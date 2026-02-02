Hindustan Hindi News
These 8 Office wear sarees you can style effortlessly

ऑफिस वियर हल्की साड़ियों की तलाश में मुझे मिले ये 8 बजट फ्रेंडली आकर्षक विकल्प

संक्षेप:

ऑफिस में मॉडर्न और क्लासी लुक चाहिए वो भी साड़ी में, तो अब ये पूरी तरह से मुमकिन है। Amazon पर मुझे 8 बजट फ्रेंडली यूनीक और एस्थेटिक साड़ियां मिली हैं, जो आप सभी को पसंद आएंगी।

Feb 02, 2026 01:19 pm IST
मुझे लंबे समय से ऑफिस वियर साड़ियों की तलाश थी। आजकल साड़ी वापस ट्रेंड में है और महिलाएं इन्हें बेहद पसंद कर रही हैं। मैने सोचा क्यों न अपने वर्क वियर वार्डरोब में कुछ बदलाव किए जाएं। तो वर्क वियर हल्की और आरामदायक साड़ियों की तलाश मुझे Amazon पर ले आई, जहां मैने एक्सप्लोर कियें कुछ बेहतरीन साड़ियों के विकल्प। इनमें से 8 ऐसी साड़ियां हैं, जो मेरी पर्सनल फेवरेट हैं। अगर आपको भी मेरी तरह वर्क वियर साड़ी की तलाश है, तो ये विकल्प एक बार जरूर एक्सप्लोर करें।

Akhilam ब्रांड की इस साड़ी की डोला सिल्क फैब्रिक इसे एक आकर्षक विकल्प बनाती है। इसपर बने प्रिंट और पैटर्न भी बेहद आकर्षक हैं। खासकर इसकी फैब्रिक हल्की और मुलायम है, यानी ऑफिस के लंबे घंटों के दौरान ये बॉडी पर कंफर्टेबल महसूस होंगे। इस 5.5 मीटर की लाइटवेट साड़ी के साथ 0.8 मीटर का ब्लाउज पीस मिल जाएगा। इसमें कई अन्य कलर और डिजाइन भी उपलब्ध हैं। अपने पसंद अनुसार इस बजट फ्रेंडली साड़ी का कोई भी विकल्प घर बैठे ऑर्डर कर सकती हैं।

कॉटन फैब्रिक की इस हैंड प्रिंट मलमल साड़ी का लुक आप सभी को बेहद पसंद आएगा। ये मेरी पर्सनल फेवरेट है, इसे मैने सबसे पहले पसंद किया। वहीं लोगों ने भी इसपर अच्छे रेटिंग और रिव्यू दिए हैं। इस हल्की और मुलायम साड़ी को आराम से ऑफिस वियर के तौर पर कैरी करें, ये आपको मॉडर्न ट्रेडिशनल लुक देगी। पर इसके कई अन्य रंग और प्रिंट के अलग-अलग विकल्प उपलब्ध हैं, अपने पसंद अनुसार आप इन्हें घर बैठे ऑर्डर कर सकती हैं।

खादी कॉटन ब्लेंडेड साड़ी एक परफेक्ट ऑफिस वियर ऑप्शन है। इसपर कलमकारी प्रिंट बने हैं, जो बेहद आकर्षक लग रहे। ये साड़ी मॉडर्न ट्रेडिशनल लुक के एक अच्छा विकल्प है। अगर मेरी तरह आपको लाइट वेट साड़ियां पसंद हैं, तो इसे बिल्कुल आपके लिए तैयार किया गया है। 5.5 मीटर की इस लाइटवेट साड़ी साथ के साथ 0.8 मीटर का ब्लाउज पीस मिल जाएगा। साथ ही इसके कई अन्य कलर और डिजाइन भी उपलब्ध हैं।

अगर आप साड़ियों में कुछ हटकर ट्राई करना चाहती हैं, तो इटालियन सिल्क साड़ी पर एक नजर जरूर डालें। ये मुझे देखते ही पसंद आ गई थी। इसका कलर कांबिनेशन हो या इसकी फैब्रिक क्वालिटी दोनों ही कमाल हैं। वर्किंग महिलाएं ऑफिस मीटिंग या इंटरव्यू में क्लासी लुक के लिए इन्हें आराम से स्टाइल कर सकती हैं। मार्केट में इटालियन सिल्क साड़ी के दाम आप जानती होंगी, तो इंतजार कैसा, 68% के ऑफ पर इन्हें आज ही ऑर्डर करें।

भागलपुर सिल्क साड़ी पर warli print बने हैं, जो देखने में आकर्षक होने के साथ हस्तकला को दर्शाते हैं। इस साड़ी को महिलाओं ने बेहद पसंद किया है। इसकी हल्की और मुलायम फैब्रिक सहित इसपर बने प्रिंट और पैटर्न दोनों ही कमाल के हैं। इस 5.5 मीटर की लाइटवेट साड़ी के साथ 0.8 मीटर का अनस्टिच्ड ब्लाउज पीस मिल जाएगा। साथ ही Amazon पर इसके कई अन्य कलर ऑप्शंस और डिजाइन भी उपलब्ध हैं। इन्हें ऑफिस वियर से लेकर पार्टी में अपने अनुसार स्टाइल करें, ये बेहद आकर्षक लुक देंगे।

ऑफिस वियर साड़ी लेते हुए सबसे पहली चीज जो ध्यान में रखनी चाहिए वो है साड़ी का कंफर्ट। ये देखना बेहद जरूरी है कि आपकी साड़ी आरामदायक है या नहीं। कॉटन फैब्रिक से तैयार इस लाइटवेट साड़ी को देखते ही मुझे ये पसंद आ गई थी। ये हल्की और मुलायम है, आप इन्हें मिनटों में स्टाइल कर सकती हैं। ऑफिस के लंबे घंटों के दौरान इन्हें बेफिक्र होकर कैरी कर सकते हैं। तो देर कैसा, मोबाइल उठाएं और इन्हें 75% के ऑफ पर आज ही ऑर्डर करें।

ऑफिस वियर साड़ी लेने पर विचार कर रही हैं, तो इस आर्ट सिल्क फैब्रिक की साड़ी पर एक नजर जरूर डालें। इसकी फैब्रिक हल्की और मुलायम है, जो शरीर पर लंबे घंटों तक पहनने के बाद भी आरामदायक महसूस होती है। इसपर कलमकारी प्रिंट बने हैं, जो इसका आकर्षण बढ़ा रहे। इस 5.5 मीटर की साड़ी के साथ 0.8 मीटर का ब्लाउज पीस मिल जाएगा। तो इंतजार कैसा इन्हें आज ही ऑर्डर करें।

मालगुडी सिल्क फैब्रिक से तैयार इस साड़ी पर Ajrak प्रिंट बने हैं, जो इसके आकर्षण में चार चांद लगा रहे। लेटेस्ट डिजाइन की ये साड़ी महिलाओं को बेहद पसंद आएगी, खासकर ऑफिस वियर के तौर पर कैरी करने के लिए ये एक बेहतरीन विकल्प है। इस 5.5 मीटर की लाइटवेट साड़ी के साथ 0.8 मीटर का अनस्टिच्ड ब्लाउज पीस मिल जाएगा। साथ ही Amazon पर इसके कई अन्य ऑप्शंस भी उपलब्ध हैं।

Anjali Kumari
इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज़्म ग्रेजुएट अंजलि कुमारी हेल्थ, डाइट, लाइफस्टाइल, पर्सनल केयर और महिलाओं से संबंधित विषयों पर लगातार लिख रही हैं।
