यहां खरीदें 8 टॉप रेटेड बाथरूम ऑर्गेनाइजर्स, बाथरूम रहेगा क्लीन और फ्रेश
कई ऐसे बाथरूम ऑर्गेनाइजर्स हैं, जिनकी मदद से आप अपना बाथरूम ऑर्गेनाइज रख सकती हैं। यहां बाथरूम ऑर्गेनाइजर्स के 8 टॉप रेटेड विकल्प उपलब्ध हैं, जिनपर आकर्षक डिस्काउंट ऑफर सहित अन्य फायदे भी मिल जाएंगे।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
बाथरूम को क्लीन और ऑर्गेनाइज्ड रखना बेहद जरूरी है। साफ और फ्रेश बाथरूम आपकी आदतों को दर्शाता है, साथ ही शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी महत्वपूर्ण है। अक्सर बाथरूम में रोजाना इस्तेमाल होने वाले छोटे-मोटे सामान जैसे शैंपू, साबुन, कंडीशनर, टूथब्रश फैले रहते हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है, तो परेशान न हों। हमारे पास इसका एक आसान सा तरीका है, बाथरूम ऑर्गेनाइजर्स। खासकर जब घर में महिलाएं हों, तब बाथरूम में चारों तरफ स्किन केयर प्रोडक्ट्स भी फैले रहते हैं, जिन्हें ऑर्गेनाइज्ड रखने में बाथरूम ऑर्गेनाइजर्स आपकी मदद करेंगे। कई ऐसे बाथरूम ऑर्गेनाइजर्स हैं, जिनकी मदद से आप अपना बाथरूम ऑर्गेनाइज रख सकती हैं। यहां बाथरूम ऑर्गेनाइजर्स के 8 टॉप रेटेड विकल्प उपलब्ध हैं, जिनपर आकर्षक डिस्काउंट ऑफर सहित अन्य फायदे भी मिल जाएंगे।
ये वॉल कॉर्नर शेल्फ को बाथरूम के खाली कॉर्नर्स पर लगाएं। इस प्रकार कॉर्नर्स का इस्तेमाल हो जाएगा और आपकी चीज भी ऑर्गेनाइज रहेंगी। एल्यूमिनियम से तैयार ये रैक शेल्फ 2 के सेट में आएंगे। इन्हें पानी से कोई नुकसान नहीं होगा, और आप इन्हें लंबा इस्तेमाल कर सकते हैं। ये स्पेशियस और ड्यूरेबल हैं, इन्हें बेफिक्र होकर इस्तेमाल कर सकती हैं। इन्हें असेंबल करना भी आसान है, आपको ज्यादा परेशानी नहीं होगी।
टूथब्रश होल्डर ट्राई किया है क्या? नहीं किया तो ये विकल्प ट्राई कर सकते हैं। ये दीवार में आराम से एडजस्ट हो जाते हैं। इनमें टूथब्रश के लिए पर्याप्त जगह मौजूद है, साथ में ऑटोमैटिक टूथपेस्ट डिस्पेंसर भी मिल जाएगा। ये एक जरूरी प्रोडक्ट है, जो सभी के बाथरूम में होना चाहिए। चीजों को ऑर्गेनाइज्ड रखने के साथ ही ये देखने में भी काफी एस्थेटिक है, जिसे आप अपने अनुसार आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं।
स्टेनलेस स्टील से तैयार इस बाथरूम शेल्फ को ड्रिल की जरूरत नहीं होती, ये आराम से दीवार पर सेट हो जाते हैं। इनमें एक शेल्फ मिल जाएगा, साथ में नीचे की ओर हुक्स बने हैं, जिनमें रोजाना इस्तेमाल की चीजें जैसे लोफ़ाह, स्क्रबर, टॉवल आदि टांग सकती हैं। इसका स्टेनलेस स्टील मेटेरियल ड्यूरेबल है, जो लंबे इस्तेमाल के बाद भी खराब नहीं होगा। साथ ही इस समय ये 72% के ऑफ पर उपलब्ध मिल जाएगा, तो बिना इंतजार किए इसे आज ही ऑर्डर करें।
