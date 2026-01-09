लंबे समय से डोसा तवा ढूंढ रहे हैं, तो यहां किफायती दाम पर खरीदें ये 6 विकल
इस तरह आप ब्रेकफास्ट वेयर डिनर अपना पसंदीदा दोसा किसी भी समय आराम से तैयार कर सकती हैं वहीं इनपर अलग अलग तरह का चीला भी बनाया जा सकता है।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
अगर मेरी तरह आपको भी साउथ इंडियन फूड पसंद है खासकर डोसा, तो ये लेख आपके लिए है। हालांकि, चाहे वो साउथ इंडियन ही क्यों न हो रोजाना बाहर का खाना खाना उचित नहीं है। परंतु घर पर डोसा बनाने जाओ तो वो तवे पर चिपक जाते हैं। ऐसे में हमारे पास इसका एक बेस्ट सॉल्यूशन है। क्यों न डोसा तवा ट्राई किया जाए। इनपर डोसा आराम से निकल आता है, और लाल एवं क्रिस्पी बनता है। डोसा तवा की मदद से खाने का स्वाद और सकल दोनों ही अच्छे बनते हैं। इस तरह आप ब्रेकफास्ट हो या डिनर अपना पसंदीदा डोसा किसी भी समय मिनटों में तैयार कर सकती हैं। वहीं इनपर अलग-अलग तरह का चीला भी बनाया जा सकता है। Amazon पर डोसा तवा के कुछ बेस्ट विकल्प उपलब्ध हैं, जिनपर आकर्षक डिस्काउंट ऑफर भी उपलब्ध मिल जाएगा, यानी आप इन्हें घर बैठे ऑर्डर कर सकती हैं।
Prestige का ये ग्रेनाइट प्लेटेड फ्लैट डोसा तवा नॉन स्टिकी है। ये इंडसक्शन बेस के साथ आयेगा। PFOA फ्री है, साथ ही इसपर मेटल का चम्मच भी इस्तेमाल कर सकती हैं। इसे डिशवॉशर में धुलने के लिए भी सुरक्षित माना जाता है। अगर आप भी लंबे समय से डोसा तवा लेने का सोच रही हैं, तो अल्युमिनियम का ये डोसा तवा एक अच्छा विकल्प है। इस समय इस पर 20% का ऑफ भी उपलब्ध मिल जाएगा।
अगर आपको भी मेरी तरह डोसा खाना पसंद है, परंतु आपका डोसा भी साधारण तवे पर चिपक जाता है, तो कास्ट आयरन का ये डोसा तवा ट्राई करें। इस पर किसी तरह की कोटिंग नहीं है और फिर भी यह नॉन स्टिकी फीचर के साथ आता है। इसका मटेरियल सुपर ड्यूरेबल है, सालों तक इस्तेमाल के बाद भी जल्दी खराब नहीं होगा। इसकी चौड़ाई 30 सेंटीमीटर है। साथ ही इस समय इस पर 10 साल की वारंटी भी मिल जाएगी।
PRESTIGE का ये नॉन स्टिकी डोसा तवा 27.5CM का है। इसे गैस इंडक्शन किसी भी चीज पर इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही यह मेटल स्पून फ्रेंडली है, यानी खाना बनाते हुए इसमें किसी तरह का स्क्रैच नहीं आएगा। इसमें आपको हैंडल भी मिलेगा ताकि कंफर्टेबल ग्रिप के साथ आप आराम से इनका इस्तेमाल कर सके। यह 100% PFOA फ्री कोटिंग के साथ आता है, जो टॉक्सिन फ्री कुकिंग में आपकी मदद करेगा। साथ ही इस पर 1 साल की वारंटी भी मिल जाएगी।
HAWKINS का नॉन स्टिकी डोसा तवा 33CM का है, जिसमें 4.88MM की थिकनेस आएगी। इस पर आपका बैटर चिपकता नहीं है और आप एक क्रिस्पी एवं परफेक्ट डोसा तैयार कर सकती हैं। एल्युमिनियम के ऊपर की गई PFOA फ्री नॉन स्टिक कोचिंग पूरी तरह सुरक्षित है और खाने में किसी तरह का टॉक्सिंस रिलीज नहीं करती। इसमें आपको हैंडल मिल जाएगा, ताकि आप सुरक्षित रूप से अपना खाना तैयार कर सकें। साथ ही इस समय यह 16% के ऑफ पर उपलब्ध मिल रहा है, इसलिए इन्हें आज ही ऑर्डर करें।
नॉन स्टिकी तवा से परहेज करते हैं, तो SOLARA कास्ट आयरन का ये डोसा तवा ट्राई करें। इस पर डोसा बिना चिपके आराम से क्रिस्पी बनता है। साथ में इन पर उत्तपम, रोटी, चपाती, नान किसी भी अन्य प्रकार का डिश तैयार कर सकते हैं। इसे गैस और इंडक्शन दोनों पर इस्तेमाल किया जा सकता है। इस पर किसी तरह की कोटिंग नहीं है और फिर भी यह नॉन स्टिकी फीचर के साथ आता है। इसका मटेरियल सुपर ड्यूरेबल है, सालों तक इस्तेमाल करने के बाद भी जल्दी खराब नहीं होगा।
स्टेनलेस स्टील मटेरियल से तैयार ये डोसा तवा इंडसक्शन बेस के साथ आयेगा। PFOA फ्री है, साथ ही इसपर मेटल का चम्मच भी इस्तेमाल कर सकती हैं। अगर आप भी लंबे समय से डोसा तवा लेने का सोच रही हैं, तो ये तवा एक अच्छा विकल्प है। इसका मटेरियल सुपर ड्यूरेबल है, सालों तक इस्तेमाल करने के बाद भी जल्दी खराब नहीं होगा।
