ये 8 ऑर्गेनाइजर्स जो किचन को देंगे नया लुक, यहां खरीदें बजट फ्रेंडली विकल्प

अगर आपके किचन में जगह कम पड़ जाती है, तो यहां खरीदें ऑर्गेनाइजर्स के ये 8 बजट फ्रेंडली विकल्प। किचन को रखें क्लीन और फ्रेश!

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ज्यादातर घरों में किचन छोटा होता है, ऐसे में सामान रखने की जगह नहीं बचती और सभी चीजें इधर-उधर बिखरी रहती हैं। चीजों के इधर-उधर बिखरे रहने से किचन में काम करने का मन नहीं करता। अगर आपके साथ भी ऐसा ही होता है, तो हमारे पास है इस समस्या का एक शानदार उपाय! यहां मौजूद किचन ऑर्गेनाइजर्स की मदद से आप अपने छोटे से किचन को भी नया लुक दे सकते हैं। ये ऑर्गेनाइजर्स किचन में जगह बनाते हैं, जिन पर नियमित इस्तेमाल की कई चीजे आराम से एडजस्ट हो सकती है। इसके अलावा ये किचन में मॉडर्न लुक जोड़ते हैं। ये सभी ऑर्गेनाइजर्स बेहद सस्ते में उपलब्ध हैं, तो मोबाइल उठाएं और इन्हें आज ही ऑर्डर करें।

LAPO का किचन ऑर्गेनाइजर सभी के किचन में जरूर होना चाहिए। चाकू, कैंची, चम्मच इधर-उधर बिखरी रहती हैं और समय पर जल्दी नहीं मिलती! ऐसे में ये ऑर्गेनाइजर स्टैंड आपके काम आएगा। इनकी मदद से सभी चीजें एक जगह पर रहती हैं। इन्हें किचन के किसी भी खाली दीवार पर बिना ड्रिल के लगाया जा सकता है। यानी टाइल हो या दीवार किसी तरह का नुकसान नहीं होगा। इस ऑर्गेनाइजर को इंस्टॉल करना भी काफी आसान है।

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अगर आप भी अपने किचन में मॉडर्न लुक ऐड करना चाहती हैं, तो ये ऑर्गेनाइजर जरूर ऑर्डर करें। दो टायर वाले इस स्टैंडिंग स्पाइस रैक को किचन काउंटर टॉप पर किसी भी कोने में रख सकते हैं और इस पर नियमित इस्तेमाल में आन वाले डब्बे जैसे मसाला या चाय पत्ती, चीनी के डब्बे आराम से आ जाएंगे। इतना ही नहीं आप चाहे तो इसे फल और सब्जियों से भी सजा सकती हैं। किचन ऑर्गेनाइजर्स चीजों को उनकी जगह पर रहने में मदद करते हैं। इस तरह किचन के कामों में कम समय लगता है। समय की बचत के साथ ही इन ऑर्गेनाइजर्स की मदद से किचन क्लीन और फ्रेश रहता है।

मॉडर्न एस्थेटिक लुक ऐड करने के लिए किचन में इस तरह का वुडन ऑर्गेनाइजर इस्तेमाल करें। अगर आपका किचन छोटा है, जिसकी वजह से सामान रखने में परेशानी होती है, तो किचन छोटा हो या बड़ा ये ऑर्गेनाइजर्स किचन में जगह बनाने में मदद करेंगे। इस छोटे से ऑर्गेनाइज पर डेली इस्तेमाल में आने वाले छोटे-मोटे मसालों के डब्बे आराम से एडजस्ट हो जाएंगे। ये किचन में जगह बनाने के साथ ही साथ डेकोरेशन का भी काम करता है। वहीं इसका मटेरियल ड्यूरेबल है, जो लंबे इस्तेमाल के बाद भी खराब नहीं होगा। तो ज्यादा न सोचें, मोबाइल उठाएं और इसे आज ही ऑर्डर करें।

