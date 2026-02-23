वेजिटेबल ट्रॉली की मदद से किचन रहेगा ऑर्गेनाइज्ड, यहां खरीदें इनके 6 विकल्प
प्रोडक्ट्स के सुझाव
आलू, प्याज, सब्जी, फल आदि आप सभी के किचन में होते हैं, ये रोजाना इस्तेमाल की चीजें हैं जो अक्सर किचन में इधर-उधर फैली रहती हैं। अगर आपको अपना किचन ऑर्गेनाइजर रखना है, तो सबसे पहले इन्हें समेटना जरूरी है। जिसमें वेजिटेबल ट्रॉली आपकी मदद करेंगी। Amazon पर वेजिटेबल ट्रॉली के कई विकल्प उपलब्ध हैं, जिनपर आकर्षक डिस्काउंट ऑफर मिल जाएगा। जहां आप इन्हें आधे दाम पर खरीद सकती हैं। अपनी आवश्यकता अनुसार सही विकल्प को घर बैठे ऑर्डर करें। इस प्रकार आपका किचन ऑर्गेनाइज्ड रहेगा, साथ ही आपके लिए किचन में काम करना भी आसान हो जाएगा।
Kitchenwell का मेटल ऑर्गेनाइजर सब्जी और फल को स्टोर करने के लिए एक अच्छा विकल्प है। आप चाहे तो इनमें ग्रोसरी आइटम भी रख सकते हैं। ये 4 लेयर के ऑर्गेनाइजर ट्रॉली में चक्के लगे हैं, जिन्हें आप इधर से उधर मूव कर सकती हैं। इसके कंटेनर्स में छोटे-छोटे छेद दिए गए हैं, ताकि हवा का बहाव बना रहे। इससे इसमें रखा, आलू प्याज और अन्य सब्जी, फल खराब नहीं होंगे। इस प्रीमियम प्रोडक्ट पर इस समय 70% का ऑफ उपलब्ध है, ये मौका हाथ से न जाने दें।
स्टेनलेस स्टील मेटेरियल से तैयार किचन स्टोरेज रैक फल और सब्जी के स्टोरेज के लिए बिल्कुल परफेक्ट रहेंगे। आप चाहे तो इसमें आलू, प्याज को लंबे समय के लिए ऑर्गेनाइज रूप से स्टोर कर सकते हैं। इस ऑर्गेनाइजर का स्टील मैटेरियल ड्यूरेबल है, लंबे इस्तेमाल के बाद भी खराब नहीं होगा। 4 लेयर कन्या स्टोरेज ट्रॉली काफी स्पेशियस है, इनमें रोजाना इस्तेमाल में आने वाले फल, सब्जी आदि सभी आराम से एडजस्ट हो जाएंगे।
Sulfar का प्लास्टिक मेटेरियल से तैयार किचन स्टोरेज ट्रॉली रैक रोजाना के फल और सब्जी के स्टोरेज के लिए बिल्कुल सही रहेगा। इसे किचन में किसी भी खाली जगह पर आराम से रख सकती हैं, इस प्रकार किचन ऑर्गेनाइज्ड और क्लीन दिखता है। फल और सब्जी भी जल्दी खराब नहीं होते। ये चार लेयर में आएगा इनमें चीजों को स्टोर करने के लिए पर्याप्त जगह है। 83% के ऑफ पर इसे आज ही ऑर्डर करें।
क्या आपको भी वेजिटेबल ट्राली की तलाश है, तो ये विकल्प बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। इसमें चक्के लगे हैं, जिनकी मदद से इन्हें इधर-उधर मूव कर सकते हैं। ये 3 लेयर में आएंगे, नीचे के दो लेयर में फल और सब्जी रखें और ऊपर के हिस्से में बोतल आदि रख सकती हैं। बेस्ट क्वालिटी के प्लास्टिक से तैयार ये स्टैंड जल्दी खराब नहीं होंगे। इसे अपनी सुविधा अनुसार काउंटर टॉप या फिर किचन में नीचे की ओर रख सकते हैं।
स्टेनलेस स्टील मटेरियल से तैयार ये किचन स्टोरेज रैक किचन की शोभा बढ़ा देगा। इसमें पर्याप्त स्पेस है, जिसमें आप रोजाना इस्तेमाल में आने वाले फल एवं सब्जी को आराम से स्टोर कर सकती हैं। साथ ही इसमें चक्के लगे हैं, इन्हें इधर-उधर मूव करना भी आसान है। अगर आप लंबे समय से ऐसा कुछ ढूंढ रही हैं, तो ये एक अच्छा मौका है। 68% के ऑफ पर इसे आज ही आर्डर करें।
Kuber Industries का 4 लेयर का प्लास्टिक मटेरियल से तैयार ये मॉडर्न किचन ऑर्गेनाइजर स्टैंड ट्रॉली आपके किचन की शोभा बढ़ा देगा। ये रोजाना इस्तेमाल में आने वाले फल और सब्जी को स्टोर करने के लिए एक बेस्ट ऑप्शन है। साथ ही साथ इसमें चक्के लगे हैं, आप इन्हें आसानी से मूव कर सकते हैं। इसकी क्वालिटी काफी अच्छी है, जो लंबे समय तक इस्तेमाल के बाद भी खराब नहीं होगी। इस समय इस पर 78% का ऑफ उपलब्ध है, आधे से कम दाम में इसे घर बैठे ऑर्डर करें।
Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।
