स्टेनलेस स्टील लंच बॉक्स में खाना रहेगा पूरी तरह फ्रेश, Amazon से खरीदें इनके ये खास विकल्प

संक्षेप: खासकर ऑफिस के लंबे घंटों के दौरान खाने को फ्रेश रखने के लिए स्टेनलेस स्टील लंच बॉक्स बहुत जरूरी है। यहां लंच बॉक्स के कुछ बेस्ट ऑप्शन दिए गए हैं, आइए इन्हें एक्सप्लोर करते हैं।

जो लोग ऑफिस जाते हैं अपने साथ लंच जरूर कैरी करते हैं। परंतु क्या आपका लंच खाने को फ्रेश रखता है? बहुत से लोग आज भी प्लास्टिक के लंच बॉक्स इस्तेमाल करते हैं, जो की बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। ये खाने में टॉक्सिंस रिलीज करते हैं और खाने की फ्रेशनेस छीन लेते हैं। ऐसे में स्टेनलेस स्टील के लंच बॉक्स आपके काम आएंगे। खासकर ऑफिस के लंबे घंटों के दौरान खाने को फ्रेश रखने के लिए स्टेनलेस स्टील लंच बॉक्स बहुत जरूरी है। यहां लंच बॉक्स के कुछ बेस्ट ऑप्शन दिए गए हैं, आइए इन्हें एक्सप्लोर करते हैं।

MILTON के ये लंच बॉक्स में 3 कंटेनर आयेंगे। जो BPA फ्री स्टेनलेस स्टील मटेरियल से बने हैं। ये टॉक्सिन फ्री है, जिससे ऑफिस के लंबे घंटों के दौरान आपका खाना फ्रेश रहता है। इसमें 210ml, 340ml और 500ml के कंटेनर मिल जाएंगे। एयरटाइट ढक्कन इन्हें लीक प्रूफ बनाते हैं, आप इनमें लिक्विड फूड भी कैरी कर सकते हैं। इस प्रोडक्ट पर 25% का ऑफ उपलब्ध है, ये मौका हाथ से न जानें दें।

ये लंच बॉक्स रोजाना ऑफिस और स्कूल में कैरी करने के लिए बेस्ट विकल्प है। इसके अंदर एक छोटा स्टील का डब्बा मिल जाएगा, यानी आप इनमें साधारण खाना जैसे चपाती और सब्जी आराम से कैरी कर सकते हैं। प्रीमियम क्वालिटी से तैयार ये लंच बॉक्स पूरी तरह सुरक्षित है और इनमें खाना फ्रेश रहता है। तो ज्यादा न सोचें अगर आज भी प्लास्टिक का लंच बॉक्स कैरी करते हैं, तो इसे आज ही ऑर्डर करें।

Borosil का स्टेनलेस स्टील लंच बॉक्स वर्किंग लोगों के लिए एक बेहतरीन विकल्प है। इसमें 3 स्टेनलेस स्टील कंटेनर हैं, साथ में एक इंसुलेटेड बैग भी मिल जाएगा। इस प्रकार इन्हें कैरी करना आसान हो जाता है। ये टॉक्सिन फ्री है, जिससे ऑफिस के लंबे घंटों के दौरान आपका खाना फ्रेश रहता है। अगर आप भी लंबे समय से लंच बॉक्स की तलाश में हैं, तो 26% के ऑफ के साथ इसे आज ही ऑर्डर करें।

Milton के ये मिनी लंच बॉक्स स्टेनलेस स्टील मटेरियल से तैयार किए गए हैं। इनमें 280ml के 2 कंटेनर आयेंगे, चम्मच और फोर्क सहित एक बैग भी मिल जाएगा। ये लंच बॉक्स ऑफिस से लेकर आउटिंग पर फूड कैरी करने के लिए परफेक्ट ऑप्शन है। BPA फ्री मटेरियल से तैयार ये लंच बॉक्स टॉक्सिन फ्री है, और खाने को लंबे समय तक फ्रेश और सुरक्षित रखते हैं। इसे बच्चे भी स्कूल में कैरी कर सकते हैं।

Milton का स्टेनलेस स्टील मटेरियल से तैयार है लंच बॉक्स एक कंप्लीट सेट है, जिसमें पानी से लेकर खाने पीने की सभी चीजें आ जाएंगी। इसमें 3 कंटेनर के साथ बैग और वॉटर बोतल भी मिल जाएगा। एक कंपलीट मील कैरी करने के लिए इसे जरूर ऑर्डर करें। साथ ही ये लीक प्रूफ है, इसलिए लिक्विड सब्जी और दाल आदि जैसी चीज कैरी करने पर वे बाहर नहीं आते। इस समय ये 55% के ऑफ पर उपलब्ध है, ऐसा मौका बार-बार नहीं आएगा।

MILTON का ये स्टेनलेस स्टील लंच बॉक्स एक कंप्लीट मील कैरी करने के लिए परफेक्ट रहेगा। इसमें 3 कंटेनर और इंसुलेटेड बैग मिल जायेगा। साथ ही इनमें चमचे भी उपलब्ध है। 210ml, 340ml और 500ml के डब्बों के साथ ही एक टंबलर भी आएगा। इसका मटेरियल सुरक्षित एवं ड्यूरेबल है, जो खाने को लंबे समय तक फ्रेश रखता है। इसके अलावा ये लीक प्रूफ है, जिससे इनके अंदर का लिक्विड खाना बाहर नहीं आता।

अगर आप भी लंबे समय से ऑफिस के लिए एक अच्छे लंच बॉक्स की तलाश में हैं, तो ये एक बजट फ्रेंडली विकल्प है। स्टेनलेस स्टील मटेरियल से तैयार इस लंच बॉक्स में दो राउंड कंटेनर आएंगे और एक चपाती बॉक्स भी आएगा, साथ में चम्मच भी मिल जाएंगे। इतना ही नहीं ये सभी इंसुलेटेड बैग के साथ आएंगे यानी आपके लिए इन्हें कैरी करना भी आसान रहेगा। इसपर 21% का ऑफ मिल रहा है, ये ऑफर लिमिटेड समय के लिए है, इसलिए इसका लुफ्त जरूर उठाएं।

