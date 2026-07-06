किचन की सफाई और सुरक्षा के लिए बेस्ट हैं ये 8 BPA फ्री कंटेनर्स, यहां करें आर्डर

क्या रसोई के कंटेनर्स पुराने हो गए हैं, तो Amazon Sale Deals में इन्हें बेहद सस्ते में घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं। फायदों का लाभ जरूर उठाएं!

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अगर किचन के डब्बे पुराने हो गए हैं, या मसलों का स्वाद जल्दी खराब हो जाता है या फिर चावल, बिस्कुट आदि में हवा लग जाती है, तो अब समय आ गया है कि आप सामान्य प्लास्टिक कंटेनरों की जगह BPA-Free Kitchen Storage Containers का चुनाव करें। ये खाने पीने की चीजों को पूरी तरह सुरक्षित और स्वस्थ रखते हैं। साथ ही ग्रॉसरी और मसालों का स्वाद एवं फ्लेवर लंबे समय तक बना रहता है। Prime Day Sale डील्स में किचन कंटेनर्स पर 50 से 80% तक का डिस्काउंट ऑफर चल रहा है। मौके का लाभ उठाएं और बेहद सस्ते में इन कंटेनर्स को घर मंगवाएं!

BPA-Free कंटेनर्स क्यों हैं इतने खास? BPA (Bisphenol A) एक ऐसा रसायन है जो कुछ प्रकार के प्लास्टिक में पाया जाता है। लंबे समय तक इसके संपर्क में रहने से स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां आ सकती हैं। इसलिए इसके नियमित इस्तेमाल से जितना हो सके उतना बचाव रखें।

जागरूकता बढ़ने से आज अधिकांश लोग BPA-Free प्लास्टिक कंटेनर चुनते हैं, जो खाने पीने की चीजें रखने के लिए अधिक सुरक्षित विकल्प माना जाता है।

AMAZON Brand ब्रांड का ये एयर टाइट स्टोरेज कंटेनर बड़े काम की चीज है। इनमें 2.4 लीटर के डब्बे आएंगे, जिन्हें BPA फ्री प्रोडक्ट से तैयार किया गया है। इनमें ग्रॉसरी के सभी आइटम आराम से स्टोर कर सकती हैं। दल, चावल, छोले, राजमा आदि को स्टोर करने के लिए ये एक अच्छा विकल्प है। इनमें खाने पीने की सभी चीजें लंबे समय तक फ्रेश रहती हैं, इस प्रकार किचन से कोई भी चीज जल्दी बर्बाद नहीं होगी!

1KG के एयर टाइट स्टेनलेस स्टील कंटेनर्स जो पूरी तरह सुरक्षित साबित होंगे। इनमें ट्रांसपेरेंट एयर टाइट ढक्कन आएंगे, जिससे इनमें राखी चीजें आराम से देख कर निकाल सकते हैं। ये BPA फ्री प्रोडक्ट है, यानी इनमें खाने पीने की चीजें पूरी तरह सुरक्षित रहती हैं। खास कर ये खाने में किसी प्रकार का टॉक्सिन रिलीज नहीं करते, जिससे सभी ग्रॉसरी आइटम लंबे समय तक ताजा और स्वस्थ रहते हैं। PRIME DAY SALE में इनपर 35% का ऑफ मिल जाएगा, मौके का लाभ जरूर उठाएं!