Happer Plastic का स्टोरेज केबिनेट बाथरूम के लिए बिल्कुल परफेक्ट रहेंगे। प्लास्टिक मटेरियल से तैयार ये कैबिनेट स्पेशियस है और इनका मेटेरियल भी ड्यूरेबल है। यानी पानी लगने के बावजूद ये खराब नहीं होंगे। इनके डोर पर मिरर लगा है, आपको अलग से मिरर की जरूरत नहीं होगी। कैबिनेट बंद करते ही ये बाथरूम मिरर की तरह काम करता है, और खोलने पर ये ऑर्गेनाइजर स्टोरेज कैबिनेट बन जाता है। मार्केट प्राइस से 47% के ऑफ पर इन्हें आज ही ऑर्डर करें।
YouCopia का मल्टीपरपस स्टोरेज केबिनेट बाथरूम के इस्तेमाल के लिए एक अच्छा विकल्प है। इसे प्लास्टिक मेटेरियल से तैयार किया गया है, जो पानी लगने पर भी खराब नहीं होगा। इसलिए आओ बेफिक्र होकर इसे बाथरूम में लगा सकती हैं। दरवाजा खोलकर अंदर के रैक पर बाथरूम के छोटे-मोटे सामान एडजस्ट करें और नीचे की ओर हुक्स में चीजें टांग सकते हैं। इस तरह ये आपके बाथरूम को ऑर्गेनाइज्ड रखता है। इस समय ये 63% के ऑफ पर उपलब्ध है, ये मौका हाथ से न जाने दें।
Oslen metal शेल्फ ऑर्गेनाइजर को आप बाथरूम की खाली दीवारों पर लगा सकते हैं। इसे लगाने में ड्रिल एसेसरीज की आवश्यकता नहीं पड़ती। मिनटों में इन्हें लगाकर अपना सामान इनपर ऑर्गेनाइज्ड रूप से रख सकते हैं। ये दो के सेट में आएंगे, इन रैक शेल्फ में पर्याप्त जगह है, जिस पर बाथरूम में इस्तेमाल होने वाले सभी छोटे-मोटे सामान आराम से एडजस्ट हो जाएंगे। अगर आपको भी ये विकल्प पसंद आया है, तो इन्हें 60% के ऑफ पर आज ही ऑर्डर करें।
स्टेनलेस स्टील मेटेरियल से तैयार ये बाथरूम शेल्फ रैक ऑर्गेनाइजर देखने में बेहद एस्थेटिक है। इस एक ऑर्गेनाइजर में 2 रैक शेल्फ हैं, इन्हें असेंबल करना भी आसान है। इनमें पर्याप्त जगह है, जिसपर बाथरू का सारा सामान आराम से एडजस्ट हो जाएगा। इसका ड्यूरेबल मटेरियल इन्हें लंबे समय तक इस्तेमाल के बाद भी खराब नहीं होने देगा। तो इंतजार कैसा मोबाइल उठाएं और इन्हें आज ही ऑर्डर करें।
मल्टीपरपज बाथरूम शेल्फ 2 के सेट में आएंगे, जिन्हें बिना ड्रिल के आराम से वॉल में सेट कर सकते हैं। अगर आपका बाथरूम बहुत छोटा है और आप उनमें एक सिंपल ऑर्गेनाइजर लगाना चाहती हैं, तो ये ऑप्शन बिल्कुल बेस्ट रहेगा। इन सेल्फ में रोजाना इस्तेमाल में आने वाले फेस वॉश, शैंपू , बॉडी वॉश आदि आराम से एडजस्ट हो जाएंगे, और बाथरूम क्लीन और फ्रेश रहेगा। इस समय इनपर 60% का ऑफ मिल रहा है, इन्हें आधे से कम दाम में घर बैठे ऑर्डर करें।
लेखक के बारे मेंAnjali Kumari
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।