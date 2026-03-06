Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

आपका छोटा किचन रहेगा क्लीन और फ्रेश, ऑर्डर करें ऑर्गेनाइजर्स के ये 8 विकल्प

Mar 06, 2026 02:08 pm ISTAnjali Kumari लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

एक सही किचन ऑर्गेनाइजर छोटे से छोटे किचन में काफी जगह बना देता है, ताकि चीजों को सही ढंग से रखा जा सके। इस प्रकार छोटा किचन भी क्लीन और फ्रेश दिखता है।

प्रोडक्ट्स के सुझाव

Loading Suggestions...
Loading Suggestions...
Loading Suggestions...
Loading Suggestions...

अगर आपका किचन भी छोटा है और चीजें रखने के लिए जगह पर्याप्त नहीं बचती या फिर किचन बिखरा हुआ दिखता है, तो आपको ऑर्गेनाइज की जरूरत है। एक सही किचन ऑर्गेनाइजर छोटे से छोटे किचन में काफी जगह बना देता है, ताकि चीजों को सही ढंग से रखा जा सके। इस प्रकार छोटा किचन भी क्लीन और फ्रेश दिखता है। अगर आप भी लंबे समय से इन्हीं सब समस्याओं से परेशान हैं, तो ये 8 किचन ऑर्गेनाइजर्स आपकी मदद कर सकते हैं। इन सभी पर आकर्षक डिस्काउंट ऑफर उपलब्ध है, इन्हें आधे से कम दाम में घर बैठे आर्डर किया जा सकता है। तो इंतजार कैसा! मोबाइल उठाएं और एक्सप्लोर करें ऑर्गेनाइजर्स के ये 8 विकल्प।

आपका छोटा किचन रहेगा क्लीन और फ्रेश, ऑर्डर करें ऑर्गेनाइजर्स के ये 8 विकल्प
Loading Suggestions...
Loading Suggestions...

आयरन मेटेरियल से तैयार ये हैंगिंग ऑर्गेनाइजर बड़े काम की चीज है। ये देखने में एसथेटिक है और इसमें किचन के कई सामान आराम से एडजस्ट हो जाएंगे। ऊपर में छोटा रैक, बीच में टिशु होल्डर और नीचे की ओर हुक्स दिए गए हैं, जिनमें आप चमचा, कर्ची आदि टांग सकते हैं। इन्हें किचन के खाली दीवार पर टांग दें, इस तरह काउंटर स्पेस की बचत होगी और आपका छोटा सा किचन भी काफी बड़ा नजर आएगा।

Loading Suggestions...

प्लास्टिक मेटेरियल से तैयार ये स्पाइस होल्डर ऑर्गेनाइजर 360° पर घूमता है। ये एक एस्थेटिक प्रोडक्ट है, जिसमें रोजाना इस्तेमाल में आने वाले छोटे-मोटे मसाले के डब्बे आराम से आ जाएंगे। इस ऑर्गेनाइजर ट्रे को अपने अनुसार किचन के किसी भी खाली हिस्से में रख सकती हैं। वहीं चाहे तो ये डाइनिंग टेबल पर रखने के लिए भी एक बेहतरीन विकल्प साबित होंगे। इसमें एक अन्य सफेद रंग का ऑर्गेनाइज भी मिल जाएगा, आकर्षक डिस्काउंटेड प्राइस पर किसी भी विकल्प को घर बैठे ऑर्डर करें।

Loading Suggestions...

Craftland का आयरन मेटल से तैयार 2 टायर किचन ऑर्गेनाइजर रैक की मदद से किचन स्पेस की बचत होगी। अगर आपका किचन छोटा है, तो ये उनमें एसथेटिक ऐड करेगा, साथ ही किचन की छोटी-मोटी चीजें भी ऑर्गेनाइज्ड रहेंगी। इसपर रोजाना इस्तेमाल में आने वाले डब्बे और अन्य चीजें रखें। इसपर 60% का आकर्षक डिस्काउंट ऑफर उपलब्ध है, केवल 398 रुपए में इसे घर बैठे ऑर्डर करें।

Loading Suggestions...