HAZEL ब्रांड का 1 लीटर कैपेसिटी वाला ये BPA फ्री एयर टाइट स्टोरेज जार कंटेनर आपके किचन की शोभा बढ़ा देंगे। अगर आप आजतक लो क्वालिटी स्टोरेज कंटेनर्स इस्तेमाल करते आए हैं, तो उनमें खाने पीने की चीजें जल्दी खराब हो जाती हैं। अगर ग्रॉसरी को लंबा चलाना है, तो BPA फ्री कंटेनर्स ऑर्डर करें। ये 6 के सेट में आएगा जिसमें एयर टाइट ढक्कन भी मिल जाएंगे। वहीं सेल डील्स में इस पर 43% का ऑफ भी उपलब्ध है।

MILTON मॉड्यूलर प्लास्टिक कंटेनर्स में 3 डब्बे आएंगे। इन 3 डब्बों के सेट में 1.8, 2.7 और 3.7 लीटर के बड़े डब्बे मिल जाएंगे। ये किचन कंटेनर रोजाना इस्तेमाल में आने वाली ग्रॉसरी स्टोरेज के लिए एक बेहतरीन विकल्प हैं। विशेष रूप से ये सुरक्षित हैं, इसलिए इनमें खाने पीने की चीज लंबे समय तक फ्रेश रहती है।

AMAZON BRAND के ये एयर टाइट ट्रांसपेरेंट स्टोरेज जार मंथली ग्रॉसरी स्टोरेज के लिए अच्छा विकल्प हैं। इन्हें BPA फ्री मेटेरियल से तैयार किया गया है, जो इन्हें एक सुरक्षित विकल्प बनाता है। खासकर अगर आप अकेले रहते हैं या घर पर 2 से 3 लोग ही रहते हैं, तो ये विकल्प अच्छा देगा। अगर आपके किचन में भी खाने पीने की चीजें बिखरी रहती हैं, तो ये डब्बे उन्हें ऑर्गेनाइज्ड रखने में मदद करेंगे।

VOLTURI एयर टाइट किचन स्टोरेज जार कंटेनर में 1200ML के 6 डब्बे आएंगे। इनमें मंथली ग्रोसरी आराम से रख सकते हैं। ये एयर टाइट कंटेनर BPA फ्री हैं, जिसे फूड स्टोरेज के लिए पूरी तरह सुरक्षित माना जाता है। इसे काफी लोगों ने आर्डर किया है और इस पर पॉजिटिव रिव्यू भी दिए हैं। PRIME DAY SALE में इनपर 70% का ऑफ उपलब्ध मिल जाएगा, मौके का लाभ जरूर उठाएं!

AMAZON BRAND के एयर टाइट डब्बे मंथली ग्रॉसरी स्टोरेज के लिए बढ़िया विकल्प हैं। इन ट्रांसपेरेंट जार में एयर टाइट ढक्कन आएगा, इस प्रकार इन डब्बों में खाने पीने की चीज पूरी तरह सुरक्षित रहती है। इनका मटेरियल BPA फ्री है, इसलिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये खाने पीने की चीजों में टॉक्सिन रिलीज नहीं करता और उनका स्वाद और फ्लेवर लंबे समय तक बरकरार रखता है।

जानिए BPA-Free Kitchen Storage Containers के शानदार फायदे! BPA-Free सामग्री से बने कंटेनर भोजन के संपर्क के लिए बेहतर विकल्प माने जाते हैं, जिससे आप पूरे परिवार के लिए अधिक भरोसे के साथ स्टोरेज कर सकते हैं।

एक जैसे कंटेनर आपकी किचन को प्रीमियम लुक देते हैं। पारदर्शी बॉडी होने पर बिना खोले ही अंदर रखा सामान आसानी से दिखाई देता है।

स्टैकेबल डिज़ाइन वाले कंटेनर कम जगह में अधिक सामान व्यवस्थित रखने में मदद करते हैं।

खरीदते समय इन बातों का रखें ध्यान: हमेशा BPA-Free लिखा हुआ देखें।

एयरटाइट ढक्कन वाले डब्बे होने चाहिए।

केवल फूड-ग्रेड सामग्री से बने कंटेनर ही चुनें।

ट्रांसपेरेंट डिजाइन चुने, सामान पहचानने में समय बचता है।

ऐसे कंटेनर चुनें जिन्हें साफ करना आसान हो और जिनमें दाग कम लगें।

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