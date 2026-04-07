कपड़े इधर-उधर बिखरे रहते हैं, तो ऑर्डर करें क्लॉथ ऑर्गेनाइजर के ये 8 विकल्प

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क्या आपके कमरे में कपड़े इधर-उधर बिखरे रहते हैं? या अलमारी में एक कपड़ा निकालने में दूसरा कपड़ा नीचे गिर जाता है? तो ऐसे में क्या करें? अगर आपके मन में भी बार-बार ये सवाल आता है, तो क्लॉथ ऑर्गेनाइजर्स ट्राई करें। हर दिन अलमारी को दोबारा सेट करना मुमकिन नहीं है, इसलिए ऑर्गेनाइजर्स इस्तेमाल करें। इस तरह कपड़े अपनी जगह पर रहते हैं, और एक कपड़ा निकालते समय दूसरे कपड़े डिस्टर्ब नहीं होते। Amazon पर क्लॉथ ऑर्गेनाइजर्स की वैरायटी उपलब्ध है और सभी पर डिस्काउंट ऑफर्स भी मिल जाएंगे। तो इंतजार कैसा मोबाइल उठाएं और इन्हें आज ही ऑर्डर करें।

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Homestrap का 3 सेट का क्लॉथ ऑर्गेनाइजर आपके बड़े काम आएगा। इनमें कपड़े ऑर्गेनाइज्ड रहते हैं। इन्हें वार्डरोब में रखें या रैक पर भी रख सकते हैं। इनमें ढक्कन भी आएगा, जिसकी मदद से कपड़ो पर धूल गंदगी जमा नहीं होंगे। कपड़ों के अलावा बच्चों के खिलौने, स्टेशनरी आइटम स्टोर करने के लिए भी ये परफेक्ट हैं। इसे काफी लोगों ने खरीदा है और लोगों को इसकी मेटेरियल क्वालिटी भी पसंद आई है।

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फोल्डेबल ऑर्गेनाइजर बॉक्स वार्डरोब स्टोरेज के लिए अच्छा है। इन्हें वार्डरोब के रैक पर रखें, हर बॉक्स में अलग-अलग जरूरत के कपड़े रख सकते हैं। इस तरह आवश्यकता अनुसार किसी भी एक बॉक्स को आराम से निकाला जा सकता है। अब कपड़े निकाल कर उन्हें वापस जगह पर रख दें। इससे एक कपड़ा निकालते हुए पूरी वार्डरोब डिस्टर्ब नहीं होगी। इनका मेटेरियल ड्यूरेबल है, लंबे इस्तेमाल के बाद भी किसी तरह की परेशानी नहीं होगी।

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अंडरगारमेंट्स, मौजे, रुमाल जैसी छोटी-छोटी चीजों को ऑर्गेनाइज रखना और भी मुश्किल होता है। परंतु ये जितना मुश्किल लगता है, उतना है नहीं! एक नजर इन ऑर्गेनाइजर्स पर डालें, ये बहुत काम की चीज हैं। इन्हें वार्डरोब से लेकर ड्रॉवर में कहीं भी ऑर्गेनाइज्ड रूप से रखा जा सकता है। आपके नियमित इस्तेमाल के छोटे-मोटे कपड़े इनमें आराम से आ जाएंगे। इस तरह जरूरत पर ऐसी चीजों को अन्य कपड़ों के ढेर में ढूंढना नहीं पड़ेगा।

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Storite का ऑर्गेनाइजर बैग 2 के सेट में आएगा। ये नायलॉन बैग मॉइश्चर प्रूफ हैं, जिनमें कपड़े पूरी तरह ऑर्गेनाइज्ड रहते हैं। इनमें नई साड़ी, जींस, सूट आदि कुछ भी रखकर पैक कर दें, आपके कपड़ों को किसी तरह का नुकसान नहीं होगा। खास कर ये उन कपड़ों को स्टोर करने के लिए एक अच्छा ऑप्शन है, जो कभी-कभार इस्तेमाल होते हैं। इनमें जिप लॉक मिल जाएगा, इस तरह अंदर रखे कपड़ों पर धूल गंदगी आदि जमा नहीं होंगे। इसे काफी लोगों ने पसंद किया है, वहीं इस समय ये 83% के ऑफ पर उपलब्ध मिल जाएगा।

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HOMESTRAP का 6 सेट का फैब्रिक स्टोरेज ऑर्गेनाइजर ट्रांसपेरेंट विंडो के साथ आएगा। इस फोल्डेबल स्टोरेज बैग में नए से लेकर पुराने कपड़े तक आराम से स्टोर कर सकती हैं। साथ ही ये वार्डरोब ऑर्गेनाइजर की तरह इस्तेमाल करने के लिए भी एक अच्छा ऑप्शन है। इस तरह दूसरे कपड़ों को डिस्टर्ब किए बगैर आप आवश्यकता अनुसार कपड़े निकाल सकते हैं। साथ ही ये जिप लॉक में आते हैं, और पूरी तरह से पैक रहते हैं।

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DAREV का 4 सेट का क्लॉथ ऑर्गेनाइजर वार्डरोब को ऑर्गेनाइज्ड रखने में मदद करेगा। इस ऑर्गेनाइजर में मेटल फ्रेम है, साथ ही हैंडल भी लगे हैं। इस तरह कपड़े निकालते वक्त इन्हें उठाने में आसानी होगी। वार्डरोब ऑर्गेनाइजर के अलावा बच्चों के खिलौने, किताबें आदि जैसे चीजों को ऑर्गेनाइज रखने के लिए भी एक अच्छा ऑप्शन है।

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16+1 कंपार्टमेंट वाला ये ऑर्गेनाइजर आपके वार्डरोब को ऑर्गेनाइज्ड रखने में मदद करेगा। ये फोल्डेबल है, इसलिए जरूरत न होने पर इन्हें फोल्ड करके अलग रख सकते हैं। खासकर महिलाओं के अंडरगारमेंट्स स्टोरेज के लिए ये एक बेस्ट ऑप्शन है। वहीं बच्चों के डायपर और उनके अंडरगारमेंट्स भी इसमें आराम से ऑर्गेनाइज्ड रखे जा सकते हैं।

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STORITE का नायलॉन फैब्रिक से तैयार 2 पैक का ऑर्गेनाइजर आपके बहुत काम आएगा। इस फोल्डेबल स्टोरेज बैग में आप कपड़ों से लेकर बच्चों के खिलौने, किताबें आदि किसी भी चीज को ऑर्गेनाइज करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इन ऑर्गेनाइजर्स की मदद से closet स्पेस बढ़ जाता है और उनमें अधिक सामान एडजस्ट हो सकता है। इन्हें प्रीमियम क्वालिटी के मैटेरियल से तैयार किया गया है, जो जल्दी खराब नहीं होते। ये मॉइश्चर प्रूफ हैं और नामी पैदा नहीं करते। ये जिप लॉक में आते हैं, और पूरी तरह से पैक रहते हैं।

Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।