3 टायर वाला ये किचन ऑर्गेनाइजर चीजों को उनकी जगह पर रहने में मदद करेंगे। यह देखने में एस्थेटिक है, जो किचन को मॉडर्न लुक देगा। साथ ही साथ इसका मटेरियल भी ड्यूरेशन है, जो लंबे इस्तेमाल के बाद भी खराब नहीं होगा। इसे काउंटर पर किसी भी खाली जगह पर ऑर्गेनाइज रूप से रख सकते हैं। इन पर मसाले के डब्बे, कटलरी स्टैंड, ऑयल कंटेनर जैसी नियमित इस्तेमाल की चीजें आराम से एडजस्ट हो जाएंगी।

इस 2 टायर ऑर्गेनाइजर को लोगों ने काफी पसंद किया है। स्टेनलेस स्टील मटेरियल से तैयार इस ऑर्गेनाइजर को किचन काउंटर के किसी भी खाली हिस्से में रख सकते हैं। इनमें रोजाना इस्तेमाल में आने वाली कई चीजे आराम से एडजस्ट हो जाएंगी। इस तरह किचन के कामों में कम समय लगता है। समय की बचत के साथ ही इन ऑर्गेनाइजर्स की मदद से किचन क्लीन और फ्रेश रहता है। इसका स्टेनलेस स्टील मटेरियल लंबे इस्तेमाल के बाद भी खराब नहीं होगा।

अगर किचन काउंटर के कॉर्नर्स खाली रह जाते हैं, तो ये ऑर्गेनाइजर उन्हें इस्तेमाल करने में आपकी मदद करेगा। इसे आप कॉर्नर में आराम से एडजस्ट कर सकते हैं और इस पर नियमित इस्तेमाल की कई चीजें जैसे चकला बेलन, मसाला दानी, चपाती बॉक्स आदि रख सकती हैं। इस ऑर्गेनाइजर का स्टेनलेस स्टील मटेरियल ड्यूरेबल है, जो लंबे इस्तेमाल के बाद भी खराब नहीं होंगे। इस ऑर्गेनाइजर में 3 लेयर में रैक आएंगे, जिनमें पर्याप्त जगह मिल जाएगी।

स्टेनलेस स्टील मटेरियल से तैयार ये 4 लेयर का किचन ऑर्गेनाइजर रैक कम जगह में ज्यादा स्पेस क्रिएट करेगा। इस वेजिटेबल ट्रॉली में फल और सब्जियां रखने के साथ शादी छोटे-छोटे डब्बे आदि भी रख सकते हैं। अपने आवश्यकता अनुसार इसे इस्तेमाल करें। इनमें चक्के लगे हैं, जिनसे इन्हें इधर से उधर मूव करने में आसानी होगी। सफाई में भी किसी तरह की रुकावट नहीं आएगी। वहीं इसपर 68% का ऑफ उपलब्ध है, तो ज्यादा इंतजार किए बैगर इसे आज ही ऑर्डर करें।

छोटा किचन होने पर अक्सर काउंटर स्पेस नहीं बच पाता है, तो tex ro का यह 5 लेयर का ट्रॉली ऑर्गेनाइज ट्राई कर सकते हैं। इसे किचन में कहीं भी रखा जा सकता है, जो बहुत कम जगह में आराम से एडजस्ट हो जाएगा। इसमें फल, सब्जियां सहित छोटे-मोटे मसाले के डब्बे, ग्रॉसरी, स्नैक्स आदि सभी चीजों को ऑर्गेनाइज्ड रूप से रखा जा सकता है। इसका मटेरियल ड्यूरेबल है, जो लंबे इस्तेमाल के बाद भी खराब नहीं होगा और ये देखने में भी मॉडर्न है, किचन को नया लुक देगा।

1 किचन ऑर्गेनाइज़र्स छोटे किचन में जगह बढ़ाने में सहायक होते हैं।

2 प्रयोग में आए वस्त्रों को एक जगह पर रखना कार्य को सरल बनाता है।

3 बजट-फ्रेंडली विकल्पों के जरिए किचन को मॉडर्न लुक दिया जा सकता है।

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