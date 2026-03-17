बेडरूम में एस्थेटिक ऐड करना है, तो ऑर्डर करें ये 8 प्रीमियम पिंटरेस्ट स्टाइल बेडशीट्स
आजकल लोगों को हर चीज में एस्थेटिक चाहिए, तो बेडरूम को पीछे कैसे छोड़ सकते! आज ही ऑर्डर करें पिंटरेस्ट स्टाइल बेडशीट्स के ये बेस्ट ऑप्शंस।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
अगर आपको मेरी तरह एस्थेटिक्स का शौक है, और अपने बेडरूम डेकोर का सोच रहे, तो सबसे पहले बेडशीट्स बदलने पर विचार करें। बेडरूम में सबसे ज्यादा एरिया आपका बेड कवर करता है और सबसे पहले नजर भी इस पर जाती है। इसलिए अपनी बेडशीट में एस्थेटिक ऐड करें। इसमें हम आपकी मदद करेंगे! Amazon पर पिंटरेस्ट स्टाइल बेडशीट्स के कुछ बेहतरीन विकल्प उपलब्ध हैं, वो भी बेहद सस्ते दाम पर। सभी बेडशीट्स पर आकर्षक डिस्काउंट ऑफर चल रहा है, तो ज्यादा न सोचें इससे पहले की डील खत्म हो इन ऑफर्स का लाभ उठाएं और अपनी पसंदीदा बेडशीट घर बैठे ऑर्डर करें।
कॉटन फैब्रिक की इस बेडशीट पर आकर्षक प्रिंट और पैटर्न बने हैं। ये बेडशीट आपके कमरे का लुक बदल देगी। इस किंग साइज्ड बेडशीट की लंबाई और चौड़ाई पर्याप्त है, ये बड़े बेड पर आराम से आ जाएगी। इसकी फैब्रिक क्वालिटी कमाल की है। ये हल्की और मुलायम है, गर्मी में शरीर पर आरामदायक महसूस होगी। तो ज्यादा न सोचें इन्हें आज ही ऑर्डर करें।
कॉटन फैब्रिक से तैयार बेडशीट हल्की और आरामदायक है। इसे कस्टमर्स ने बेहद पसंद किया है, लोगों ने इसपर पॉजिटिव रिव्यू दिए हैं। डबल साइज बेडशीट आरामदायक हीने के साथ टिकाऊ भी है। वहीं पिंटरेस्ट वाइफ चाहिए तो इससे बेहतर और कुछ भी नहीं! इसका कलर कॉन्बिनेशन और फ्लोरल प्रिंट दोनों ही बेहद आकर्षक हैं, जो आपके कमरे को एस्थेटिक वाइब देंगे। अगर आपको भी ये विकल्प पसंद आया है, तो आकर्षक डिस्काउंटेड प्राइस पर इसे आज ही ऑर्डर करें।
LORETO - लिनन ब्रांड की 100% प्योर कॉटन फैब्रिक से तैयार प्रिंटेड बेडशीट का पिंटरेस्ट लुक मुझे बहुत पसंद आया और मैने सोचा क्यों न इसे आपके साथ भी शेयर किया जाए। गर्म मौसम और सेंसेटिव स्किन वालों के लिए परफेक्ट रहेगी। इसकी फैब्रिक सॉफ्ट और हवादार है, जो बॉडी में ठंडक का एहसास बनाए रखती है। इसके साथ 2 मैचिंग पिलो कवर भी आयेंगे। तो इंतजार कैसा, आकर्षक डिस्काउंटेड प्राइस पर इन्हें आज ही ऑर्डर करें और अपने पिंटरेस्ट बेडरूम का लुक कंप्लीट करें।
कमरे में सबसे पहले नजर बेडशीट पर जाती है, अगर आपको भी बेडरूम में एस्थेटिक ऐड करना है, तो ये विकल्प ट्राई कर सकती हैं। इस बेडशीट की फैब्रिक कमाल की है, जो गर्मी में आपके लिए बेस्ट साबित होगी। अगर आपकी त्वचा सेंसिटिव है, तो इसे जरूर ऑर्डर करें। इस पर बने छोटे-छोटे फ्लोरल प्रिंट इसके आकर्षण में चार चांद लगा रहे। इसका कलर कांबिनेशन भी कमाल का है, ये ऑप्शन मिस न होने दें।
ये समर फ्रेंडली बेडशीट न केवल आरामदायक है, बल्कि ये देखने में काफी यूनीक है। इसका फ्लोरल प्रिंट इसे एस्थेटिक बना रहा। इसकी फैब्रिक लंबे समय तक इस्तेमाल के बाद भी खराब नहीं होगी। वहीं ये बेडशीट हवादार है, त्वचा पर आरामदायक महसूस होगी। अगर आपको भी ये विकल्प पसंद आया है, तो इसे आज ही ऑर्डर करें।
डबल बेड कॉटन बेडशीट एक समर फ्रेंडली ऑप्शन है। ये हल्की और आरामदायक है, ये देखने में जितनी अट्रैक्टिव है, इसका एहसास उतना ही आरामदायक और मुलायम है। इसपर बने प्रिंट और पैटर्न एस्थेटिक हैं, जो आपके कमरे में चार चांद लगा रहे। इसके साथ 2 मैचिंग पिलो कवर मिल जाएगा। इस बेडशीट पर 51% का ऑफ उपलब्ध है, ये मौका हाथ से न जाने दें।
इस बेडशीट पर बने फ्लोरल प्रिंट एस्थेटिक वाइब दे रहे। ये आपके कमरे को पिंट्रेस्ट लुक देंगे। अगर आपको भी सॉफ्ट बोहो लुक पसंद है, तो इस बेडशीट से बेहतर और कुछ भी नहीं। अगर आपको गर्म मौसम में घमौरियां हो जाती हैं, तो ये बेडशीट स्किन फ्रेंडली है और त्वचा पर आरामदायक महसूस होगी। इस बेडशीट के साथ दो मैचिंग पिलो कवर मिल जाएंगे। इसकी मेंटेनेंस भी आसान है, इसे मशीन वॉश कर सकती हैं।
ये स्किन फ्रेंडली है, शरीर पर हल्की और आरामदायक महसूस होगी। इसकी फैब्रिक टिकाऊ है, लंबे इस्तेमाल के बाद भी खराब नहीं होगी। इस बेडशीट पर बने प्रिंट, देखने में काफी अट्रैक्टिव हैं। वहीं इसकी फैब्रिक क्वालिटी प्रीमियम है, जो लग्जरी फील देगी। चाहे जितनी बार वॉश कर लें, इसका रंग बिल्कुल नए जैसा रहेगा। इस लग्जरी बेडशीट पर 77% का ऑफ मिल जाएगा, ये मौका हाथ से न जानें दें।
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लेखक के बारे मेंAnjali Kumari
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