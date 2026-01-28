Hindustan Hindi News
These 8 makeup organizer stands will help you to keep your product clean and organized

Amazon से खरीदें ये 8 बेस्ट मेकअप ऑर्गेनाइजर्स, प्रोडक्ट्स को रखें क्लीन और ऑर्गेनाइज्ड

संक्षेप:

Amazon पर मेकअप ऑर्गेनाइजर के कई बेहतरीन विकल्प उपलब्ध हैं, इन्हें आकर्षक डिस्काउंटेड प्राइस पर घर बैठे ऑर्डर करें।

Jan 28, 2026 12:25 pm IST
महिलाओं के पास अलग-अलग ब्रांड के ढेरों मेकअप प्रोडक्ट होते हैं। अब ऐसे में जरूरत पर उन्हें ढूंढना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में मेकअप ऑर्गेनाइजर्स आपकी मदद कर सकते हैं। खासकर रोजाना इस्तेमाल में आने वाले मेकअप प्रोडक्ट्स को ऑर्गेनाइजर रखना थोड़ा मुश्किल होता है, इसमें ऑर्गेनाइजिंग स्टैंड की मदद लें। Amazon पर मेकअप ऑर्गेनाइजर के कई बेहतरीन विकल्प उपलब्ध हैं, इन्हें आकर्षक डिस्काउंटेड प्राइस पर घर बैठे ऑर्डर करें।

ALOXE मेकअप ऑर्गेनाइजर/स्टोरेज ऑर्गेनाइजर स्टैंड जिसे आप ड्रेसिंग टेबल कर रख सकती हैं। ये आपके स्किन केयर और मेकअप प्रोडक्ट्स को ऑर्गेनाइज्ड रखने में मदद करेगा। मेकअप प्रोडक्ट्स डेलिकेट होते हैं, इनका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। मेकअप ऑर्गेनाइजर्स की मदद से आपके प्रोडक्ट्स क्लीन रहते हैं। जिससे यह लंबा चलते हैं। इस 3 टायर ऑर्गेनाइजर में 3 ड्रॉवर मिल जाएंगे वहीं ऊपर की ओर स्टोरेज पार्टीशन मिल जाएगा। यह काफी स्पेशियस है और साथ ही मेकअप प्रोडक्ट्स को धूल गंदगी से प्रोटेक्ट करेगा।

BONIRY मेकअप ऑर्गेनाइजर ड्रॉवर्स के साथ आएंगे। इस वैनिटी स्टोरेज बॉक्स में पर्याप्त जगह मिल जाएगी जिनमें आपके रोजाना के स्किन केयर मेकअप प्रोडक्ट्स आराम से ऑर्गेनाइज्ड रहते हैं। इन्हें अपने वॉर्डरोब या फिर ड्रेसिंग टेबल पर आराम से रख सकती हैं। इसमें लेयर में अलग-अलग स्टोरेज बॉक्स बने हैं, जिनमें बहुत से प्रोडक्ट एडजस्ट हो जाएंगे। इसे प्लास्टिक मटेरियल से तैयार किया गया है, जो लंबे इस्तेमाल के बाद भी खराब नहीं होगा।

INOVERA का कॉस्मेटिक मेकअप ऑर्गेनाइजर 360 डिग्री रोटेटिंग है। इस स्टोरेज ऑर्गेनाइज का लुक एस्थेटिक है, जो आपके ड्रेसिंग टेबल को एक मॉडर्न लुक देगा। इसमें अलग-अलग स्किन केयर ब्रश लिपस्टिक के होल्डर बनाए गए हैं, जिनमें आप आराम से अपने प्रॉडक्ट्स रख सकती हैं। साथ ही ये एडजेस्टेबल हैं, अपने अनुसार इनके रैक को छोटा बड़ा किया जा सकता है। इस समय इनपर 74% का ऑफ उपलब्ध है, केवल 449 रुपए में इन्हें घर बैठे ऑर्डर करें।

