यहां खरीदें 8 बेस्ट किचन ऑर्गेनाइजर्स, किचन रहेगा क्लीन और फ्रेश
प्रोडक्ट्स के सुझाव
साफ और समेटे हुए किचन में काम करना भला किसे पसंद नहीं होता, साथ ही इससे मूड भी पॉजिटिव रहता है। लेकिन किचन एक ऐसी जगह है, जिसे रोजाना साफ सफाई की जरूरत होती है। छोटे-छोटे समान इधर-उधर फैले रहते हैं, जिससे न केवल किचन बिखरा लगता है, बल्कि उन्हें ढूंढने में भी बहुत वक्त लगता है। अगर आपके साथ भी अक्सर ऐसा होता है, तो किचन ऑर्गेनाइजर्स खरीदने पर विचार करें। इनकी मदद से किचन के छोटे-मोटे सामान ऑर्गेनाइज्ड रहते हैं और आपका किचन भी क्लीन और फ्रेश दिखता है। यहां हम किचन ऑर्गेनाइजर्स के कुछ बेस्ट विकल्प लाए हैं, जिन्हें आप आकर्षक डिस्काउंटेड प्राइस पर आर्डर कर सकती हैं।
JD FRESH का 2 टायर 360 डिग्री रोटेटिंग स्पाइस रैक ऑर्गेनाइजर एक परफेक्ट किचन ऑर्गेनाइजर है, जिसमें रोजाना इस्तेमाल होने वाले छोटे डब्बे आराम से एडजस्ट हो जाएंगे। प्लास्टिक मटेरियल से तैयार ये ऑर्गेनाइजर देखने में काफी एसथेटिक और क्लासी है, जिसे आप किचन के किसी भी कॉर्नर में रख सकती हैं। वहीं चाहें तो इसे डाइनिंग टेबल पर भी रखा जा सकता है। इसके इस्तेमाल से किचन में अधिक स्पेस बन जाता है, जिससे काम करने में आसानी होती है।
2 लेयर वाला ये वुडन ऑर्गेनाइजर रैक बड़े काम की चीज है, इसे किचन के उन कॉर्नर में रख सकते हैं, जो अक्सर खाली रह जाते हैं। मेटल स्टैंड पर बने इन वुडन रैक पर मसाले के डब्बे सहित अन्य छोटी मोटी चीजें रखी जा सकती हैं। ये देखने में काफी एसथेटिक है, जिस पर 86% का ऑफ मिल रहा है। तो ज्यादा न सोचे मोबाइल उठाएं और इन्हें आज ही ऑर्डर करें।
LYROVO का काउंटर टॉप ऑर्गेनाइजर 2 लेयर में आयेगा। इसे काउंटरटॉप के खाली जगह पर रखें, और आवश्यकता अनुसार ऑयल, मसाले आदि के डब्बे इनपर एडजस्ट कर सकते हैं। ये स्टोरेज ऑर्गेनाइजर होने के साथ ही किचन में मॉडर्न लुक ऐड करता है। खासकर जिन्हें एस्थेटिक किचन पसंद है, उनके लिए ये बेस्ट विकल्प है। इसपर 42% का ऑफ उपलब्ध है, केवल 580 रुपए में इसे घर बैठे आर्डर कर सकते हैं।
सब्जियां रखने में परेशानी होती है, तो स्टेनलेस स्टील मटेरियल से तैयारी ये वेजिटेबल ट्रॉली आज ही ऑर्डर करें। 78% के ऑफ के साथ ये बेहद सस्ते में उपलब्ध मिल जाएंगे। इनमें टमाटर, आलू रखने के लिए एक बेस्ट विकल्प है। साथ ही इसमें चक्के लगे हैं, आप इसे इधर-उधर मूव कर सकते हैं।
CRAFTLAND मेटल मेटेरियल से तैयार ये 2 टायर किचन ऑर्गेनाइजर टॉप स्टैंड को काउंटर पर कही भी रख सकती हैं। इनमें छोटे-मोटे मसाले के डब्बे आराम से एडजस्ट हो जाएंगे। साथ ही सॉस या तेल कंटेनर्स भी रख सकती हैं। इसका मटेरियल ड्यूरेबल है, जो लंबे समय तक खराब नहीं होगा। साथ ही इस पर 54% का ऑफ मिल रहा है, तो ऐसा मौका बार-बार नहीं आएगा इसीलिए इसे आज ही ऑर्डर करें।
ABJA काउंटर टॉप ऑर्गेनाइजर शेल्फ रैक 2 लेयर में आयेगा, जो आपके किचन के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। खासकर अगर आपका किचन छोटा है, तो इसे जरूर ऑर्डर करें। इस तरह काउंटर स्पेस की बचत होगी और छोटी-छोटी डब्बे एवं तेल कंटेनर्स भी ऑर्गेनाइज्ड रहेंगे। साथ ही इसका लुक काफी एसथेटिक है, ये आपके किचन को मॉडर्न लुक देगा।
KUBER का ये स्टोरेज रैक ऑर्गेनाइजर 2 लेयर में आता है। इसे किचन में काउंटर पर कही भी रख सकते हैं। इसमें रोजाना इस्तेमाल में आने वाले छोटे-मोटे डब्बे आराम से एडजस्ट हो जाएंगे, साथ ही डेकोरेशन के लिए इसमें फ्लावर पॉट भी रख सकती हैं। इससे जगह की बचत होगी और आपका किचन भी साफ रहेगा। इस शानदार प्रोडक्ट पर 47% का ऑफ उपलब्ध है, तो इंतजार कैसा मोबाइल उठाएं और इन्हें आज ही ऑर्डर करें।
KITCHENWELL राउंड रोटेटेबल ट्रॉली स्टोरेज ऑर्गेनाइजर किचन में फल और सब्जी स्टोर करने के लिए एक परफेक्ट ऑप्शन है। इसमें छोटे-छोटे होल्स बने हैं, ताकि हवा का बहाव बना रहे और सब्जियां खराब न हो। अगर आप साधारण वेजिटेबल ट्राली से हटकर कुछ नया ट्राई करना चाहते हैं, तो ये विकल्प बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। इसपर 68% का ऑफ उपलब्ध है, तो इंतजार कैसा मोबाइल उठाएं और इसे आज ही ऑर्डर करें।
लेखक के बारे मेंAnjali Kumari
