेमाल करने से इनमें धूल गंदगी जमा हो जाती है, जिसकी वजह से इन्हें वॉश करने में काफी मेहनत और समय लगता है। इसलिए सर्दी में इन पर कवर चढ़ाना जरूरी है, ताकि ये डस्ट से बचे रहें। इस प्रकार आपका कंबल साफ रहता है, और ये लंबे समय तक खराब नहीं होते। यदि आपके कंबल पर कवर चढ़ी है, तो इन्हें सालों तक इस्तेमाल किया जा सकता है। कई बार लोग एक ही तरह के कंबल का इस्तेमाल कर के बोर हो जाते हैं, तो आप चाहे तो इन पर अलग-अलग प्रिंट और फैब्रिक के कवर चढ़ा सकते हैं। तो आइए एक्सप्लोर करते हैं, इनके कुछ बेहतरीन विकल्प।
300 थ्रेडकाउंट कॉटन फैब्रिक से तैयार किंग साइज के duvet कवर को दोनों और से लगा सकते हैं। इनमें ज़िप्पर क्लोजर मिल जाएगा, जिससे कंबल इनमें पूरी तरह सुरक्षित रहेगा। डबल बेड के इस ब्लैंकेट कवर पर बने प्रिंट और पैटर्न देखने में काफी आकर्षक हैं, ये बेडरूम में आकर्षण का केंद्र बन जाएंगे। इस समय इसपर 72% का ऑफ भी उपलब्ध है।
छोटे फ्लोरल प्रिंट वाले ये कंफर्टर कवर आपके पुराने कंबल में नई जान डाल देंगे। डबल बेड रजाई कवर की मदद से कंबल डस्ट से सुरक्षित रहता है और लंबे समय तक इस्तेमाल करने के बाद भी गंदा नहीं होता। इसे दोनों और से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी फैब्रिक हल्की और मुलायम है, जो शरीर को गर्म और रिलैक्ड रखती है। इसमें जिप्पर क्लोजर भी मिल जाएगा। तो ज्यादा न सोचें इन्हें आज ही ऑर्डर करें।
कॉटन फैब्रिक से तैयार ये डबल बेड ब्लैंकेट कवर पुराने कंबल में नई जान डाल देगा। ब्लैंकेट कवर की मदद से पुराने से पुराना कंबल भी नया लगता है। इनमें जिप्पर लॉक मिल जाएगा, जिसकी मदद से कंबल इनमें आसानी से एडजस्ट हो जाएंगे। डबल बेड रजाई कवर की मदद से कंबल डस्ट से सुरक्षित रहता है और लंबे समय तक इस्तेमाल करने के बाद भी गंदा नहीं होता। इसकी फैब्रिक भी बेहद मुलायम है, जो बॉडी को रिलैक्स रखती है।
अगर आपको भी कमरे में एस्थेटिक लुक चाहिए तो ये फ्लोरल प्रिंटेड ब्लैंकेट कवर बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। इसपर बने फूलों के प्रिंट मेरे पसंदीदा हैं। हल्के रंग की चीजें पसंद आती हैं, परंतु कंबल तो डार्क रंग का ही लेना पड़ता है। ऐसे में हल्के रंग के ब्लैंकेट कवर तो चढ़ा सकते हैं। इन्हें मेंटेन करना बेहद आसान है, आराम से मशीन में वॉश कर सकते है। सर्दियों में ये कंबल को प्रोटेक्ट करने के साथ ही आपके कमरे में मॉडर्न लुक ऐड करेगा।
डार्क कलर में ब्लैंकेट कवर की तलाश है, तो ये ऑप्शन आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। ब्लू रंग पर बने मल्टीकलर फ्लोरल प्रिंट इसे एस्थेटिक लुक दे रहे हैं। इसकी कॉटन फैब्रिक हल्की और मुलायम है, जो बॉडी पर आरामदायक महसूस होती है। डबल बेड ब्लैंकेट कवर के साथ जिप्पर लॉक मिल जाएगा, जिसकी मदद से कंबल इनमें आसानी से एडजस्ट हो जाते हैं। वहीं इन्हें दोनों ओर से इस्तेमाल कर सकती हैं। ये रजाई कवर आपके पुराने से पुराने कंबल में नई जान डाल सकते हैं।
ये खूबसूरत फ्लोरल प्रिंट कंबल का कॉटन मैटेरियल स्किन फ्रेंडली और कंफर्टेबल है। इस duvet कंफर्टर कवर को दोनों ओर से इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एस्थेटिक है, जो कमरे में मॉडर्न लुक ऐड करेगा। कंबल में हमेशा कवर होना चाहिए, ताकि आपको बार-बार उन्हें वॉश करने की आवश्यकता न हो। डबल बेड ब्लैंकेट कवर के साथ जिप्पर लॉक मिल जाएगा, जिसकी मदद से कंबल इनमें आसानी से एडजस्ट हो जाएंगे।
कॉटन फैब्रिक से तैयार किंग साइज ब्लैंकेट कवर पर बने प्रिंट और पैटर्न अट्रैक्टिव हैं। सर्दियों में ये कंबल को प्रोटेक्ट करने के साथ ही आपके कमरे में मॉडर्न लुक ऐड करेगा। इस डबल बेड ब्लैंकेट कवर के साथ जिप्पर लॉक भी आएगा, ताकि कंबल इधर उधर न हिले। अगर आप अभी तक सीधा कंबल इस्तेमाल करते हैं, तो आज ही ब्लैंकेट कवर ऑर्डर करें।
घर में बच्चे हैं, और हल्के रंग की चादर, ब्लैंकेट सभी चीजें बार-बार गंदी हो जाती हैं, तो माइक्रोसॉफ्ट कॉटन फैब्रिक से तैयार ये कंफर्टर ब्लैंकेट ट्राई करें। ग्रे रंग पर बने फ्लोरल पैटर्न इसके आकर्षण में चार चांद लगा रहे हैं। इसकी हल्की और मुलायम फैब्रिक बॉडी पर रिलैक्स महसूस होती है। इस ब्लैंकेट कवर के साथ जिप्पर लॉक मिल जाएगा, जिसकी मदद से कंबल इनमें आसानी से एडजस्ट हो जाएंगे और बार-बार नहीं निकलते। साथ ही इस समय इसपर 53% का ऑफ मिल जाएगा।
लेखक के बारे मेंAnjali Kumari