360 डिग्री पर घूमने वाला ये एस्थेटिक ऑर्गेनाइजर आपके कॉस्मेटिक जैसे कि मेकअप प्रोडक्ट्स और स्किन केयर को स्टोर करने के साथ ही आपके ड्रेसिंग एरिया को एक एस्थेटिक लुक देगा। इसमें पर्याप्त जगह है, जिनमें आपके रोजाना के मेकअप प्रोडक्ट्स आराम से एडजस्ट हो जाएंगे। इन्हें अपने अनुसार रोटेट करके चीजें इस्तेमाल कर सकती हैं। इस प्रोडक्ट पर AMAZON 599 रुपए का ऑफ दे रहा है, इस प्रोडक्ट को आज ही ऑर्डर करें।

ALOXE प्रीमियम लार्ज मेकअप ऑर्गेनाइजर स्टोरेज बॉक्स ड्राइवर्स के साथ आयेगा। इसमें अलग-अलग स्टोरेज बॉक्स मिल जाएंगे, साथ में ड्रॉवर भी आयेंगे। इस वैनिटी स्टोरेज बॉक्स में पर्याप्त जगह मिल आएगी, जिनमें आपके रोजाना के स्किन केयर मेकअप प्रोडक्ट्स आराम से ऑर्गेनाइज्ड रहते हैं। इन्हें अपने वॉर्डरोब या फिर ड्रेसिंग टेबल पर आराम से रख सकती हैं। इसमें लेयर में अलग-अलग स्टोरेज बॉक्स बने हैं, जिनमें बहुत से प्रोडक्ट एडजस्ट हो जाएंगे।

ये मल्टीपरपज ड्रॉवर स्टोरेज ऑर्गेनाइजर ट्रे सेट बड़े काम की चीज है। इसे अपने ड्रॉवर में चीजें ऑर्गेनाइज्ड रखने के लिए इस्तेमाल करें। इस ट्रांसपेरेंट बॉक्स में अलग-अलग साइज के बॉक्स आएंगे, जिनमें आप अपने नियमित इस्तेमाल की सभी चीजें स्टोर कर सकती हैं। वहीं इस समय ये 62% के ऑफ पर उपलब्ध मिल जाएगा, तो इंतजार कैसा इन्हें आज ही ऑर्डर करें।

इस मेकअप ऑर्गेनाइजर स्टैंड को आप अपने ड्रेसिंग टेबल पर रख सकती हैं। ये मेकअप और स्किन केयर प्रोडक्ट्स को ऑर्गेनाइज्ड रखने के साथ ही ड्रेसिंग एरिया में एक एस्थेटिक ऐड करता है। इन्हें बाथरूम, बेडरूम, वार्डरोब कही भी रख सकती हैं। इसका प्लास्टिक मेटेरियल लंबे इस्तेमाल के बाद भी जल्दी खराब नहीं होगा। तो इंतजार कैसा 57% के ऑफ पर इन्हें आज ही ऑर्डर करें।

Zollyss का मेकअप ब्रश होल्डर ऑर्गेनाइजर 360 डिग्री रोटेटिंग है। इस मेकअप ऑर्गेनाइजर में मेकअप ब्रश से लेकर नेल पॉलिश और अन्य छोटे-मोटे प्रोडक्ट्स जैसे लिपस्टिक और रोजाना के इस्तेमाल के स्किन केयर प्रोडक्ट्स भी एडजस्ट हो जाएंगे। ये देखने में बेहद एसथेटिक है और आपके ड्रेसिंग एरिया में मॉडर लुक जोड़ देंगे। इस प्लास्टिक ऑर्गेनाइज को बाथरूम एरिया में भी रख सकते हैं। इसका मटेरियल ड्यूरेबल है, जो लंबे इस्तेमाल के बाद भी खराब नहीं होगा।

