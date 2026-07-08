बारिश में फिसलने का डर? मानसून के लिए बेस्ट हैं ये 8 स्टाइलिश और आरामदायक फुटवियर

बरसात में फिसलने का, चप्पलों के खराब होने का खतरा हो सकता है। इन सभी परेशानियों को अवॉइड करने के लिए आपके पास मानसून फुटवियर के कुछ बजट फ्रेंडली ऑप्शंस होने चाहिए।

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लगातार बारिश हो रही है और देश के कई हिस्सों में तो बाढ़ आ गई है। वहीं छोटी गलियों और चौराहों पर पानी भर चुका है, अब ऐसे में ऑफिस, मार्केट जाना हो या फिर किसी अन्य काम से घर के बाहर निकलना हो साधारण जूते चप्पल तो नहीं पहन सकते! क्योंकि वो गीले हो जाएंगे और उसके बाद उनके खराब होने की संभावना भी बढ़ जाएगी। अगर अपने सामान्य जूते चप्पलों को सुरक्षित रखना चाहते हैं, तो मानसून फुटवियर ट्राई करें! Amazon पर बरसाती चप्पलों के कई बेहतरीन विकल्प उपलब्ध हैं, जिन्हें लगातार बारिश में भीगने के बाद भी कोई नुकसान नहीं होगा। तो ज्यादा न सोचें, मोबाइल उठाएं और इन्हें आज ही ऑर्डर करें! सभी पर आकर्षक डिस्काउंट ऑफर चल रहा है, मौके का लाभ जरूर उठाएं!

YOHO का मानसून स्लीपर्स में एक्यूप्रेशर की विशेषता है जो पैरों को आराम देते हैं। इसमें सॉफ्ट कुशन फुटबेड हैं, जो बेहतर सपोर्ट और बैलेंस के लिए जाने जाते हैं। ये फुटवियर लाइटवेट और वाटरप्रूफ है, आप इसे बेफिक्र होकर बरसात में पहन सकते हैं। ये आसानी से क्लीन हो जाते हैं। पानी भरे रास्ते से जाना हो या कीचड़ में चलना हो, ये चप्पल आपका बैलेंस मेंटेन रखेंगे। साथ ही ये नॉन स्लीपर हैं, तो चिंता की बात नहीं है।

Bata के इस स्लीपर में सॉफ्ट कुशन फुटबेड है, जो पैरों पर बेहद आरामदायक महसूस होता है। ये लाइटवेट और वाटरप्रूफ है, इसलिए आप कंफर्टेबल होकर इसे पहन सकते हैं। बारिश हो रही हो या पानी में घुसकर रास्ता पार करना हो, ये चप्पल हर तरह से एक अच्छा विकल्प साबित होगा। इसका मटेरियल ड्यूरेबल है, इसे पानी से किसी तरह का नुकसान नहीं होगा। साथ ही इसका नॉन स्लिपरी सोल जमीन पर ग्रिप बना लेता है, ताकि आपका पैर न फिसले। मार्केट जाना हो या शॉपिंग पर, ये एक परफेक्ट फुटवियर है।

Liberty के क्लोग्स हल्के वॉटरप्रूफ फुटवियर बरसात में आपके बहुत काम आएंगे। इन्हें पहन कर बारिश में कहीं भी जा सकते हैं, क्योंकि इन्हें पानी से कोई नुकसान नहीं होगा। साथ ही इनका एंटी स्लिपरी सोल ग्रिप बनाए रखता है, तो चोट लगने की संभावना नहीं रहती। वहीं इनके ऊपर छोटे-छोटे छेद बने हुए हैं, जिनसे पानी आसानी से बाहर निकल जाएगा। इतना ही नहीं ये चप्पल बेहद हवादार है, तो ह्यूमिडिटी के कारण होने वाले फंगल इन्फेक्शन का खतरा भी नहीं रहता। इसलिए बिना इंतजार किया इस आज ही ऑर्डर करें।

Sparx का ये सैंडल उन लोगों के लिए अच्छा विकल्प है, जिन्हें बरसात में ऑफिस जाने में परेशानी होती है। जो लोग मानसून में ट्रेवल करके ऑफिस जाते हैं, वो लोग ट्रैवलिंग के दौरान बेहद परेशान हो जाते हैं। कहीं पानी भरा होता है, तो कहीं कीचड़ होता है, ऐसे में महंगे ब्रांडेड जूते पहनकर ऑफिस जाना बेवकूफी साबित होगी। साधारण जूते चप्पलों में जब पानी लगता है, तो उनके खराब होने की संभावना बढ़ सकती है। इसलिए ये मानसून वॉटर प्रूफ सैंडल ट्राई करें! इस समय ये डिस्काउंटेड प्राइस के साथ केवल 664 में उपलब्ध है। मौके का लाभ जरूर उठाएं!

इस स्लीपर वॉटर प्रूफ और एंटीस्कीड है। अगर बारिश में आपको भी अधिक पानी में चलने से बार-बार पैरों में दर्द और थकान महसूस होता है, तो ये फुटवियर तैयार ट्राई करें। ये न सिर्फ आपके पैरों को थकान से बचते हैं, बल्कि जल्दी ड्राई हो जाते हैं, जिससे पैर बरसात में भी ड्राई और रहें। स्टाइलिश फ्लिप फ्लॉप्स लाइटवेट एंटी स्किड स्लीपर वाटरप्रूफ स्लीपर है, इसलिए मानसून में बेफिक्र होकर इसे कैरी किया जा सकता है। इस फुटवियर के अलग-अलग कलर ऑप्शंस उपलब्ध हैं, अपने पसंद अनुसार किसी भी विकल्प को घर बैठे ऑर्डर कर सकती हैं।

Liberty का ये cloges लाइटवेट और वाटरप्रूफ हैं, जिससे इन्हें बरसात में बेफिक्र होकर पहना जा सकता है। घर के आस-पास पानी लग जाता है और मार्केट जाना भी दुर्लभ लगता है, तो इस तरह का फुटवियर ट्राई करें! ये न तो खराब होंगे और न ही आपको स्लिप होने देंगे। इनका सोल काफी मजबूत है, जिससे बेहतर सपोर्टर बैलेंस मिलता है। इतनी खूबियां होने के बाद भी इस पर 58% का आकर्षक डिस्काउंट ऑफर मिल जाएगा। मौका रहते इसे आर्डर करें।

Doctor Extra Soft प्रीमियम स्लीपर हल्का आरामदायक है, विशेष रूप से गर्मी में आसपास मार्केट शॉपिंग और आउटिंग के दौरान पहनने के लिए इस तरह के चप्पल काफी पसंद किए जाते हैं। इसमें एंटी स्किट प्रॉपर्टीज हैं, यानी ये कीचड़ में भी नहीं खराब होगा। इस चप्पल में पानी अवशोषित नहीं होता है, इसलिए बारिश गीला होने पर ये तुरंत ड्राई हो जाते हैं, और आपके पैरों को इरिटेट नहीं करते।

Doctor Extra Soft का ये मानसून फुटवियर आरामदायक महसूस होते हैं,।और इनमें पानी जमा नहीं होता। ये देखने में भी काफी स्टाइलिश है, और लोग इसे बेहद पसंद कर रहे हैं। ये एंटी स्लिप लाइटवेट चप्पल रोजाना इस्तेमाल के लिए एक अच्छा ऑप्शन है। इसके साथ ही मार्केट या आसपास शॉपिंग पर जाते वक्त इसे कैरी किया जा सकता है। ये देखने में अट्रैक्टिव है, साथ ही पहनने के बाद बेहद कंफर्टेबल महसूस होगा।

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