इस अंडर सिंक ऑर्गेनाइजर को अपने अनुसार एडजस्ट कर सकते हैं। अक्सर सिंक के नीचे की जगह खाली रह जाती है, तो हे ऑर्गेनाइजर उनका प्रयोग करने में आपकी मदद करेगा। इसकी मदद से अपने छोटे से किचन में भी एक स्टोरेज तैयार कर सकती हैं, जिसमें काफी सामान आराम से आ जाएगा। इस प्रकार किचन क्लीन और फ्रेश रहता है। इस प्रोडक्ट की क्वालिटी भी कमाल की है, तो ज्यादा न सोचें, 42% के ऑफ पर इसे आज ही ऑर्डर करें।

Loading Suggestions...

छोटा किचन होने पर अक्सर काउंटर स्पेस नहीं बच पाता है, परंतु दीवारें तो खाली होंगी। इस ऑर्गेनाइजर को आराम से दीवार पर लगा दें। इसमें ऊपर की ओर रैक दिया गया है, जिस पर छोटे-मोटे डब्बे आदि आराम से आ जाएंगे। नीचे की ओर हुक्स दिए गए हैं, जिनमें पैन, कर्ची, चमचा आराम से टांग सकते हैं। इस प्रकार जगह की बचत होगी और किचन में एस्थेटिक ऐड होगा। ये बड़े काम की चीज है, इसे हाथ से न जानें दें।

Loading Suggestions...

मेटल से तैयार काउंटरटॉप रैक 2 लेयर में आएंगे, जिनपर रोजाना इस्तेमाल में आने वाले डब्बे आदि आराम से एडजस्ट हो जाएंगे। इसका मटेरियल ड्यूरेबल है, जो जल्दी खराब नहीं होंगे। अगर आपका किचन भी छोटा है और काउंटर पर चीजें इधर-उधर बिखरी रहती हैं, तो इस ऑर्गेनाइजर की मदद से आप अपने किचन को क्लीन और फ्रेश रख सकती हैं। ये बड़े काम की चीज है, इससे जगह की बचत होती है और किचन क्लीन और फ्रेश रहता है।

Loading Suggestions...

2 टायर स्टैंडिंग ऑर्गेनाइजर में मेटल फ्रेम और वुडन रैक बने हैं। इन्हें काउंटर पर रखें, इससे जगह की बचत होगी। इसपर छोटे डब्बे ऑर्गेनाइज्ड रूप से रखे जा सकते हैं, जिससे चीजें ढूंढने में समय व्यर्थ नहीं होगा। साथ ही ये देखने में भी एस्थेटिक है और लोगों ने भी इन्हें बेहद पसंद किया है। अगर आपको भी ये विकल्प पसंद है, तो आकर्षक डिस्काउंटेड प्राइस पर इसे आज ही ऑर्डर करें।

Loading Suggestions...

प्लास्टिक से तैयार 4 लेयर का किचन ट्रॉली पोर्टेबल है, जिसे आप अपने अनुसार इधर-उधर मूव कर सकते हैं। इसमें प्याज, आलू अन्य सब्जी को ऑर्गेनाइज्ड रूप से रख सकती हैं। इसके अलावा चाहे तो अन्य ग्रॉसरी आइटम और डब्बों को भी ऑर्गेनाइज्ड रखा जा सकता है। खासकर अगर आपका किचन छोटा है, तो इसे जरूर ऑर्डर करें। इसका मटेरियल टिकाऊ है, जो लंबे समय तक इस्तेमाल के बाद भी आसानी से खराब नहीं होगा। साथ ही इस समय ये आकर्षक डिस्काउंटेड प्राइस पर उपलब्ध मिल जाएंगे, तो ज्यादा न सोचें इन्हें आज ही ऑर्डर करें।

Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।

Anjali Kumari

लेखक के बारे में

Anjali Kumari
इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज़्म ग्रेजुएट अंजलि कुमारी हेल्थ, डाइट, लाइफस्टाइल, पर्सनल केयर और महिलाओं से संबंधित विषयों पर लगातार लिख रही हैं। लाइव हिंदुस्तान के साथ वे आपके लिए ऐसे प्रोडक्ट चुनने में मदद कर रही हैं, जो आपके दैनिक जीवन को और ज्यादा सहज और सेहतमंद बना सकते हैं। और पढ़ें
Kitchen Tips

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।